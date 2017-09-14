АндрейМ написав:..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
Ок, змоделюємо ситуацію Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас: 1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами? 2) що має робити влада? Теж може виїхати? Чекаю на відповіді.
всі не виїдуть, може ще 30% не більше, з Сірії всі виїхали? а з Ізраїлю? в Бенгуріоні коли вимкне світло останній покидаючий землю обітовану? влада може не чекати та виїхати вже
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ написав:..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
Ок, змоделюємо ситуацію Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас: 1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами? 2) що має робити влада? Теж може виїхати? Чекаю на відповіді.
вроде там раньше утверждали, что вот прямо все - выехать не смогут. Что властям делать? - заняться, наконец то, своими прямыми обязанностями: та МСЕКЫня - одна одну бригаду прокормить сможет. Ну и не забываем про всякие МИЛЛИАРДЫ донов, новые дороги, тонущие в Одессе укрепления...
detroytred написав:За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ (2021–2024), вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України. Знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі.
"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.
Надзвичайний повноважний посол у Великій Британії також висловився щодо військових старшого віку. "Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це “може зробити хтось інший” за них", – розповів ексголовком. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kat ... ynogo-viku
Заявив із Лондону генерал, непридатний до служби за висновком ВЛК.
Востаннє редагувалось d44 в Суб 05 жов, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ написав:..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
Ок, змоделюємо ситуацію Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас: 1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами? 2) що має робити влада? Теж може виїхати? Чекаю на відповіді.
чому про це повинні думати ті, кого не випускають, а не влада якак доведа сітуацію до повного 3.14ца?
АндрейМ написав:..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
Ок, змоделюємо ситуацію Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас: 1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами? 2) що має робити влада? Теж може виїхати? Чекаю на відповіді.
Доповню питання
1) А куди, конкретно, географічно, в які країни можуть всі виїхати ?
2) Що вони там будуть робити ? Жити посеред поля, маючи житло, але зі сральником на 50 осіб і душем на 100 осіб
3) Бо це ж про мільйони людей, а не про сотні окремих осіб
4) Як і де розмістити мільйони ? І в яких умовах ?
Есть нулевой вариант от Америки и Запада. Кинуть нам столько оружия, сколько требуется для стороны у которой меньше людск. ресурса. Могли бы они всё остановить за дни, если бы хотели финансово уничтожить рашу и дать Украине оружия в необходимом кол-ве. А то только сопли - мы вам дадим, но запрещаем с него стрелять((