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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:50
Успіх написав: fler написав:
1) що робити військовим, які на фронті?
1. Чекати, що їх замінять сини Будівельника і чоловік Флер!
2. Самозвільнитись!(вже - поступово і по завершенню 3-х років служби - масово!)
Тільки розмови )
Коли вже в СЗЧ ? )
PS. Сьогодні повз мене пройшли поліцейський та 2 ТЦК-шника, щось я їх не зацікавив )
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 05 жов, 2024 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:51
fler написав:
Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати.
А які закони зараз забороняють виїхать працівниці підприємства, продавчині, лікаркі, вчителькі, працівниці банку?
З моїх знайомих повернулась одна вчителька танців та адвокатка. Перша каже шо там ніхто не танцює, а тут у неї повно учнів, танцюють у підвалі. Друга каже шоб їй працювать адвокаткою вона повинна вивчить мову, навчатись у юридичному навчальному закладі, потім працювать 3 роки помічницею, каже- нафіг воно мені потрібно, я й тут стільки зароблю, ще й більше- житло не винаймать, медичну страховку не сплачувать.
Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять.
На форумі хтось вже рахував, висновок був якщо всіх в окопи, годувать будуть партнери.
1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами?
Звісно, за чіткими правилами, наприклад повоював 6 місяців- вільний.
2) що має робити влада? Теж може виїхати?
Влада зробила для чоловіків тюрму. Питання до влади, що вона має зробити?
Також те що зараз ловлять когось з мільйонними статками в баксах, це також результат попередніх дій діючої влади.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:57
pesikot написав:
1) А куди, конкретно, географічно, в які країни можуть всі виїхати ?
Там, де взимку не холодно. Плюс українці працьовиті, там де у чорнодупих пісок, можливо завтра заколоситься пшениця, хтось захоркає у сарайчику, а на самому краєчку Сомалі вони ще й бурячки посіють.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:57
fler написав: flyman написав: fler написав:
Ок, змоделюємо ситуацію
Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас:
1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами?
2) що має робити влада? Теж може виїхати?
Чекаю на відповіді.
всі не виїдуть, може ще 30% не більше
, з Сірії всі виїхали? а з Ізраїлю?
- що робити пенсам, інвалідам, які не зможуть виїхати через стан здоров'я, коли ті працездатні поїдуть і економіка країни накриється мідним тазом (тому що нема ким буде замінити цих працездатних)?
что делать? - "вспомнить" наконец-то, что в стране война идёт - и пойти, наконец-то или работать или кордоны 91го отвоевывать - если уж они так за них топят
Востаннє редагувалось _hunter
в Суб 05 жов, 2024 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 19:58
Shaman написав: АндрейМ написав: Shaman написав:
життя ВСІХ громадян. тому армія має воювати, щоб захистити тих, хто не може виїхати - а таких зажди більшість. тому тих, хто МАЄ
захищати, держава обмежує в правах кудись ВТЕКТИ
.
Не "втекти", а виїхати у безпеку. Мають захищати ті, кого для цього спеціально найняли і платять за це, а не ті, кого примушують. А якщо "всі", то це мають бути "всі", а не громадяни певного віку з певними статевими органами без можливості відкупитись, а всі інші - вільні і лише користуються правами без жодних обов'язків.
якщо ти так переймаєшся гендерною нерівністю - наскільки знаю операції по зміни статі не заборонені. проходь - й вуаля.
дивно, що наші ухилянти ще цією лазівкою не користуються
Наскільки знаю, в Україні такі операції тільки за рекомендацією лікаря
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Додано: Суб 05 жов, 2024 20:00
fler написав:
що робити пенсам, інвалідам, які не зможуть виїхати через стан здоров'я
Зараз вивозить, хай америка з европами ахyxyять та подумають на рахунок чи давать зброю, чи лопатами відіб`ються.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 20:01
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
Двом адвокатам повідомлено про підозру: вони допомагали чоловікам за 10-12 тис. доларів США влаштовуватися на роботу на державних підприємствах для отримання бронювання
Крім того, завдяки зв’язкам серед посадовців ТЦК та ВЛК, підозрювані сприяли безперешкодному військовому обліку, гарантуючи, що їх клієнти не отримають повістки після проходження військово-лікарської комісії.
