RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10216102171021810219

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вконец уже охренели
я заграницу ездил за счет принимающей стороны
технологические услуги показывал
а зализная тупая гнида - на мои налоги, и выучилась(?) за налоги моих родителей
а теперь оно своим свиным безмозглым рылом из лондона вещает кто что должен делать
про его "успехи" на предыдущей работе знают
А что на новом поприще ? Где хотя бы несчастные стормшедоу ??
А мне тут рассказівают что бедные возропщут на экономическое бронирование
если у бедного не хватает мозгов задать подобные вопросы нарождающимся кастам , то я таких бедных по стенке размажу
fox767676
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 13.06.20
Подякував: 314 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:22

  _Mykola_ написав:Зараз вже третій місяць йде інший прикол, всіх тих у кого є діючий проект електроопалення місцеві РЕСи, тероризують з переподачею всіх-всіх документів, і доколупування до будь-яких ком, щоб викинути з цієї категорії
поэтому я забил. Нет времени стоять в очередях и доказывать что ты не олень. Кстати отличный пример отношения государства к своим гражданам. РЭС оно конечно не государство, но чтобы заставить выполнять постановление №632 надо очень много потратить времени и усилий.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 05 жов, 2024 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25171
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

трусливый генерал будет сидеть в тюрьме
fox767676
 
Повідомлень: 2096
З нами з: 13.06.20
Подякував: 314 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:час, коли джобцентр запропонує - або крутити гайки, або клеїти коробки, або "вільна каса" - все ближче
Наскільки я чую -- той жопцентр ніц нічого не пропонує. Хто має бажання працювати -- всі самі шукають. Як це співвідноситься з грошовою допомогою -- не в курсі. Можливо, допомогу не знімають, якщо ніяких пропозицій не надсилають, а тільки у разі неодноразових відмов. Але це припущення, інформації в мене немає.
M-Audio
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 23.03.11
Подякував: 603 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:29

  fox767676 написав:Shaman
какой я тебе ухилянт, поц ты барабанный ?
єто твой зализный документированный симулянт
===
и почему трут старательно сообщения про лондонского посла?
этот ресурс на бюджете мзс? или уже предвыборная кампания пошла, стаки проплачены ?

так розкажи, хто ти є.

а поки що незрозумілий ніхто, з дописів - чистий ухилянт :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6957
З нами з: 29.09.19
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:32

  fox767676 написав:Вконец уже охренели
я заграницу ездил за счет принимающей стороны
технологические услуги показывал
а зализная тупая гнида - на мои налоги, и выучилась(?) за налоги моих родителей
а теперь оно своим свиным безмозглым рылом из лондона вещает кто что должен делать
про его "успехи" на предыдущей работе знают
А что на новом поприще ? Где хотя бы несчастные стормшедоу ??
А мне тут рассказівают что бедные возропщут на экономическое бронирование
если у бедного не хватает мозгов задать подобные вопросы нарождающимся кастам , то я таких бедных по стенке размажу

ти щось міцне випив? чи дунув щось нове?..

дах впевнено штурмує нові горизонти реальності...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6957
З нами з: 29.09.19
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:36

  M-Audio написав:
  Shaman написав:час, коли джобцентр запропонує - або крутити гайки, або клеїти коробки, або "вільна каса" - все ближче
Наскільки я чую -- той жопцентр ніц нічого не пропонує. Хто має бажання працювати -- всі самі шукають. Як це співвідноситься з грошовою допомогою -- не в курсі. Можливо, допомогу не знімають, якщо ніяких пропозицій не надсилають, а тільки у разі неодноразових відмов. Але це припущення, інформації в мене немає.

на початку джобцентр забезпечує навчання мови, й якщо ти це робиш, то отримуєш допомогу. але в якийсь момент тобі почнуть пропонувати роботу, й якщо будеш відмовлятися, то допомогу почнуть зменшувати. чи до повного нуля - не знаю.

якщо хочеш знайти норм роботу, то так, треба шукати самостійно. але якщо сам не знайшов, джобцентр тобі запропонує й без права відмовитися.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6957
З нами з: 29.09.19
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:36

  Shaman написав:так розкажи, хто ти є.

а поки що незрозумілий ніхто, з дописів - чистий ухилянт :lol:


спитав інший ніхто, який патріот в дописах а не в окопі.
tester7336
 
Повідомлень: 371
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10216102171021810219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, M-Audio, Shaman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69991
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235826
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 809244
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3555)
05.10.2024 19:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.