RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10218102191022010221>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:47

  Wirująświatła написав:По настоящему тему EQ подняли когда обнаружилось что люди с довольно высоким IQ не умеют взаимодействовать с другими людьми ("социоэмоциональная эффективность"), в коллективе они либо одиночки, либо провоцируют конфликтные ситуации, не в состоянии наладить личную жизнь, завести себе друзей или просто пообщаться с незнакомым человеком. Они как бы не ощущают где границы, что можно говорить, чего нельзя. Не в состоянии предвидеть реакцию оппонента. Начали ковырять как такое может быть при высоком IQ и... нарыли EQ. (По той же ссылке 41 стр)

Моя жена (медик) утверждает, что низкий EQ часто (но не всегда) последствие алко - нарко зависимости или это дети зачатые зависимыми.
IQ и проф. навыки от употребления алкоголя и веществ страдают значительно меньше, чем EQ.
Берегите способность организма вырабатывать дофамин естественным путем.
Получайте удовольствие от прогулки в парке, а не от пляшки.
UA
 
Повідомлень: 8802
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:52

  fox767676 написав:про его "успехи" на предыдущей работе знают
Я вот тоже не могу понять, почему многие боготворят этого персонажа.
Расскажу о своём восприятии. Когда все СМИ соловьём заливались о грядущем контрнаступлении я, как, вероятно, и многие другие, кто не принимал непосредственного участия, смиренно ждал, понимая, что они-то там всяко лучше знают, что делают. Когда стало очевидно, что каких-либо значительных успехов достигнуть не удалось и не удастся, я тоже не особенно был склонен обвинять ни руководство страны, ни руководство армии. Понимал, что война -- во многом непредсказуема, и у меня нет объективных данных, чтобы делать выводы о том, кто виноват. Но когда я услышал о том, что контрнаступление провалилось, потому что "противник успел выстроить оборону" и "пришлось срочно менять тактику, действуя малыми группами", это был немного холодный душ. Потому что "выстроенная оборона" -- это не что-то из разряда неизвестного, сейчас не 1943 год, чтобы серьезные военные приготовления противника не заметить. Если проломить "выстроенную оборону" было нечем, нужно было не начинать, или же оперативно сворачивать, а не посылать "малыми группами" солдат на убой. Это уже не подходит под причину "война непредсказуема", это сознательный слив в угоду сиюминутным целям. Даже если, как говорят, сам верховный настаивал на контрнаступлении, настоящий командующий должен был принять меры, вплоть до своей отставки, чтобы не допустить такой катастрофы. Ведь сегодняшние неудачи и угрозы -- во многом результат впустую сожженных ресурсов армии вот тогда вот.
M-Audio
 
Повідомлень: 3187
З нами з: 23.03.11
Подякував: 603 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:53

  fox767676 написав:Shaman

тобі самому від себе не нудно ?
як якийсь комсомолець пенсійного віку
хоч колись пробував піти проти генеральної лінії, щось піддати сумніву, критиці?
я бачу що готують нове ярмо залишкам країни , гібрид кволого ющенка та залізного чекіста
це історична поразка українськох нації, на додачу до військової

я тобі відкрию ще одну річ - я дуже часто йду не за лінією партії. але дуже багато часу витрачаю, щоб розібратися що є добре, а що погано.

а ось оці результати твого делірію навіть не буду коментувати :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6961
З нами з: 29.09.19
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:53

  Shaman написав:на початку джобцентр забезпечує навчання мови, й якщо ти це робиш, то отримуєш допомогу. але в якийсь момент тобі почнуть пропонувати роботу
Так от я ж про те й кажу, що, начебто, повинні пропонувати, але нічого не пропонують.

PS втім, ще раз, моя інформація не "з перших рук". Можливо, там все складніше, ніж розповідають.
M-Audio
 
Повідомлень: 3187
З нами з: 23.03.11
Подякував: 603 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 21:57

  UA написав:Моя жена (медик) утверждает, что низкий EQ часто (но не всегда) последствие алко - нарко зависимости или это дети зачатые зависимыми.
я ее наверное удивлю, но любая психосоматика бьет в первую очередь по EQ. Даже ковид.
В исследовании принял участие 351 пациент, госпитализированный с Covid-19. Спустя 12-18 месяцев после заболевания их когнитивные способности оказались значительно ниже, чем у тех, кто не болел коронавирусом. У пациентов были обнаружены маркеры повреждений мозга в крови, а также уменьшение объема передней части коры головного мозга, отвечающей за важные функции.

Одним из наиболее тревожных выводов стало то, что когнитивные нарушения у пациентов соответствовали уровню естественного старения мозга на двадцать лет. Причем такие изменения наблюдались как у тех, кто имел неврологические осложнения, так и у тех, у кого они отсутствовали. Это свидетельствует о том, что сам Covid-19 может ухудшать когнитивные функции даже без явных неврологических симптомов.

