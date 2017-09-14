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Напад росії і білорусі на Україну
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flyman
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Додано: Суб 05 жов, 2024 22:40
flyman написав:
метрополія готує яничар для колонії
ті взагалі по ремоуту будуть керувати, не виходячи з Сіті
з Києва то вже не модно
Я тільки одного не зрозумів
Джонсон, Залужний!!! де шторшедоу??? неекспортні
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fox767676
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Додано: Суб 05 жов, 2024 22:43
барабашов написав:
Суданский заробитчанин - сын алко-нарко злоупотребляющего нюхателя мизкив?
Суданский заробитчанин не далее 1 степени. Вполне сохранный.
Тут у многих 1 степень по алко. На постсовке это норм.
У одного была 2 степень на момент когда я его забранил у себя.
Это года 4 назад. Возможно сейчас уже на 3
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Додано: Суб 05 жов, 2024 22:46
fox767676 написав: flyman написав:
метрополія готує яничар для колонії
ті взагалі по ремоуту будуть керувати, не виходячи з Сіті
з Києва то вже не модно
Я тільки одного не зрозумів
Джонсон, Залужний!!! де шторшедоу??? неекспортні
Всё есть, сегодня только 3 командных пункта как раз они родимые подорвали. Залужному досталось выстоять против 2 армии мира - выстоял. Сейчас стоит Сырский. Полёт С-70 прерван, я правда так и не поняла кто кому и за что сбил орковский "стэлс" аналоговнет.
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