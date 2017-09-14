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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:28
fler написав: АндрейМ написав:
..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
Ок, змоделюємо ситуацію
Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас:
1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами?
2) що має робити влада? Теж може виїхати?
Чекаю на відповіді.
всі не виїдуть, може ще 30% не більше, з Сірії всі виїхали? а з Ізраїлю? в Бенгуріоні коли вимкне світло останній покидаючий землю обітовану?
влада може не чекати та виїхати вже
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 05 жов, 2024 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:30
_hunter написав:
Значит еще и с Конституцией разберись
- штука сложная, понимаю - но если сильно цикавыть - разберешся рано или поздно.
Хантер, а какой у вас сегодня статус в ВК? )))
Тестер, посмотрите на Хантера более сирых и убогих для защиты ИМХО не найти в Украине )))
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:30
fler написав: АндрейМ написав:
..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
Ок, змоделюємо ситуацію
Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас:
1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами?
2) що має робити влада? Теж може виїхати?
Чекаю на відповіді.
вроде там раньше утверждали, что вот прямо все - выехать не смогут.
Что властям делать? - заняться, наконец то, своими прямыми обязанностями: та МСЕКЫня - одна одну бригаду прокормить сможет.
Ну и не забываем про всякие МИЛЛИАРДЫ донов, новые дороги, тонущие в Одессе укрепления...
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:37
fler написав: АндрейМ написав:
..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
Ок, змоделюємо ситуацію
Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас:
1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами?
2) що має робити влада? Теж може виїхати?
Чекаю на відповіді.
чому про це повинні думати ті, кого не випускають, а не влада якак доведа сітуацію до повного 3.14ца?
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:37
fler написав: АндрейМ написав:
..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
Ок, змоделюємо ситуацію
Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас:
1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами?
2) що має робити влада? Теж може виїхати?
Чекаю на відповіді.
Доповню питання
1) А куди, конкретно, географічно, в які країни можуть всі виїхати ?
2) Що вони там будуть робити ? Жити посеред поля, маючи житло, але зі сральником на 50 осіб і душем на 100 осіб
3) Бо це ж про мільйони людей, а не про сотні окремих осіб
4) Як і де розмістити мільйони ? І в яких умовах ?
Також дуже хочу почути відповіді
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:40
Игорь Алексеевич написав: flyman написав:
п"ятий варіант:
Есть нулевой вариант от Америки и Запада. Кинуть нам столько оружия, сколько требуется для стороны у которой меньше людск. ресурса. Могли бы они всё остановить за дни, если бы хотели финансово уничтожить рашу и дать Украине оружия в необходимом кол-ве.
А то только сопли - мы вам дадим, но запрещаем с него стрелять((
с какой радости? мы им что союзники?
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:40
fler написав:
1) що робити військовим, які на фронті?
1. Чекати, що їх замінять сини Будівельника і чоловік Флер!
2. Самозвільнитись!(вже - поступово і по завершенню 3-х років служби - масово!)
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:40
Рамштайн 12-го.
В перших особах...
Можливо він покаже плани-наміри партнерів?
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:46
detroytred написав:
Рамштайн 12-го.
В перших особах...
Можливо він покаже плани-наміри партнерів?
А шо нєясно - скільки потрібно
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:47
flyman написав: fler написав: АндрейМ написав:
..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
Ок, змоделюємо ситуацію
Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас:
1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами?
2) що має робити влада? Теж може виїхати?
Чекаю на відповіді.
всі не виїдуть, може ще 30% не більше
, з Сірії всі виїхали? а з Ізраїлю?
flyman, для вас, як особливо обдарованого, який розуміє, що "ще 30% не більше" - це переважно люди працездатного віку, які наповнюють бюджет, питання:
- що робити пенсам, інвалідам, які не зможуть виїхати через стан здоров'я, коли ті працездатні поїдуть і економіка країни накриється мідним тазом (тому що нема ким буде замінити цих працездатних)?
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