Wirująświatła написав:По настоящему тему EQ подняли когда обнаружилось что люди с довольно высоким IQ не умеют взаимодействовать с другими людьми ("социоэмоциональная эффективность"), в коллективе они либо одиночки, либо провоцируют конфликтные ситуации, не в состоянии наладить личную жизнь, завести себе друзей или просто пообщаться с незнакомым человеком. Они как бы не ощущают где границы, что можно говорить, чего нельзя. Не в состоянии предвидеть реакцию оппонента. Начали ковырять как такое может быть при высоком IQ и... нарыли EQ. (По той же ссылке 41 стр)
Моя жена (медик) утверждает, что низкий EQ часто (но не всегда) последствие алко - нарко зависимости или это дети зачатые зависимыми. IQ и проф. навыки от употребления алкоголя и веществ страдают значительно меньше, чем EQ. Берегите способность организма вырабатывать дофамин естественным путем. Получайте удовольствие от прогулки в парке, а не от пляшки.
fox767676 написав:про его "успехи" на предыдущей работе знают
Я вот тоже не могу понять, почему многие боготворят этого персонажа. Расскажу о своём восприятии. Когда все СМИ соловьём заливались о грядущем контрнаступлении я, как, вероятно, и многие другие, кто не принимал непосредственного участия, смиренно ждал, понимая, что они-то там всяко лучше знают, что делают. Когда стало очевидно, что каких-либо значительных успехов достигнуть не удалось и не удастся, я тоже не особенно был склонен обвинять ни руководство страны, ни руководство армии. Понимал, что война -- во многом непредсказуема, и у меня нет объективных данных, чтобы делать выводы о том, кто виноват. Но когда я услышал о том, что контрнаступление провалилось, потому что "противник успел выстроить оборону" и "пришлось срочно менять тактику, действуя малыми группами", это был немного холодный душ. Потому что "выстроенная оборона" -- это не что-то из разряда неизвестного, сейчас не 1943 год, чтобы серьезные военные приготовления противника не заметить. Если проломить "выстроенную оборону" было нечем, нужно было не начинать, или же оперативно сворачивать, а не посылать "малыми группами" солдат на убой. Это уже не подходит под причину "война непредсказуема", это сознательный слив в угоду сиюминутным целям. Даже если, как говорят, сам верховный настаивал на контрнаступлении, настоящий командующий должен был принять меры, вплоть до своей отставки, чтобы не допустить такой катастрофы. Ведь сегодняшние неудачи и угрозы -- во многом результат впустую сожженных ресурсов армии вот тогда вот.
тобі самому від себе не нудно ? як якийсь комсомолець пенсійного віку хоч колись пробував піти проти генеральної лінії, щось піддати сумніву, критиці? я бачу що готують нове ярмо залишкам країни , гібрид кволого ющенка та залізного чекіста це історична поразка українськох нації, на додачу до військової
я тобі відкрию ще одну річ - я дуже часто йду не за лінією партії. але дуже багато часу витрачаю, щоб розібратися що є добре, а що погано.
а ось оці результати твого делірію навіть не буду коментувати
UA написав:Моя жена (медик) утверждает, что низкий EQ часто (но не всегда) последствие алко - нарко зависимости или это дети зачатые зависимыми.
я ее наверное удивлю, но любая психосоматика бьет в первую очередь по EQ. Даже ковид.
В исследовании принял участие 351 пациент, госпитализированный с Covid-19. Спустя 12-18 месяцев после заболевания их когнитивные способности оказались значительно ниже, чем у тех, кто не болел коронавирусом. У пациентов были обнаружены маркеры повреждений мозга в крови, а также уменьшение объема передней части коры головного мозга, отвечающей за важные функции.
Одним из наиболее тревожных выводов стало то, что когнитивные нарушения у пациентов соответствовали уровню естественного старения мозга на двадцать лет. Причем такие изменения наблюдались как у тех, кто имел неврологические осложнения, так и у тех, у кого они отсутствовали. Это свидетельствует о том, что сам Covid-19 может ухудшать когнитивные функции даже без явных неврологических симптомов.
Исследователи подчеркивают, что работа была сосредоточена на пациентах, лечившихся в стационаре, поэтому результаты не могут быть автоматически применены ко всем, кто перенес коронавирус. Однако они отмечают, что это исследование вызывает серьезные опасения относительно долгосрочного воздействия инфекции на мозг. https://unn.ua/ru/news/covid-19-mozhet- ... ledovaniya
Wirująświatła написав:По настоящему тему EQ подняли когда обнаружилось что люди с довольно высоким IQ не умеют взаимодействовать с другими людьми ("социоэмоциональная эффективность"), в коллективе они либо одиночки, либо провоцируют конфликтные ситуации, не в состоянии наладить личную жизнь, завести себе друзей или просто пообщаться с незнакомым человеком. Они как бы не ощущают где границы, что можно говорить, чего нельзя. Не в состоянии предвидеть реакцию оппонента. Начали ковырять как такое может быть при высоком IQ и... нарыли EQ. (По той же ссылке 41 стр)
Моя жена (медик) утверждает, что низкий EQ часто (но не всегда) последствие алко - нарко зависимости или это дети зачатые зависимыми. IQ и проф. навыки от употребления алкоголя и веществ страдают значительно меньше, чем EQ. Берегите способность организма вырабатывать дофамин естественным путем. Получайте удовольствие от прогулки в парке, а не от пляшки.
Суданский заробитчанин - сын алко-нарко злоупотребляющего нюхателя мизкив?
M-Audio написав:Если проломить "выстроенную оборону" было нечем, нужно было не начинать, или же оперативно сворачивать, а не посылать "малыми группами" солдат на убой
Понятно что было политическое и общественное давление, все хотели азовское море, даже скептики но с середины июля надо было точно закругляться
Вместо этого до октября было "Пилите ,Шура, пилите" Железным был бы тот генерал, кто сумел бы пойти против шапкозакидательских настроений толпы. И сказать что с такими обьемами помощи мы только загубим людей. А он даже не смог правильно посчитать необходимые размеры военной помощи с учетом фортификационной динамики противника. Кто хотел перемог в 2023- надо было на курск идти или приднестровье, нет же ржавым гвоздем хотели в бетоне дырку просверлить. теперь люди в земле, покалечены, травмированы, а он в лондоне подыскивает им элиту, среди детей коррупционеров. Такие как он, Арестович, Подоляк, прочие керманичи уверовали в свою богоизбранность, что это нормально выдергивать 40 летних людей для военных экспериментов, "получится или не получится прорвать єшелонированную оборону без авиации вообще, и превосходства в технике", "поверят или не поверят в лапшу про кофе в Ялте"
По перше, всі не виїдуть і зараз всі хто може виїхати не виїзжають. По друге, інваліди і пенсіонери також можуть працювати, а інколи дуже хочуть, а роботу зась, особливо інвалідам і ви точно занаєте чому. І мало того де не сторож то пенсіонер прямо зараз. По трете, на це все проживання грошики дають нам партнери. По четверте, чомусь працездатному жіночому полу, можна виїзджати куди хоч, разом з тими які не народжували. По п'яте, саме головне виїхати і так може кожен хто хоче(не просто ляляка, а хоче). тільки проблема, тоді відкати нізчого на гору передавати буде, хоча і тут крадівництво ж всеодно залишається.
І як гарно підмітили, якщо всі хочуть виїхати то може необхідно щось змінити?