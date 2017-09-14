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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:41
Banderlog написав: tester7336 написав:
нарешті допетрало.
то йди на фронт і захищай себе. чого ти про бронювання тут розвиступався?
Та хз хай бронюються, з поганої собаки хоть шерсті клок. Всеодно за хабарі відкупляться
так народ тому й тікає від мобілізації. бо не хоче бути цапом відбувайлом.
війна закінчиться і знову заспівають стару пісню що кожен сам за себе.
тільки один буде здоровий і при статках а інший каліка без грошей.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:45
tester7336 написав: Banderlog написав: tester7336 написав:
нарешті допетрало.
то йди на фронт і захищай себе. чого ти про бронювання тут розвиступався?
Та хз хай бронюються, з поганої собаки хоть шерсті клок. Всеодно за хабарі відкупляться
так народ тому й тікає від мобілізації. бо не хоче бути цапом відбувайлом.
війна закінчиться і знову заспівають стару пісню що кожен сам за себе.
тільки один буде здоровий і при статках а інший каліка без грошей.
ну, социал-дарвинизм он такой - неприятный для тех, кто за бортом остался..
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:48
flyman написав:
По версії Демури Порошенко з точки зору історичної перспективи найкращий Президент України (з недавнього ефіра з Шелестом)
1. Не знаю як найкращий, але освітньо кваліфікаційний рівень Бариги ПАП найбільш відповідав посаді президента. Це факт.
2. З 24.02.22 яйця Демури знаходяться в тисках ФСБ чи хто в них зараз за пропаганду відповідає.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:49
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:sashaqbl
А чому я маю захищати активи мудака який купив довідку, щоб утекти?
Вы, наверное, пассивы имели в виду? - активы с собой вывозят - их защищать не нужно
.
И, вроде, тут постоянно пишут, что буряты далеко не за активами прут?..
та ви що? коли вивозили взагалі не пощипали? судячи з емоцій до держави - добряче. не як Остапа Бендера, але суттєво
якщо так переймаєтесь щодо того, за чим пруть буряти - уважно подивиться навколо - там біля вас вистачає своїх турків-сирійців
вы там с sashaqbl разберитесь кто от кого и кого защищает...
оце правильні слова - розберемося.
а тобі треба розібратися - хто має більше прав на допомогу: ти чи сирієць, який приїхав кілька років тому, а й досі немає таких прав.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:51
tester7336 написав: budivelnik написав:
1 Є те що я маю робити
Я займаюсь бізнесом і плачу податки ..в розмірі вище середніх по Україні на особу
Ти штатний 3,14добол бо хочеш щоб за твої копійки інші шли калічилися та гинули.
Все просто должно быть. Собираем майдан, тупо всех сгоняем в одно место и задает прилюдно вопрос Зеля там. Каждому. Продолжаем войну- "да"-сразу под конвоем в окоп. За базар нужно отвечать. Почему я сижу в Днепре,за 100 км от фронта и никого туда не гоню?
Потому что добрый?
Нифига. Потому что я умный.И читал историю. Рано или поздно в топку войны будут брошены все.Брони,отсрочки,инвалиды-пойдут все,люди единый невосполняемый ресурс, остальное дадут.И тот,кто сейчас считает что бедный унтерменш должен воевать,а он налоги типа платит-рано или поздно будет гнан батогами в окоп,так как денег льют в
поряде,чхать они на те налоги хотели.
Так что дело тут не в моральных качествах а в неспособности мыслить хоть на два-три года вперед.Читайте на ночь историю Фольксштурма и молитесь богам,что бы это как-то закончилось без вас.
Но не закончится. Даже план вступления в НАТО без оккупированых территорий в ОП назвали "маячней". А отступление на Донбассе- "тактикой истощения".
Ну удачи,че. Який пип,така й молитва..
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:52
АндрейМ написав: Shaman написав:
життя ВСІХ громадян. тому армія має воювати, щоб захистити тих, хто не може виїхати - а таких зажди більшість. тому тих, хто МАЄ
захищати, держава обмежує в правах кудись ВТЕКТИ
.
Не "втекти", а виїхати у безпеку. Мають захищати ті, кого для цього спеціально найняли і платять за це, а не ті, кого примушують. А якщо "всі", то це мають бути "всі", а не громадяни певного віку з певними статевими органами без можливості відкупитись, а всі інші - вільні і лише користуються правами без жодних обов'язків.
якщо ти так переймаєшся гендерною нерівністю - наскільки знаю операції по зміни статі не заборонені. проходь - й вуаля.
дивно, що наші ухилянти ще цією лазівкою не користуються
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 05 жов, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:53
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
та ви що? коли вивозили взагалі не пощипали? судячи з емоцій до держави - добряче. не як Остапа Бендера, але суттєво
якщо так переймаєтесь щодо того, за чим пруть буряти - уважно подивиться навколо - там біля вас вистачає своїх турків-сирійців
вы там с sashaqbl разберитесь кто от кого и кого защищает...
оце правильні слова - розберемося.
а тобі треба розібратися - хто має більше прав на допомогу: ти чи сирієць, який приїхав кілька років тому, а й досі немає таких прав.
ты лучше сам разберись - если вопрос так сильно заботит
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:54
Velz написав:
Все просто должно быть.
Просто - так просто
Отже
Якщо ЗА - то в окоп
Якщо проти - то на розтерзання тих хто йде в окопи
Оце просто.
А то якось пропозиції однобокі
я в дніпрі, але проти щоб мене захищали...
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:55
Shaman написав:
якщо ти так переймаєшся гендерною нерівністю - наскільки знаю операції по зміни полу не заборонені. проходь - й вуаля.
дивно, що наші ухилянти ще цією лазівкою не користуються
В них яєць і так немає щоб таке рішення прийняти
а сама операція коштує дорожче ніж довідка від крупи....
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Додано: Суб 05 жов, 2024 18:56
Velz написав: tester7336 написав: budivelnik написав:
1 Є те що я маю робити
Я займаюсь бізнесом і плачу податки ..в розмірі вище середніх по Україні на особу
Ти штатний 3,14добол бо хочеш щоб за твої копійки інші шли калічилися та гинули.
Все просто должно быть. Собираем майдан, тупо всех сгоняем в одно место и задает прилюдно вопрос Зеля там. Каждому. Продолжаем войну- "да"-сразу под конвоем в окоп. За базар нужно отвечать.
Женщин и "шестидесятников" тоже в окоп?
По соц-опросам за кордоны 91го именно они топят...
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