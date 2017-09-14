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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 жов, 2024 21:18
Вконец уже охренели
я заграницу ездил за счет принимающей стороны
технологические услуги показывал
а зализная тупая гнида - на мои налоги, и выучилась(?) за налоги моих родителей
а теперь оно своим свиным безмозглым рылом из лондона вещает кто что должен делать
про его "успехи" на предыдущей работе знают
А что на новом поприще ? Где хотя бы несчастные стормшедоу ??
А мне тут рассказівают что бедные возропщут на экономическое бронирование
если у бедного не хватает мозгов задать подобные вопросы нарождающимся кастам , то я таких бедных по стенке размажу
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fox767676
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Додано: Суб 05 жов, 2024 21:22
_Mykola_ написав:
Зараз вже третій місяць йде інший прикол, всіх тих у кого є діючий проект електроопалення місцеві РЕСи, тероризують з переподачею всіх-всіх документів, і доколупування до будь-яких ком, щоб викинути з цієї категорії
поэтому я забил. Нет времени стоять в очередях и доказывать что ты не олень. Кстати отличный пример отношения государства к своим гражданам. РЭС оно конечно не государство, но чтобы заставить выполнять постановление №632 надо очень много потратить времени и усилий.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 05 жов, 2024 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 21:22
трусливый генерал будет сидеть в тюрьме
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Додано: Суб 05 жов, 2024 21:29
Shaman написав:
час, коли джобцентр запропонує - або крутити гайки, або клеїти коробки, або "вільна каса" - все ближче
Наскільки я чую -- той жопцентр ніц нічого не пропонує. Хто має бажання працювати -- всі самі шукають. Як це співвідноситься з грошовою допомогою -- не в курсі. Можливо, допомогу не знімають, якщо ніяких пропозицій не надсилають, а тільки у разі неодноразових відмов. Але це припущення, інформації в мене немає.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 21:29
fox767676 написав:Shaman
какой я тебе ухилянт, поц ты барабанный ?
єто твой зализный документированный симулянт
===
и почему трут старательно сообщения про лондонского посла?
этот ресурс на бюджете мзс? или уже предвыборная кампания пошла, стаки проплачены ?
так розкажи, хто ти є.
а поки що незрозумілий ніхто, з дописів - чистий ухилянт
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Додано: Суб 05 жов, 2024 21:32
fox767676 написав:
Вконец уже охренели
я заграницу ездил за счет принимающей стороны
технологические услуги показывал
а зализная тупая гнида - на мои налоги, и выучилась(?) за налоги моих родителей
а теперь оно своим свиным безмозглым рылом из лондона вещает кто что должен делать
про его "успехи" на предыдущей работе знают
А что на новом поприще ? Где хотя бы несчастные стормшедоу ??
А мне тут рассказівают что бедные возропщут на экономическое бронирование
если у бедного не хватает мозгов задать подобные вопросы нарождающимся кастам , то я таких бедных по стенке размажу
ти щось міцне випив? чи дунув щось нове?..
дах впевнено штурмує нові горизонти реальності...
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Додано: Суб 05 жов, 2024 21:36
M-Audio написав: Shaman написав:
час, коли джобцентр запропонує - або крутити гайки, або клеїти коробки, або "вільна каса" - все ближче
Наскільки я чую -- той жопцентр ніц нічого не пропонує. Хто має бажання працювати -- всі самі шукають. Як це співвідноситься з грошовою допомогою -- не в курсі. Можливо, допомогу не знімають, якщо ніяких пропозицій не надсилають, а тільки у разі неодноразових відмов. Але це припущення, інформації в мене немає.
на початку джобцентр забезпечує навчання мови, й якщо ти це робиш, то отримуєш допомогу. але в якийсь момент тобі почнуть пропонувати роботу, й якщо будеш відмовлятися, то допомогу почнуть зменшувати. чи до повного нуля - не знаю.
якщо хочеш знайти норм роботу, то так, треба шукати самостійно. але якщо сам не знайшов, джобцентр тобі запропонує й без права відмовитися.
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Shaman
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Додано: Суб 05 жов, 2024 21:36
Shaman написав:
так розкажи, хто ти є.
а поки що незрозумілий ніхто, з дописів - чистий ухилянт
спитав інший ніхто, який патріот в дописах а не в окопі.
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