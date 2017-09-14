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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10211102121021310214

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:50

  Успіх написав:
  fler написав:1) що робити військовим, які на фронті?

1. Чекати, що їх замінять сини Будівельника і чоловік Флер!

2. Самозвільнитись!(вже - поступово і по завершенню 3-х років служби - масово!)

Тільки розмови )

Коли вже в СЗЧ ? )

PS. Сьогодні повз мене пройшли поліцейський та 2 ТЦК-шника, щось я їх не зацікавив )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 05 жов, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:51

  fler написав:Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати.

А які закони зараз забороняють виїхать працівниці підприємства, продавчині, лікаркі, вчителькі, працівниці банку?

З моїх знайомих повернулась одна вчителька танців та адвокатка. Перша каже шо там ніхто не танцює, а тут у неї повно учнів, танцюють у підвалі. Друга каже шоб їй працювать адвокаткою вона повинна вивчить мову, навчатись у юридичному навчальному закладі, потім працювать 3 роки помічницею, каже- нафіг воно мені потрібно, я й тут стільки зароблю, ще й більше- житло не винаймать, медичну страховку не сплачувать.
Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять.

На форумі хтось вже рахував, висновок був якщо всіх в окопи, годувать будуть партнери.
1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами?

Звісно, за чіткими правилами, наприклад повоював 6 місяців- вільний.
2) що має робити влада? Теж може виїхати?

Влада зробила для чоловіків тюрму. Питання до влади, що вона має зробити?
Також те що зараз ловлять когось з мільйонними статками в баксах, це також результат попередніх дій діючої влади.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:53

  Игорь Алексеевич написав:
  flyman написав:навіть бурятам для БДСМ?
Буряты вообще не знают как их зовут. Им тем более всё по барабану. Их деньгу давай, хавчик давай и они готовы воевать с любым.))

А у вас грошей, чи харчів немає шоб бурятів наймать?
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:57

  pesikot написав:1) А куди, конкретно, географічно, в які країни можуть всі виїхати ?

Там, де взимку не холодно. Плюс українці працьовиті, там де у чорнодупих пісок, можливо завтра заколоситься пшениця, хтось захоркає у сарайчику, а на самому краєчку Сомалі вони ще й бурячки посіють.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:57

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Ок, змоделюємо ситуацію :wink: Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас:
1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами?
2) що має робити влада? Теж може виїхати?
Чекаю на відповіді.

всі не виїдуть, може ще 30% не більше, з Сірії всі виїхали? а з Ізраїлю?


- що робити пенсам, інвалідам, які не зможуть виїхати через стан здоров'я, коли ті працездатні поїдуть і економіка країни накриється мідним тазом (тому що нема ким буде замінити цих працездатних)?

что делать? - "вспомнить" наконец-то, что в стране война идёт - и пойти, наконец-то или работать или кордоны 91го отвоевывать - если уж они так за них топят
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 05 жов, 2024 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  АндрейМ написав:
  Shaman написав:життя ВСІХ громадян. тому армія має воювати, щоб захистити тих, хто не може виїхати - а таких зажди більшість. тому тих, хто МАЄ захищати, держава обмежує в правах кудись ВТЕКТИ.

Не "втекти", а виїхати у безпеку. Мають захищати ті, кого для цього спеціально найняли і платять за це, а не ті, кого примушують. А якщо "всі", то це мають бути "всі", а не громадяни певного віку з певними статевими органами без можливості відкупитись, а всі інші - вільні і лише користуються правами без жодних обов'язків.

якщо ти так переймаєшся гендерною нерівністю - наскільки знаю операції по зміни статі не заборонені. проходь - й вуаля. :D

дивно, що наші ухилянти ще цією лазівкою не користуються :lol:
Наскільки знаю, в Україні такі операції тільки за рекомендацією лікаря
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:00

  fler написав:що робити пенсам, інвалідам, які не зможуть виїхати через стан здоров'я

Зараз вивозить, хай америка з европами ахyxyять та подумають на рахунок чи давать зброю, чи лопатами відіб`ються.
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