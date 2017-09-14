Додано: Суб 05 жов, 2024 21:52

fox767676 написав: про его "успехи" на предыдущей работе знают про его "успехи" на предыдущей работе знают

Я вот тоже не могу понять, почему многие боготворят этого персонажа.Расскажу о своём восприятии. Когда все СМИ соловьём заливались о грядущем контрнаступлении я, как, вероятно, и многие другие, кто не принимал непосредственного участия, смиренно ждал, понимая, что они-то там всяко лучше знают, что делают. Когда стало очевидно, что каких-либо значительных успехов достигнуть не удалось и не удастся, я тоже не особенно был склонен обвинять ни руководство страны, ни руководство армии. Понимал, что война -- во многом непредсказуема, и у меня нет объективных данных, чтобы делать выводы о том, кто виноват. Но когда я услышал о том, что контрнаступление провалилось, потому что "противник успел выстроить оборону" и "пришлось срочно менять тактику, действуя малыми группами", это был немного холодный душ. Потому что "выстроенная оборона" -- это не что-то из разряда неизвестного, сейчас не 1943 год, чтобы серьезные военные приготовления противника не заметить. Если проломить "выстроенную оборону" было нечем, нужно было не начинать, или же оперативно сворачивать, а не посылать "малыми группами" солдат на убой. Это уже не подходит под причину "война непредсказуема", это сознательный слив в угоду сиюминутным целям. Даже если, как говорят, сам верховный настаивал на контрнаступлении, настоящий командующий должен был принять меры, вплоть до своей отставки, чтобы не допустить такой катастрофы. Ведь сегодняшние неудачи и угрозы -- во многом результат впустую сожженных ресурсов армии вот тогда вот.