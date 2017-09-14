Додано: Суб 05 жов, 2024 20:15

_hunter написав: fler написав:

- що робити пенсам, інвалідам, які не зможуть виїхати через стан здоров'я, коли ті працездатні поїдуть і економіка країни накриється мідним тазом (тому що нема ким буде замінити цих працездатних)? - що робити пенсам, інвалідам, які не зможуть виїхати через стан здоров'я, коли ті працездатні поїдуть і економіка країни накриється мідним тазом (тому що нема ким буде замінити цих працездатних)?

что делать? - "вспомнить" наконец-то, что в стране война идёт - и пойти, наконец-то или работать или кордоны 91го отвоевывать - если уж они так за них топят что делать? - "вспомнить" наконец-то, что в стране война идёт - и пойти, наконец-то или работать или кордоны 91го отвоевывать - если уж они так за них топят

з фейсбуку (виходить пенсійний там мобілізаційний вік можна підняти сміливо до 80 років):Alexandr Osadchiy22 липня ·МИ І НАШІ ГЕНИ1. Інтелект не передається від батька до сина. Тобто, якщо ви геній, ваш син 100% не успадкує ваших генів.2. Ідіотизм не передається від батька до сина. Якщо ви закінчений кретин, ваш син не буде таким же ідіотом як ви (з чим вас і вітаємо).3. Інтелект від батька може передаватися лише доньці. І лише наполовину.4. Успадкувати інтелект чоловік може лише від своєї матері, який вона, у свою чергу, успадкувала від свого батька.5. Доньки геніїв будуть рівно наполовину розумні, як їхні батьки, але їхні сини будуть геніями. Якщо їхній батько тупий, то доньки будуть рівно наполовину тупими, ніж їхні батьки.6. Тому геніальних жінок майже немає, як і немає стовідсоткових ідіоток-жінок. Зате чоловіків-геніїв та чоловіків-тупиць дуже багато. Звідси і покоління невдах-алкашів, матерів-одинаків, а також нобелівські лауреати (майже всі чоловіки).Висновки для чоловіків:1. Щоб спрогнозувати розумові здібності свого сина, дивись на батька своєї дружини (якщо він академік, то твій син також буде розумним).2. Твоя дочка отримає половину твого розуму. Але й половину твоєї дебільності. За інтелектом вона буде ближчою до тебе. Її син отримає всі твої розумові здібності. Хочеш розумне покоління – мрій про доньку.3. Твої розумові здібності від мами, а вірніше від дідуся.Висновки для жінок:1. Твій син за розумом - копія твого батька, і лаяти його "ти такий же тупий, як твій батько" - не зовсім правильно.2. Твоя дочка з виховання буде як ти, але з розуму як її батько. Її сини будуть розумовими копіями ваших чоловіків."Вважається, що головний результат зростання тривалості життя - те, що люди похилого віку тепер довше живуть. Але це не так.Головним, величезним, стратегічним, що змінює на наших очах все людство наслідком стрибка тривалості життя є зовсім не те, що старість тепер довше триває, а те, що вона пізніше починається.Для тих, кому сьогодні 40, 50, 55 років, старість розпочнеться лише років у 75-80.Тобто на добрих 25 років – чверть століття! - Пізніше, ніж для покоління наших батьків.Тепер "зрілість" трапляється в 50 і відзначає початок абсолютно нового етапу в людському житті.Що ми знаємо про нього?1. Воно триває майже 30 років – з 50 до приблизно 75.2. На відміну від колишніх уявлень, фізичні та інтелектуальні можливості людини в цей період при правильному підході не знижуються і залишаються принаймні не гірше, а в деяких випадках і краще, ніж у молодості.3. Потенційно це найкращий, найякісніший період у людському житті, оскільки поєднує у собі здоров'я, сили та життєвий досвід."Якби молодість знала, якби старість могла" - це більше не про нас. За всіма статистичними даними останніх років, найщасливіший час у житті, її пік настає тепер приблизно у 65 років.4. Ті, кому сьогодні 55-65 років, живуть цей період першими в історії людства. Раніше його просто не було, оскільки люди набагато раніше старіли.5. У найближчі кілька десятиліть люди віку 50-75 стануть наймасовішою віковою групою планети..... За всією та всілякою статистикою для тих, кому сьогодні 50-55 або близько того, старість розпочнеться не раніше 80 років. Це дуже, дуже приємно, звісно. Нам просто взяли та подарували аж 25 років (!) додатковоїактивного та насиченого життя.Проблема в тому, що як користуватись цим подарунком, не навчили.І в результаті, переходячи кордон у 50 і погоджуючись через незнання на передчасну старість, ми ризикуємовтратити добрих 25-30 років, які - без перебільшення - могли б бути найкращими у нашому житті..... Якщо вам за 50, то для вас сьогодні можливо абсолютно все: нові захоплення, нові радості та враження, нова кар'єра, нове кохання, нові подорожі.'В. ПолуновськийВ. Дараган"Ми та наші гени".