Исследователи подчеркивают, что работа была сосредоточена на пациентах, лечившихся в стационаре, поэтому результаты не могут быть автоматически применены ко всем, кто перенес коронавирус. Однако они отмечают, что это исследование вызывает серьезные опасения относительно долгосрочного воздействия инфекции на мозг.
https://unn.ua/ru/news/covid-19-mozhet- ... ledovaniya
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25172
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:04

  UA написав:
  Wirująświatła написав:По настоящему тему EQ подняли когда обнаружилось что люди с довольно высоким IQ не умеют взаимодействовать с другими людьми ("социоэмоциональная эффективность"), в коллективе они либо одиночки, либо провоцируют конфликтные ситуации, не в состоянии наладить личную жизнь, завести себе друзей или просто пообщаться с незнакомым человеком. Они как бы не ощущают где границы, что можно говорить, чего нельзя. Не в состоянии предвидеть реакцию оппонента. Начали ковырять как такое может быть при высоком IQ и... нарыли EQ. (По той же ссылке 41 стр)

Моя жена (медик) утверждает, что низкий EQ часто (но не всегда) последствие алко - нарко зависимости или это дети зачатые зависимыми.
IQ и проф. навыки от употребления алкоголя и веществ страдают значительно меньше, чем EQ.
Берегите способность организма вырабатывать дофамин естественным путем.
Получайте удовольствие от прогулки в парке, а не от пляшки.

Суданский заробитчанин - сын алко-нарко злоупотребляющего нюхателя мизкив?
барабашов
 
Повідомлень: 4397
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:07

  M-Audio написав:
  Shaman написав:на початку джобцентр забезпечує навчання мови, й якщо ти це робиш, то отримуєш допомогу. але в якийсь момент тобі почнуть пропонувати роботу
Так от я ж про те й кажу, що, начебто, повинні пропонувати, але нічого не пропонують.

PS втім, ще раз, моя інформація не "з перших рук". Можливо, там все складніше, ніж розповідають.

якщо не пропонують - то це ж круто. бо тоді допомога залишається :D

там багато бюрократії, але якщо підходити, як вміють наші люди, то там можна лише рік петляти перед тим, як потрапити на мовні курси
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6961
З нами з: 29.09.19
Подякував: 664 раз.
Подякували: 1487 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Если проломить "выстроенную оборону" было нечем, нужно было не начинать, или же оперативно сворачивать, а не посылать "малыми группами" солдат на убой


Понятно что было политическое и общественное давление, все хотели азовское море, даже скептики
но с середины июля надо было точно закругляться

Вместо этого до октября было "Пилите ,Шура, пилите"
Железным был бы тот генерал, кто сумел бы пойти против шапкозакидательских настроений толпы. И сказать что с такими обьемами помощи мы только загубим людей. А он даже не смог правильно посчитать необходимые размеры военной помощи с учетом фортификационной динамики противника. Кто хотел перемог в 2023- надо было на курск идти или приднестровье, нет же ржавым гвоздем хотели в бетоне дырку просверлить.
теперь люди в земле, покалечены, травмированы, а он в лондоне подыскивает им элиту, среди детей коррупционеров. Такие как он, Арестович, Подоляк, прочие керманичи уверовали в свою богоизбранность, что это нормально выдергивать 40 летних людей для военных экспериментов, "получится или не получится прорвать єшелонированную оборону без авиации вообще, и превосходства в технике", "поверят или не поверят в лапшу про кофе в Ялте"
Зображення
fox767676
 
Повідомлень: 2099
З нами з: 13.06.20
Подякував: 314 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:15

fox767676

Галю з далекого села вперше привезли в облцентр і відвели в ресторан Макдональдс.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36650
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:змоделюємо ситуацію


Пані флер, як завжди як не напише то хіт.

По перше, всі не виїдуть і зараз всі хто може виїхати не виїзжають.
По друге, інваліди і пенсіонери також можуть працювати, а інколи дуже хочуть, а роботу зась, особливо інвалідам і ви точно занаєте чому. І мало того де не сторож то пенсіонер прямо зараз.
По трете, на це все проживання грошики дають нам партнери.
По четверте, чомусь працездатному жіночому полу, можна виїзджати куди хоч, разом з тими які не народжували.
По п'яте, саме головне виїхати і так може кожен хто хоче(не просто ляляка, а хоче). тільки проблема, тоді відкати нізчого на гору передавати буде, хоча і тут крадівництво ж всеодно залишається.

І як гарно підмітили, якщо всі хочуть виїхати то може необхідно щось змінити?
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 177
З нами з: 21.11.19
Подякував: 226 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10218102191022010221>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69991
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 235828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 810167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2453)
05.10.2024 22:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.