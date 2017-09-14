вы на вступительный экзамен с деньгами ходили? напомню речь про ссср, денег у людей было очень мало. Мне на часы скидывались родители + бабушка/дедушка. При том что все работали. На ТВ/сапоги полгода собирали, а тут на тебе с плеча за поступление 1му встречному.
так ровно эти дедушки/бабушки/мамы и сопровождали иногородних поступантов. И не "первому встречному", а "очень серьезному человеку из Самой Приемной Комиссии" Вы еще скажите, что циганам деньги никто просто так не отдает
схоже у _hunter багатий досвід. стає зрозуміло, що операція "евакуація" коштувала дуже дорого. досі болить
detroytred написав:За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ (2021–2024), вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України. Знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі.
"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.
Надзвичайний повноважний посол у Великій Британії також висловився щодо військових старшого віку. "Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це “може зробити хтось інший” за них", – розповів ексголовком. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kat ... ynogo-viku
Началось. Можна отрывать ветку - Выборы 2025 Какие на сейчас рейтинги?
stm написав:А какой нонче заработок у вас? Тоже актуальная тема )))
у хантера сейчас сдельно, сколько "заохотит", т.е. постов накидает ...ну и Шольц стабильно подкидывает...
Шольц нормально в активах и пассивах сечёт, за деньги Хантер бы уже крутил гайки после какой шуле хоть на А2 ) а он статусы в ВК меняет и на форуме не реже Успиха, не социальщик точно )
він же новенький. ще може вдавати, що вчить мову. але час, коли джобцентр запропонує - або крутити гайки, або клеїти коробки, або "вільна каса" - все ближче. й стає зрозуміло, що відбити гроші витрачені на евакуацію, не так легко, ближче до важко...
detroytred написав:За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ (2021–2024), вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України. Знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі.
"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.
Надзвичайний повноважний посол у Великій Британії також висловився щодо військових старшого віку. "Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це “може зробити хтось інший” за них", – розповів ексголовком. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kat ... ynogo-viku
Началось. Можна отрывать ветку - Выборы 2025 Какие на сейчас рейтинги?
та уже давно есть политическая иди на й...туда короче...
Wirująświatła написав:сейчас другой развод в ходу. Для квартир с э.отоплением на зиму спецтариф, но об этом мало кто знает, звонят владельцам таких квартир и предлагают перевести их на льготный тариф за 100-200 уе.
С 1 октября в Украине тариф на электроэнергию для потребителей, использующих электричество для отопления, снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВтч. Это возможно только при наличии утвержденного проекта электроотопления.
Согласно постановлению №632 Кабинета Министров, общий тариф остается на уровне 4,32 грн, но для владельцев электрического отопления будет действовать сниженный тариф на первые 2 тысячи кВтч в месяц.
Сниженный тариф будет доступен только во время отопительного сезона, с 1 октября по 30 апреля
Зараз вже третій місяць йде інший прикол, всіх тих у кого є діючий проект електроопалення місцеві РЕСи, тероризують з переподачею всіх-всіх документів, і доколупування до будь-яких ком, щоб викинути з цієї категорії.