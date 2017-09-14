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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102141021510216102171021810219>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:19

  Water написав:
  Faceless написав:Наскільки знаю, в Україні такі операції тільки за рекомендацією лікаря

Раніше була ціла медична комісія разом з психіатром. Вроді у 2016 році відмінили, але шось потрібно, якась довідка, трансгендер? Всеодно через лікаря. :)

скільки смайлів не став, а все одно серйозно обговорюють. у всьому світові такі операції за висновками комісій лікарів - хіба що може в Таїланді виключення :D й як не дивно, в Ірані. але лише недавно дізнався, чим це обумовлено в Ірані, й це сумно...

але ж ми знаємо, що за певного стимулювання, в нас лікарі будь-яку довідку дадуть :lol:
на жаль...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:22

  katso написав:
  fler написав:
  АндрейМ написав:..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.

Ок, змоделюємо ситуацію :wink: Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку".

Якщо є побоювання що виїдуть такі всі - то питання треба ставити іншим чином - що ж ми за таку державу побудували з якої всі хочуть виїхати? Може все ж таки щось в останні роки було зроблено неправильно, ну якщо всі хочуть виїхати?

про війну раптово забули?

неправильно напевно те, що маємо сусіда, який вважає собі старшим братом й ніяк не може зрозуміти наш маніфест. бо й всередині країні не всі це зрозуміли
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:24

  fler написав:По-перше, дискусія не про "всіх в окопи", а про "всіх у безпеку". По-друге, у вас немає розуміння, що "годувати" - це не лише про гроші та їжу? Якщо всіх в окопи, хто буде лікувати, вчити, возити на транспорті, комуналку забезпечувати (світло, опалення, каналізацію, тепло)? Партнери понаїдуть на ці робочі місця чи шо?

Так всі виїхали у безпеку, їх там вчать, лікують, годують.
Хто зараз забороняє виїхать лікаркі, вчителькі, годувальниці?
Нєхрін людьми з обмеженими можливостями прикриватись.
  Water написав:Ще один... Рука-обличчя. Ок, питання: хто замінить сотні тисяч військових, яких можна звільнити та випустити за кордон, якщо кордон відкритий для всіх?

Як пропонував Успіх- якийсь термін воюєш- вільний.
Востаннє редагувалось Water в Суб 05 жов, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:25

  stm написав:
  _hunter написав:так деньги - вперед. Ну и даже если каждый второй кидал - половина за "просто так" - тоже неплохой заработок...

А какой нонче заработок у вас? Тоже актуальная тема )))

у хантера сейчас сдельно, сколько "заохотит", т.е. постов накидает
...ну и Шольц "беженцу" стабильно подкидывает...
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 05 жов, 2024 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:27

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:так деньги - вперед.
вы на вступительный экзамен с деньгами ходили? напомню речь про ссср, денег у людей было очень мало. Мне на часы скидывались родители + бабушка/дедушка. При том что все работали. На ТВ/сапоги полгода собирали, а тут на тебе с плеча за поступление 1му встречному.

так ровно эти дедушки/бабушки/мамы и сопровождали иногородних поступантов. И не "первому встречному", а "очень серьезному человеку из Самой Приемной Комиссии" :)
Вы еще скажите, что циганам деньги никто просто так не отдает :D
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:28

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:так деньги - вперед.
вы на вступительный экзамен с деньгами ходили? напомню речь про ссср, денег у людей было очень мало. Мне на часы скидывались родители + бабушка/дедушка. При том что все работали. На ТВ/сапоги полгода собирали, а тут на тебе с плеча за поступление 1му встречному.


Менталитет был другой, людям больше верили на слово. А то что писали в газетах и говорили по телефизору было законом физики. ЧТои сыграло плохую шутку в 90х когда по телевизору начали говорить про АО МММ и прочие легкие заработки. НО впрочем в те времена это было не только в СССР, если верить литературе, например у датчан было тоже самое (ну, кто узнает автора и произведение? :lol: )

Жулики и парень в галстуке сидели за маленьким столиком у самого окна. Они ели и пили.

Время от времени жулики дружески похлопывали своего гостя по плечу, приговаривая:

- Как хорошо, что мы тебя встретили, дорогой Оскар!

- Я тоже очень рад нашему знакомству, - отвечал Оскар. - Когда впервые приезжаешь в город, очень хочется найти добрых друзей, верных и надёжных. А то налетишь на каких-нибудь мошенников, и они тебя мигом облапошат.

Жулики одобрительно поддакивали:

- Конечно. Недолго стать жертвой мошенников. Тебе, парень, здо́рово повезло, что ты встретил Фи́лле и меня.

- Ясное дело, не повстречай ты Ру́лле и меня, тебе бы худо пришлось. А теперь ешь да пей в своё удовольствие, - сказал тот, которого звали Филле, и вновь хлопнул Оскара по плечу.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:29

  _hunter написав:Вы еще скажите, что циганам деньги никто просто так не отдает
за поступление? точно нет)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 05 жов, 2024 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:29

  Wirująświatła написав:
  stm написав:EQ у меня гораздо меньше, как для женщины, да и завуч должна быть беспощадна и творить психологическое насилие.
вы меня удивили. высокий EQ у успиха, сенса и UA. Может кого пропустил, а и Барабашов. На сегодня высокий EQ - экзотика. А пол к EQ отношения не имеет. Это не эмоциональность а умение вызывать те или иные эмоции у людей + понимание эмоциональной информации. Например любого из них я могу назвать мартышкой и никто не обидется. Потому что им понятен эмоциональный контекст этой фразы.

Тут є альтернативна точка зору на культ EQ, для роздумів. :mrgreen:
Hotabу та Banderlogy напевно дуже близько зайде до душі. :D
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 05 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:30

  Прохожий написав:
  stm написав:
  _hunter написав:так деньги - вперед. Ну и даже если каждый второй кидал - половина за "просто так" - тоже неплохой заработок...

А какой нонче заработок у вас? Тоже актуальная тема )))

у хантера сейчас сдельно, сколько "заохотит", т.е. постов накидает
...ну и Шольц стабильно подкидывает...

Шольц нормально в активах и пассивах сечёт, за деньги Хантер бы уже крутил гайки после какой шуле хоть на А2 ) а он статусы в ВК меняет и на форуме не реже Успиха, не социальщик точно )
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:30

  Water написав:
  fler написав:По-перше, дискусія не про "всіх в окопи", а про "всіх у безпеку". По-друге, у вас немає розуміння, що "годувати" - це не лише про гроші та їжу? Якщо всіх в окопи, хто буде лікувати, вчити, возити на транспорті, комуналку забезпечувати (світло, опалення, каналізацію, тепло)? Партнери понаїдуть на ці робочі місця чи шо?

Так всі виїхали у безпеку, їх там вчать, лікують, годують.
Хто зараз забороняє виїхать лікаркі, вчителькі, годувальниці?
Нєхрін людьми з обмеженими можливостями прикриватись.

а иначе слишком палевно выходит :D
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