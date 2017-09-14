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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102101021110212102131021410215>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 61
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
23
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:57

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:По возрастному критерию" можно было бы решить и сегодня - привлечением 16-25-летних.
Кроме того, тогда вопрос решался ещё и привлечением женщин. Сегодня такие попытки уже делаются. Правда, многие просто уехали.

Если женщины уехали, то за что воевать?
Как бы историческая обреченность.
Или выходить на переговоры, в случае неуспеха - операция-эвакуация, с использовнием тактики вызженной земли.
Для меня самый доргой актив - время, он дороже всех квартир.
Если все быстро закончить я еще успею все заработать с 0 за рубежом,
это лучше чем расстягивать агонию на года, даже в случае удачного завершения военной части

так давай, працюй над цим. а то поки зберешся, виявиться, що вартість евакуації стала такою, що ти вже не заробиш :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:02

  budivelnik написав:
  Shaman написав:якщо ти так переймаєшся гендерною нерівністю - наскільки знаю операції по зміни полу не заборонені. проходь - й вуаля. :D

дивно, що наші ухилянти ще цією лазівкою не користуються :lol:
В них яєць і так немає щоб таке рішення прийняти
а сама операція коштує дорожче ніж довідка від крупи....

ми ж на форумі не кинемо людей в біді - сформуємо бригаду, яка буде операцію робити швидко й майже безкоштовно. а гроші треба буде витратити потім на оформлення відповідних документів :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:05

*Североатлантический альянс собирается создать дополнительно 49 боеспособных бригад, - Die Welt...*
Чиїх бригад?
________________________________
*Во всех озвучиваемых "мирных планах" в Западной прессе есть один недостаток...
Они не понимают, что как минимум Херсонская, Донецкая и Запорожская области незаконно, но внесены в конституцию РФ в полном административном объеме...

Любая заморозка по ЛБС даже с признанием контроля РФ над оккупированными землями взамен на гарантии безопасности (какие?) от Запада (кого?) - это ФИКЦИЯ...
РФ не может теперь не двигаться дальше, а мы не можем им просто так отдать...
В сложившейся ситуации РФ не пойдет на заморозку с тем, чтобы мы получали гарантии и укрепляли оборону, фиксируя немощь РФ...

Без согласия на реализацию пункта об осуждении Майдана и всей госидеологии РФ не согласится ни на что...
Это либо ловушка для властей либо просто глупость...

По сути перед Западом дилемма... либо ЛИЧНО вовлечься в войну с РФ либо слить нас...
Все разговоры про компромиссы - это слив...
И Зеленский это понимает... видимо поэтому и поднимает ставки...
Ноябрь будет решающим.*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:06

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:вы там с sashaqbl разберитесь кто от кого и кого защищает...

оце правильні слова - розберемося.

а тобі треба розібратися - хто має більше прав на допомогу: ти чи сирієць, який приїхав кілька років тому, а й досі немає таких прав.

ты лучше сам разберись - если вопрос так сильно заботит :lol:

так цікавить чому бігунці та інші х.янтери так переймаються тим, що країна бореться, а не капітулює, як вони очікують... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ноябрь будет решающим.*
Байден сливает без дальнейших жертв. Женщина захочет ещё повоевать, пока раша не захватит эти террит.
Финал один - мы нахрен никому из них не нужны.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 05 жов, 2024 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:11

За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ (2021–2024), вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України. Знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі.

"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.

Надзвичайний повноважний посол у Великій Британії також висловився щодо військових старшого віку.
"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це “може зробити хтось інший” за них", – розповів ексголовком.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kat ... ynogo-viku
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:13

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:оце правильні слова - розберемося.

а тобі треба розібратися - хто має більше прав на допомогу: ти чи сирієць, який приїхав кілька років тому, а й досі немає таких прав.

ты лучше сам разберись - если вопрос так сильно заботит :lol:

так цікавить чому бігунці та інші х.янтери так переймаються тим, що країна бореться, а не капітулює, як вони очікують... :lol:

Значит еще и с Конституцией разберись :D - штука сложная, понимаю - но если сильно цикавыть - разберешся рано или поздно.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ (2021–2024), вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України.

А с категорией вояк 50+, то мы оставляем террит. и Украины раньше не будет, чем та нация вырастит.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:14

  detroytred написав:*Североатлантический альянс собирается создать дополнительно 49 боеспособных бригад, - Die Welt...*
Чиїх бригад?
________________________________
*Во всех озвучиваемых "мирных планах" в Западной прессе есть один недостаток...
Они не понимают, что как минимум Херсонская, Донецкая и Запорожская области незаконно, но внесены в конституцию РФ в полном административном объеме...

Любая заморозка по ЛБС даже с признанием контроля РФ над оккупированными землями взамен на гарантии безопасности (какие?) от Запада (кого?) - это ФИКЦИЯ...
РФ не может теперь не двигаться дальше, а мы не можем им просто так отдать...
В сложившейся ситуации РФ не пойдет на заморозку с тем, чтобы мы получали гарантии и укрепляли оборону, фиксируя немощь РФ...

Без согласия на реализацию пункта об осуждении Майдана и всей госидеологии РФ не согласится ни на что...
Это либо ловушка для властей либо просто глупость...

По сути перед Западом дилемма... либо ЛИЧНО вовлечься в войну с РФ либо слить нас...
Все разговоры про компромиссы - это слив...
И Зеленский это понимает... видимо поэтому и поднимает ставки...
Ноябрь будет решающим.*

є ще третій: Захід спокійно, не спішачи нарощує мускули, поки не побачить що достатньо наростив,
четвертий варіант: чекати на річці життя коли пропливе труп самі знаєте кого,
п"ятий варіант: влада України стає притомною, вводить стан війни, та переходить на воєнні рейки - все для фронту, все для перемоги, і т.д., тобто безліч варіантів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:17

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:Ноябрь будет решающим.*
Байден сливает без дальнейших жертв. Женщина захочет ещё повоевать, пока раша не захватит эти террит.
Финал один - мы нахрен никому из них не нужны.

навіть бурятам для БДСМ?
flyman
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