Faceless написав:Наскільки знаю, в Україні такі операції тільки за рекомендацією лікаря
Раніше була ціла медична комісія разом з психіатром. Вроді у 2016 році відмінили, але шось потрібно, якась довідка, трансгендер? Всеодно через лікаря.
скільки смайлів не став, а все одно серйозно обговорюють. у всьому світові такі операції за висновками комісій лікарів - хіба що може в Таїланді виключення й як не дивно, в Ірані. але лише недавно дізнався, чим це обумовлено в Ірані, й це сумно...
але ж ми знаємо, що за певного стимулювання, в нас лікарі будь-яку довідку дадуть на жаль...
АндрейМ написав:..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
Ок, змоделюємо ситуацію Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку".
Якщо є побоювання що виїдуть такі всі - то питання треба ставити іншим чином - що ж ми за таку державу побудували з якої всі хочуть виїхати? Може все ж таки щось в останні роки було зроблено неправильно, ну якщо всі хочуть виїхати?
про війну раптово забули?
неправильно напевно те, що маємо сусіда, який вважає собі старшим братом й ніяк не може зрозуміти наш маніфест. бо й всередині країні не всі це зрозуміли
fler написав:По-перше, дискусія не про "всіх в окопи", а про "всіх у безпеку". По-друге, у вас немає розуміння, що "годувати" - це не лише про гроші та їжу? Якщо всіх в окопи, хто буде лікувати, вчити, возити на транспорті, комуналку забезпечувати (світло, опалення, каналізацію, тепло)? Партнери понаїдуть на ці робочі місця чи шо?
Так всі виїхали у безпеку, їх там вчать, лікують, годують. Хто зараз забороняє виїхать лікаркі, вчителькі, годувальниці? Нєхрін людьми з обмеженими можливостями прикриватись.
Water написав:Ще один... Рука-обличчя. Ок, питання: хто замінить сотні тисяч військових, яких можна звільнити та випустити за кордон, якщо кордон відкритий для всіх?
Як пропонував Успіх- якийсь термін воюєш- вільний.
Востаннє редагувалось Water в Суб 05 жов, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
вы на вступительный экзамен с деньгами ходили? напомню речь про ссср, денег у людей было очень мало. Мне на часы скидывались родители + бабушка/дедушка. При том что все работали. На ТВ/сапоги полгода собирали, а тут на тебе с плеча за поступление 1му встречному.
так ровно эти дедушки/бабушки/мамы и сопровождали иногородних поступантов. И не "первому встречному", а "очень серьезному человеку из Самой Приемной Комиссии" Вы еще скажите, что циганам деньги никто просто так не отдает
вы на вступительный экзамен с деньгами ходили? напомню речь про ссср, денег у людей было очень мало. Мне на часы скидывались родители + бабушка/дедушка. При том что все работали. На ТВ/сапоги полгода собирали, а тут на тебе с плеча за поступление 1му встречному.
Менталитет был другой, людям больше верили на слово. А то что писали в газетах и говорили по телефизору было законом физики. ЧТои сыграло плохую шутку в 90х когда по телевизору начали говорить про АО МММ и прочие легкие заработки. НО впрочем в те времена это было не только в СССР, если верить литературе, например у датчан было тоже самое (ну, кто узнает автора и произведение? )
Жулики и парень в галстуке сидели за маленьким столиком у самого окна. Они ели и пили.
Время от времени жулики дружески похлопывали своего гостя по плечу, приговаривая:
- Как хорошо, что мы тебя встретили, дорогой Оскар!
- Я тоже очень рад нашему знакомству, - отвечал Оскар. - Когда впервые приезжаешь в город, очень хочется найти добрых друзей, верных и надёжных. А то налетишь на каких-нибудь мошенников, и они тебя мигом облапошат.
Жулики одобрительно поддакивали:
- Конечно. Недолго стать жертвой мошенников. Тебе, парень, здо́рово повезло, что ты встретил Фи́лле и меня.
- Ясное дело, не повстречай ты Ру́лле и меня, тебе бы худо пришлось. А теперь ешь да пей в своё удовольствие, - сказал тот, которого звали Филле, и вновь хлопнул Оскара по плечу.
stm написав:EQ у меня гораздо меньше, как для женщины, да и завуч должна быть беспощадна и творить психологическое насилие.
вы меня удивили. высокий EQ у успиха, сенса и UA. Может кого пропустил, а и Барабашов. На сегодня высокий EQ - экзотика. А пол к EQ отношения не имеет. Это не эмоциональность а умение вызывать те или иные эмоции у людей + понимание эмоциональной информации. Например любого из них я могу назвать мартышкой и никто не обидется. Потому что им понятен эмоциональный контекст этой фразы.
Тут є альтернативна точка зору на культ EQ, для роздумів. Hotabу та Banderlogy напевно дуже близько зайде до душі.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 05 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:По-перше, дискусія не про "всіх в окопи", а про "всіх у безпеку". По-друге, у вас немає розуміння, що "годувати" - це не лише про гроші та їжу? Якщо всіх в окопи, хто буде лікувати, вчити, возити на транспорті, комуналку забезпечувати (світло, опалення, каналізацію, тепло)? Партнери понаїдуть на ці робочі місця чи шо?
Так всі виїхали у безпеку, їх там вчать, лікують, годують. Хто зараз забороняє виїхать лікаркі, вчителькі, годувальниці? Нєхрін людьми з обмеженими можливостями прикриватись.