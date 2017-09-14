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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1021310214102151021610217 ... 10219>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:06

  Faceless написав:Наскільки знаю, в Україні такі операції тільки за рекомендацією лікаря

Раніше була ціла медична комісія разом з психіатром. Вроді у 2016 році відмінили, але шось потрібно, якась довідка, трансгендер? Всеодно через лікаря. :)
Востаннє редагувалось Water в Суб 05 жов, 2024 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:06

Трохи менше року тому було оптимістично

  Успіх написав:
  fler написав:1) що робити військовим, які на фронті?

1. Чекати, що їх замінять сини Будівельника і чоловік Флер!

2. Самозвільнитись!(вже - поступово і по завершенню 3-х років служби - масово!)

Валерій Залужний заявив, що разом із Міністерством оборони погоджено, щоб новий законопроєкт про мобілізацію передбачав службу у війську протягом 36 місяців після призову.

«Я чітко розумію і знаю, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно поспілкуватися. Їм дуже – дуже важко. І мені хотілося б, щоб люди, які йдуть до війська, чітко розуміли, скільки їм необхідно воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше – що не буде загострення на фронті; друге – що цих людей через 36 місяців буде ким замінити».

«36 місяців – цифра не зовсім реальна у тих умовах, в яких ми перебуваємо. Але нам залишається сподіватися на те, що інтенсивність бойових дій не збільшиться і ми зможемо замінити цих людей через 36 місяців… За 36 місяців буде достатньо часу, щоб підготувати людський ресурс для заміни», – додав Залужний.

Він також зауважив, що уряд, який реалізує відповідний закон, розуміє, які в країні є можливості. Головнокомандувач ЗСУ вважає, що до 2025 року вистачить часу на підготовку тих, хто зараз буде мобілізований.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/380 ... h-dij.html
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:07

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Ок, змоделюємо ситуацію :wink: Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати. Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять. Питання до вас:
1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами?
2) що має робити влада? Теж може виїхати?
Чекаю на відповіді.

всі не виїдуть, може ще 30% не більше, з Сірії всі виїхали? а з Ізраїлю?

flyman, для вас, як особливо обдарованого, який розуміє, що "ще 30% не більше" - це переважно люди працездатного віку, які наповнюють бюджет, питання:
- що робити пенсам, інвалідам, які не зможуть виїхати через стан здоров'я, коли ті працездатні поїдуть і економіка країни накриється мідним тазом (тому що нема ким буде замінити цих працездатних)?

а чому не тригернулися на "влада може вже виїзджати"?
забули про чиновників-цицькоцмудильників, цих від сіськи відірвеш або із щелепою або соском.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:09

  Water написав:
  fler написав:Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку". Тобто всі підприємства, магазини, лікарні, школи, банки і т.д. зупинилися, бо нема кому працювати.
Відповідно нема кому забезпечити фронт харчами та грошима, адже нічого не виробляється і гроші до бюджету не надходять.

На форумі хтось вже рахував, висновок був якщо всіх в окопи, годувать будуть партнери.

По-перше, дискусія не про "всіх в окопи", а про "всіх у безпеку". По-друге, у вас немає розуміння, що "годувати" - це не лише про гроші та їжу? Якщо всіх в окопи, хто буде лікувати, вчити, возити на транспорті, комуналку забезпечувати (світло, опалення, каналізацію, тепло)? Партнери понаїдуть на ці робочі місця чи шо?
  Water написав:
  fler написав:1) що робити військовим, які на фронті? Чи вони теж можуть виїхати разом із громадянами?

Звісно, за чіткими правилами, наприклад повоював 6 місяців- вільний.

Ще один... Рука-обличчя. Ок, питання: хто замінить сотні тисяч військових, яких можна звільнити та випустити за кордон, якщо кордон відкритий для всіх?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:10

  Wirująświatła написав:
  katso написав:. Смысл развода - ни с кем он не договаривался, абитуриент сдавал настоящий экзамен и если сдал - так это ж я постарался, давай-давай, а не сдал -ну не получилось
так не бывает. Даже если типок договорился что мешает поступившему его кинуть? результат поступил не поступил вывешивается через неделю. Потому что экзамен как правило не один.

так деньги - вперед. Ну и даже если каждый второй кидал - половина за "просто так" - тоже неплохой заработок...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:12

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  katso написав:. Смысл развода - ни с кем он не договаривался, абитуриент сдавал настоящий экзамен и если сдал - так это ж я постарался, давай-давай, а не сдал -ну не получилось
так не бывает. Даже если типок договорился что мешает поступившему его кинуть? результат поступил не поступил вывешивается через неделю. Потому что экзамен как правило не один.

так деньги - вперед. Ну и даже если каждый второй кидал - половина за "просто так" - тоже неплохой заработок...

нагадує роботу рил РН
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:13

  _hunter написав:так деньги - вперед.
вы на вступительный экзамен с деньгами ходили? напомню речь про ссср, денег у людей было очень мало. Мне на часы скидывались родители + бабушка/дедушка. При том что все работали. На ТВ/сапоги полгода собирали, а тут на тебе с плеча за поступление 1му встречному.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:15

  _hunter написав:так деньги - вперед. Ну и даже если каждый второй кидал - половина за "просто так" - тоже неплохой заработок...

