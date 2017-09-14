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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1021510216102171021810219>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:30

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:так деньги - вперед.
вы на вступительный экзамен с деньгами ходили? напомню речь про ссср, денег у людей было очень мало. Мне на часы скидывались родители + бабушка/дедушка. При том что все работали. На ТВ/сапоги полгода собирали, а тут на тебе с плеча за поступление 1му встречному.

так ровно эти дедушки/бабушки/мамы и сопровождали иногородних поступантов. И не "первому встречному", а "очень серьезному человеку из Самой Приемной Комиссии" :)
Вы еще скажите, что циганам деньги никто просто так не отдает :D

схоже у _hunter багатий досвід. стає зрозуміло, що операція "евакуація" коштувала дуже дорого. досі болить :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:31

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Вы еще скажите, что циганам деньги никто просто так не отдает
за поступление? точно нет)

При чем тут поступление? - развод ровно на одном и том же принципе строится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:33

  detroytred написав:За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ (2021–2024), вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України. Знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі.

"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.

Надзвичайний повноважний посол у Великій Британії також висловився щодо військових старшого віку.
"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це “може зробити хтось інший” за них", – розповів ексголовком.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kat ... ynogo-viku

Началось.
Можна отрывать ветку - Выборы 2025
Какие на сейчас рейтинги?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:34

  Shaman написав:неправильно напевно те, що маємо сусіда, який вважає собі старшим братом й ніяк не може зрозуміти наш маніфест


И закрытые у нас на выезд границы помогают ему его понять, или какая взаимосвязь?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:35

  stm написав:
  Прохожий написав:
  stm написав:А какой нонче заработок у вас? Тоже актуальная тема )))

у хантера сейчас сдельно, сколько "заохотит", т.е. постов накидает
...ну и Шольц стабильно подкидывает...

Шольц нормально в активах и пассивах сечёт, за деньги Хантер бы уже крутил гайки после какой шуле хоть на А2 ) а он статусы в ВК меняет и на форуме не реже Успиха, не социальщик точно )

він же новенький. ще може вдавати, що вчить мову. але час, коли джобцентр запропонує - або крутити гайки, або клеїти коробки, або "вільна каса" - все ближче. й стає зрозуміло, що відбити гроші витрачені на евакуацію, не так легко, ближче до важко... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:37

  katso написав:
  Shaman написав:неправильно напевно те, що маємо сусіда, який вважає собі старшим братом й ніяк не може зрозуміти наш маніфест

И закрытые у нас на выезд границы помогают ему его понять, или какая взаимосвязь?

має бути кількість витрачених чорних пакетів, після яких у них почне доходити, що щось не те. а ми маємо витримати до того часу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:38

  stm написав:Шольц нормально в активах и пассивах сечёт, за деньги Хантер бы уже крутил гайки после какой шуле хоть на А2 ) а он статусы в ВК меняет и на форуме не реже Успиха, не социальщик точно )

ви його онліфанщиця?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:40

  Успіх написав:
  fler написав:1) що робити військовим, які на фронті?

1. Чекати, що їх замінять сини Будівельника і чоловік Флер!

2. Самозвільнитись!(вже - поступово і по завершенню 3-х років служби - масово!)

тут є тестери, х.янтери, фокси та інші ухилянти. а ти все одно накидаєш не на тих...

що не так, Успіх? ти так до успіху не дійдеш...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 05 жов, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:40

  UA написав:
  detroytred написав:За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ (2021–2024), вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України. Знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі.

"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.

Надзвичайний повноважний посол у Великій Британії також висловився щодо військових старшого віку.
"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це “може зробити хтось інший” за них", – розповів ексголовком.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kat ... ynogo-viku

Началось.
Можна отрывать ветку - Выборы 2025
Какие на сейчас рейтинги?

та уже давно есть
политическая
иди на й...туда короче...
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:41

  Wirująświatła написав:сейчас другой развод в ходу. Для квартир с э.отоплением на зиму спецтариф, но об этом мало кто знает, звонят владельцам таких квартир и предлагают перевести их на льготный тариф за 100-200 уе.

С 1 октября в Украине тариф на электроэнергию для потребителей, использующих электричество для отопления, снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВтч. Это возможно только при наличии утвержденного проекта электроотопления.

Согласно постановлению №632 Кабинета Министров, общий тариф остается на уровне 4,32 грн, но для владельцев электрического отопления будет действовать сниженный тариф на первые 2 тысячи кВтч в месяц.

Сниженный тариф будет доступен только во время отопительного сезона, с 1 октября по 30 апреля

Зараз вже третій місяць йде інший прикол, всіх тих у кого є діючий проект електроопалення місцеві РЕСи, тероризують з переподачею всіх-всіх документів, і доколупування до будь-яких ком, щоб викинути з цієї категорії. :|
_Mykola_
 
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