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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10218102191022010221

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:31

  fox767676 написав:Зображення

метрополія готує мамлюків для колонії
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:метрополія готує яничар для колонії

ті взагалі по ремоуту будуть керувати, не виходячи з Сіті
з Києва то вже не модно
Я тільки одного не зрозумів
Джонсон, Залужний!!! де шторшедоу??? неекспортні
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:43

  барабашов написав:Суданский заробитчанин - сын алко-нарко злоупотребляющего нюхателя мизкив?

Суданский заробитчанин не далее 1 степени. Вполне сохранный.
Тут у многих 1 степень по алко. На постсовке это норм.
У одного была 2 степень на момент когда я его забранил у себя.
Это года 4 назад. Возможно сейчас уже на 3
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:46

  fox767676 написав:
  flyman написав:метрополія готує яничар для колонії

ті взагалі по ремоуту будуть керувати, не виходячи з Сіті
з Києва то вже не модно
Я тільки одного не зрозумів
Джонсон, Залужний!!! де шторшедоу??? неекспортні

Всё есть, сегодня только 3 командных пункта как раз они родимые подорвали. Залужному досталось выстоять против 2 армии мира - выстоял. Сейчас стоит Сырский. Полёт С-70 прерван, я правда так и не поняла кто кому и за что сбил орковский "стэлс" аналоговнет.
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