detroytred написав:За словами колишнього головнокомандувача ЗСУ (2021–2024), вікова категорія 18-25 років - це майбутнє України. Знижувати мобілізаційний вік можна лише у крайньому разі.
"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – переконаний Залужний.
Надзвичайний повноважний посол у Великій Британії також висловився щодо військових старшого віку. "Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це “може зробити хтось інший” за них", – розповів ексголовком. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-kat ... ynogo-viku
Началось. Можна отрывать ветку - Выборы 2025 Какие на сейчас рейтинги?
вибори це байка щоб не зірвало клапан у успіхів, як пише хотаб: Морквинка повинна бути завжди недалеко від мордочки віслюка. Щоб він йшов до неї, а не кинув це.
_Mykola_ написав:Тут є альтернативна точка зору на культ EQ, для роздумів
ахаха спасибо поржал. К EQ психологи пришли не сразу, как бы эмоции никто не отрицал, но в то что это часть (или вид) интеллекта мало кто верил. Была и такая точка зрения, которую несёт Арестович Исследователи определили социальный интеллект как «способность понимать людей и управлять ими» (https://www.dkpp.com.ua/wp-content/uplo ... reeva-.pdf стр 21) звучит канеш красиво, но управлять с помощью EQ можно только детьми. Дети будут в восторге. Классический пример дед Панас с тысячей выдуманных историй и толпа малышни, с удовольствием их слушающих.
По настоящему тему EQ подняли когда обнаружилось что люди с довольно высоким IQ не умеют взаимодействовать с другими людьми ("социоэмоциональная эффективность"), в коллективе они либо одиночки, либо провоцируют конфликтные ситуации, не в состоянии наладить личную жизнь, завести себе друзей или просто пообщаться с незнакомым человеком. Они как бы не ощущают где границы, что можно говорить, чего нельзя. Не в состоянии предвидеть реакцию оппонента. Начали ковырять как такое может быть при высоком IQ и... нарыли EQ. (По той же ссылке 41 стр)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 05 жов, 2024 21:07, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:неправильно напевно те, що маємо сусіда, який вважає собі старшим братом й ніяк не може зрозуміти наш маніфест
И закрытые у нас на выезд границы помогают ему его понять, или какая взаимосвязь?
має бути кількість витрачених чорних пакетів, після яких у них почне доходити, що щось не те. а ми маємо витримати до того часу...
Так, все це правильно, так Ви ж не відповіли на основне питаня що обговорюється- як усьому цьому допоможуть зачинені на виїзд наші кордони? Я відповім - ніяк. Країні це не допомагає ніяк - допомагає лише збагаченню окремих її представників, яки вочевидь й пролобіювали це антигуманне, недолуге й аморальне рішення.
політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва):
"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.
"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-yak ... rdep-dunda
detroytred написав:політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва):
"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.
"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-yak ... rdep-dunda
200тис свіжо-мобілізованих: 100 тис з Ковеля, 100 тис з Чернігова а з Чорнобиля Абрамс, і без переляку, на оборонне ЯЗ самозахисту
Востаннє редагувалось flyman в Суб 05 жов, 2024 21:18, всього редагувалось 1 раз.