Вопрос в методах, скорее всего, "не совсем" законных.
Ну так написали бы "за взятки, нарушение процедуры и т.п.", так нет же не написали. А так как написано напоминает популярный развод абитуриентов времен позднего СССРа когда к желающим поступить в престижный ВУЗ перед ВУЗом подкатывал типок типа хочешь замолвлю словечко чтоб поступил, деньги потом. Заходил в приемную, тусовался 5 минут, потом выходил - все ОК, иди сдавай, но экзамен будет как настоящий чтоб не спалили. Смысл развода - ни с кем он не договаривался, абитуриент сдавал настоящий экзамен и если сдал - так это ж я постарался, давай-давай, а не сдал -ну не получилось, а уровень знаний обычно тогда был высокий, кто попало в столицу не приезжал, короче капусту стригли просто на страхе непоступить.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 20:04
katso написав:
. Смысл развода - ни с кем он не договаривался, абитуриент сдавал настоящий экзамен и если сдал - так это ж я постарался, давай-давай, а не сдал -ну не получилось
так не бывает. Даже если типок договорился что мешает поступившему его кинуть? результат поступил не поступил вывешивается через неделю. Потому что экзамен как правило не один.
сейчас другой развод в ходу. Для квартир с э.отоплением на зиму спецтариф, но об этом мало кто знает, звонят владельцам таких квартир и предлагают перевести их на льготный тариф за 100-200 уе.
С 1 октября в Украине тариф на электроэнергию для потребителей, использующих электричество для отопления, снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВтч. Это возможно только при наличии утвержденного проекта электроотопления.
Согласно постановлению №632 Кабинета Министров, общий тариф остается на уровне 4,32 грн, но для владельцев электрического отопления будет действовать сниженный тариф на первые 2 тысячи кВтч в месяц.
Сниженный тариф будет доступен только во время отопительного сезона, с 1 октября по 30 апреля
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 05 жов, 2024 20:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 20:04
Water написав: fler написав:
що робити пенсам, інвалідам, які не зможуть виїхати через стан здоров'я
Зараз вивозить, хай америка з европами ахyxyять та подумають на рахунок чи давать зброю, чи лопатами відіб`ються.
Папуаси їдуть і нічого. Теж вважаю треба нашій владі організувати безкоштовні рейси до кордонів жінок, дітей та пенсіонерів. Хай партнери репу чухають раз воювати з нами не хочуть та один "петріот" по складовим по всьому світу нам шукають
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Додано: Суб 05 жов, 2024 20:06
katso написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав:Двом адвокатам повідомлено про підозру: вони допомагали чоловікам за 10-12 тис. доларів США влаштовуватися на роботу на державних підприємствах для отримання бронювання
Крім того, завдяки зв’язкам серед посадовців ТЦК та ВЛК, підозрювані сприяли безперешкодному військовому обліку, гарантуючи, що їх клієнти не отримають повістки після проходження військово-лікарської комісії.
Вопрос в методах, скорее всего, "не совсем" законных.
Ну так написали бы "за взятки, нарушение процедуры и т.п.", так нет же не написали. А так как написано напоминает популярный развод абитуриентов времен позднего СССРа когда к желающим поступить в престижный ВУЗ перед ВУЗом подкатывал типок типа хочешь замолвлю словечко чтоб поступил, деньги потом. Заходил в приемную, тусовался 5 минут, потом выходил - все ОК, иди сдавай, но экзамен будет как настоящий чтоб не спалили. Смысл развода - ни с кем он не договаривался, абитуриент сдавал настоящий экзамен и если сдал - так это ж я постарался, давай-давай, а не сдал -ну не получилось, а уровень знаний обычно тогда был высокий, кто попало в столицу не приезжал, короче капусту стригли просто на страхе непоступить.
Написали ровно то, что смогли доказать (и то не факт) - если адвокаты не "самозванцы" - этой пидозрой дело и закончится...
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