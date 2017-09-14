RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10216102171021810219>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:41

  UA написав:
  detroytred написав:За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ (2021–2024), вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України. Знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі.

"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.

Надзвичайний повноважний посол у Великій Британії також висловився щодо військових старшого віку.
"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це “може зробити хтось інший” за них", – розповів ексголовком.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kat ... ynogo-viku

Началось.
Можна отрывать ветку - Выборы 2025
Какие на сейчас рейтинги?

вибори це байка щоб не зірвало клапан у успіхів, як пише хотаб:
Морквинка повинна бути завжди недалеко від мордочки віслюка. Щоб він йшов до неї, а не кинув це.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36647
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:44

  flyman написав:
  stm написав:Шольц нормально в активах и пассивах сечёт, за деньги Хантер бы уже крутил гайки после какой шуле хоть на А2 ) а он статусы в ВК меняет и на форуме не реже Успиха, не социальщик точно )

ви його онліфанщиця?

Мы про Шольца? ))) Про Хантера - нет, там груди тестера в защиту )
Мне было очень интересно смотреть как Тестер ни разу не отреагировал на самое ужасное нападение как для мужчины. Явно сильный EQ )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5246
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:47

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Шольц нормально в активах и пассивах сечёт, за деньги Хантер бы уже крутил гайки после какой шуле хоть на А2 ) а он статусы в ВК меняет и на форуме не реже Успиха, не социальщик точно )

ви його онліфанщиця?

Мы про Шольца? ))) Про Хантера - нет, там груди тестера в защиту )
Мне было очень интересно смотреть как Тестер ни разу не отреагировал на самое ужасное нападение как для мужчины. Явно сильный EQ )))
,
а що Шольц має обліківку у ВК (Льоша Шольцкін)?
думаю, що вони навіть не догадуються про ваше "самое ужасное нападение как для мужчины."
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36647
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:49

  _Mykola_ написав:Тут є альтернативна точка зору на культ EQ, для роздумів
ахаха спасибо поржал. К EQ психологи пришли не сразу, как бы эмоции никто не отрицал, но в то что это часть (или вид) интеллекта мало кто верил. Была и такая точка зрения, которую несёт Арестович Исследователи определили социальный интеллект как «способность понимать людей и управлять ими» (https://www.dkpp.com.ua/wp-content/uplo ... reeva-.pdf стр 21) звучит канеш красиво, но управлять с помощью EQ можно только детьми. Дети будут в восторге. Классический пример дед Панас с тысячей выдуманных историй и толпа малышни, с удовольствием их слушающих.

По настоящему тему EQ подняли когда обнаружилось что люди с довольно высоким IQ не умеют взаимодействовать с другими людьми ("социоэмоциональная эффективность"), в коллективе они либо одиночки, либо провоцируют конфликтные ситуации, не в состоянии наладить личную жизнь, завести себе друзей или просто пообщаться с незнакомым человеком. Они как бы не ощущают где границы, что можно говорить, чего нельзя. Не в состоянии предвидеть реакцию оппонента. Начали ковырять как такое может быть при высоком IQ и... нарыли EQ. (По той же ссылке 41 стр)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 05 жов, 2024 21:07, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25171
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:56

Wirująświatła

нарыли EQ.


И когда аналгель об этом прочитал, он стал абсолютно все объяснять EQ. Потому что «модно».
Hotab
 
Повідомлень: 13318
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2270 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 20:57

В 2025 році Україна зможе розпочати повномасштабний контрнаступ, – The Times

Він може бути з новою технікою та новими бригадами. Ймовірно, до цього часу також дозволять бити по рф ATACMS і Storm Shadow.

https://www.thetimes.com/world/russia-u ... -htprn6cjh
Xenon
 
Повідомлень: 4769
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:06

Shaman

какой я тебе ухилянт, поц ты барабанный ?
єто твой зализный документированный симулянт

===

и почему трут старательно сообщения про лондонского посла?
этот ресурс на бюджете мзс? или уже предвыборная кампания пошла, стаки проплачены ?
fox767676
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 13.06.20
Подякував: 314 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:10

  Shaman написав:
  katso написав:
  Shaman написав:неправильно напевно те, що маємо сусіда, який вважає собі старшим братом й ніяк не може зрозуміти наш маніфест

И закрытые у нас на выезд границы помогают ему его понять, или какая взаимосвязь?

має бути кількість витрачених чорних пакетів, після яких у них почне доходити, що щось не те. а ми маємо витримати до того часу...


Так, все це правильно, так Ви ж не відповіли на основне питаня що обговорюється- як усьому цьому допоможуть зачинені на виїзд наші кордони? Я відповім - ніяк. Країні це не допомагає ніяк - допомагає лише збагаченню окремих її представників, яки вочевидь й пролобіювали це антигуманне, недолуге й аморальне рішення.

katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:11

На Білорусь!

політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва):

"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.

"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-yak ... rdep-dunda
detroytred
 
Повідомлень: 30522
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:16

  detroytred написав:політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва):

"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.

"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-yak ... rdep-dunda

200тис свіжо-мобілізованих: 100 тис з Ковеля, 100 тис з Чернігова а з Чорнобиля Абрамс, і без переляку, на оборонне ЯЗ самозахисту
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 21:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36647
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10216102171021810219>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, M-Audio, Shaman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69991
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235826
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 809229
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3555)
05.10.2024 19:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.