А какой нонче заработок у вас? Тоже актуальная тема )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:15

  _hunter написав:
  fler написав:
- що робити пенсам, інвалідам, які не зможуть виїхати через стан здоров'я, коли ті працездатні поїдуть і економіка країни накриється мідним тазом (тому що нема ким буде замінити цих працездатних)?

что делать? - "вспомнить" наконец-то, что в стране война идёт - и пойти, наконец-то или работать или кордоны 91го отвоевывать - если уж они так за них топят

з фейсбуку (виходить пенсійний там мобілізаційний вік можна підняти сміливо до 80 років):

Alexandr Osadchiy
22 липня ·
МИ І НАШІ ГЕНИ
1. Інтелект не передається від батька до сина. Тобто, якщо ви геній, ваш син 100% не успадкує ваших генів.
2. Ідіотизм не передається від батька до сина. Якщо ви закінчений кретин, ваш син не буде таким же ідіотом як ви (з чим вас і вітаємо).
3. Інтелект від батька може передаватися лише доньці. І лише наполовину.
4. Успадкувати інтелект чоловік може лише від своєї матері, який вона, у свою чергу, успадкувала від свого батька.
5. Доньки геніїв будуть рівно наполовину розумні, як їхні батьки, але їхні сини будуть геніями. Якщо їхній батько тупий, то доньки будуть рівно наполовину тупими, ніж їхні батьки.
6. Тому геніальних жінок майже немає, як і немає стовідсоткових ідіоток-жінок. Зате чоловіків-геніїв та чоловіків-тупиць дуже багато. Звідси і покоління невдах-алкашів, матерів-одинаків, а також нобелівські лауреати (майже всі чоловіки).
Висновки для чоловіків:
1. Щоб спрогнозувати розумові здібності свого сина, дивись на батька своєї дружини (якщо він академік, то твій син також буде розумним).
2. Твоя дочка отримає половину твого розуму. Але й половину твоєї дебільності. За інтелектом вона буде ближчою до тебе. Її син отримає всі твої розумові здібності. Хочеш розумне покоління – мрій про доньку.
3. Твої розумові здібності від мами, а вірніше від дідуся.
Висновки для жінок:
1. Твій син за розумом - копія твого батька, і лаяти його "ти такий же тупий, як твій батько" - не зовсім правильно.
2. Твоя дочка з виховання буде як ти, але з розуму як її батько. Її сини будуть розумовими копіями ваших чоловіків.
"Вважається, що головний результат зростання тривалості життя - те, що люди похилого віку тепер довше живуть. Але це не так.
Головним, величезним, стратегічним, що змінює на наших очах все людство наслідком стрибка тривалості життя є зовсім не те, що старість тепер довше триває, а те, що вона пізніше починається.
Для тих, кому сьогодні 40, 50, 55 років, старість розпочнеться лише років у 75-80.
Тобто на добрих 25 років – чверть століття! - Пізніше, ніж для покоління наших батьків.
Тепер "зрілість" трапляється в 50 і відзначає початок абсолютно нового етапу в людському житті.
Що ми знаємо про нього?
1. Воно триває майже 30 років – з 50 до приблизно 75.
2. На відміну від колишніх уявлень, фізичні та інтелектуальні можливості людини в цей період при правильному підході не знижуються і залишаються принаймні не гірше, а в деяких випадках і краще, ніж у молодості.
3. Потенційно це найкращий, найякісніший період у людському житті, оскільки поєднує у собі здоров'я, сили та життєвий досвід.
"Якби молодість знала, якби старість могла" - це більше не про нас. За всіма статистичними даними останніх років, найщасливіший час у житті, її пік настає тепер приблизно у 65 років.
4. Ті, кому сьогодні 55-65 років, живуть цей період першими в історії людства. Раніше його просто не було, оскільки люди набагато раніше старіли.
5. У найближчі кілька десятиліть люди віку 50-75 стануть наймасовішою віковою групою планети.
.... За всією та всілякою статистикою для тих, кому сьогодні 50-55 або близько того, старість розпочнеться не раніше 80 років. Це дуже, дуже приємно, звісно. Нам просто взяли та подарували аж 25 років (!) додаткової
активного та насиченого життя.
Проблема в тому, що як користуватись цим подарунком, не навчили.
І в результаті, переходячи кордон у 50 і погоджуючись через незнання на передчасну старість, ми ризикуємо
втратити добрих 25-30 років, які - без перебільшення - могли б бути найкращими у нашому житті.
.... Якщо вам за 50, то для вас сьогодні можливо абсолютно все: нові захоплення, нові радості та враження, нова кар'єра, нове кохання, нові подорожі.'
В. Полуновський
В. Дараган
"Ми та наші гени".
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:16

  fler написав:
  АндрейМ написав:..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.

Ок, змоделюємо ситуацію :wink: Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку".


Якщо є побоювання що виїдуть такі всі - то питання треба ставити іншим чином - що ж ми за таку державу побудували з якої всі хочуть виїхати? Може все ж таки щось в останні роки було зроблено неправильно, ну якщо всі хочуть виїхати?
katso
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