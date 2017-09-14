ЛАД написав:По возрастному критерию" можно было бы решить и сегодня - привлечением 16-25-летних. Кроме того, тогда вопрос решался ещё и привлечением женщин. Сегодня такие попытки уже делаются. Правда, многие просто уехали.
Если женщины уехали, то за что воевать? Как бы историческая обреченность. Или выходить на переговоры, в случае неуспеха - операция-эвакуация, с использовнием тактики вызженной земли. Для меня самый доргой актив - время, он дороже всех квартир. Если все быстро закончить я еще успею все заработать с 0 за рубежом, это лучше чем расстягивать агонию на года, даже в случае удачного завершения военной части
так давай, працюй над цим. а то поки зберешся, виявиться, що вартість евакуації стала такою, що ти вже не заробиш
*Североатлантический альянс собирается создать дополнительно 49 боеспособных бригад, - Die Welt...* Чиїх бригад? ________________________________ *Во всех озвучиваемых "мирных планах" в Западной прессе есть один недостаток... Они не понимают, что как минимум Херсонская, Донецкая и Запорожская области незаконно, но внесены в конституцию РФ в полном административном объеме...
Любая заморозка по ЛБС даже с признанием контроля РФ над оккупированными землями взамен на гарантии безопасности (какие?) от Запада (кого?) - это ФИКЦИЯ... РФ не может теперь не двигаться дальше, а мы не можем им просто так отдать... В сложившейся ситуации РФ не пойдет на заморозку с тем, чтобы мы получали гарантии и укрепляли оборону, фиксируя немощь РФ...
Без согласия на реализацию пункта об осуждении Майдана и всей госидеологии РФ не согласится ни на что... Это либо ловушка для властей либо просто глупость...
По сути перед Западом дилемма... либо ЛИЧНО вовлечься в войну с РФ либо слить нас... Все разговоры про компромиссы - это слив... И Зеленский это понимает... видимо поэтому и поднимает ставки... Ноябрь будет решающим.*
За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ (2021–2024), вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України. Знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі.
"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.
Надзвичайний повноважний посол у Великій Британії також висловився щодо військових старшого віку. "Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це “може зробити хтось інший” за них", – розповів ексголовком. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kat ... ynogo-viku
detroytred написав:*Североатлантический альянс собирается создать дополнительно 49 боеспособных бригад, - Die Welt...* Чиїх бригад? ________________________________ *Во всех озвучиваемых "мирных планах" в Западной прессе есть один недостаток... Они не понимают, что как минимум Херсонская, Донецкая и Запорожская области незаконно, но внесены в конституцию РФ в полном административном объеме...
Любая заморозка по ЛБС даже с признанием контроля РФ над оккупированными землями взамен на гарантии безопасности (какие?) от Запада (кого?) - это ФИКЦИЯ... РФ не может теперь не двигаться дальше, а мы не можем им просто так отдать... В сложившейся ситуации РФ не пойдет на заморозку с тем, чтобы мы получали гарантии и укрепляли оборону, фиксируя немощь РФ...
Без согласия на реализацию пункта об осуждении Майдана и всей госидеологии РФ не согласится ни на что... Это либо ловушка для властей либо просто глупость...
По сути перед Западом дилемма... либо ЛИЧНО вовлечься в войну с РФ либо слить нас... Все разговоры про компромиссы - это слив... И Зеленский это понимает... видимо поэтому и поднимает ставки... Ноябрь будет решающим.*
є ще третій: Захід спокійно, не спішачи нарощує мускули, поки не побачить що достатньо наростив, четвертий варіант: чекати на річці життя коли пропливе труп самі знаєте кого, п"ятий варіант: влада України стає притомною, вводить стан війни, та переходить на воєнні рейки - все для фронту, все для перемоги, і т.д., тобто безліч варіантів.