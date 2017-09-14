Додано: Суб 05 жов, 2024 19:05

*Североатлантический альянс собирается создать дополнительно 49 боеспособных бригад, - Die Welt...*

Чиїх бригад?

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*Во всех озвучиваемых "мирных планах" в Западной прессе есть один недостаток...

Они не понимают, что как минимум Херсонская, Донецкая и Запорожская области незаконно, но внесены в конституцию РФ в полном административном объеме...



Любая заморозка по ЛБС даже с признанием контроля РФ над оккупированными землями взамен на гарантии безопасности (какие?) от Запада (кого?) - это ФИКЦИЯ...

РФ не может теперь не двигаться дальше, а мы не можем им просто так отдать...

В сложившейся ситуации РФ не пойдет на заморозку с тем, чтобы мы получали гарантии и укрепляли оборону, фиксируя немощь РФ...



Без согласия на реализацию пункта об осуждении Майдана и всей госидеологии РФ не согласится ни на что...

Это либо ловушка для властей либо просто глупость...



По сути перед Западом дилемма... либо ЛИЧНО вовлечься в войну с РФ либо слить нас...

Все разговоры про компромиссы - это слив...

И Зеленский это понимает... видимо поэтому и поднимает ставки...

Ноябрь будет решающим.*