метрополія готує мамлюків для колонії
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Додано: Суб 05 жов, 2024 22:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 05 жов, 2024 22:43
Суданский заробитчанин не далее 1 степени. Вполне сохранный.
Тут у многих 1 степень по алко. На постсовке это норм.
У одного была 2 степень на момент когда я его забранил у себя.
Это года 4 назад. Возможно сейчас уже на 3
Додано: Суб 05 жов, 2024 22:46
Всё есть, сегодня только 3 командных пункта как раз они родимые подорвали. Залужному досталось выстоять против 2 армии мира - выстоял. Сейчас стоит Сырский. Полёт С-70 прерван, я правда так и не поняла кто кому и за что сбил орковский "стэлс" аналоговнет.
Додано: Суб 05 жов, 2024 23:11
BeneFuckTor
Ви ж вже в Польщі, яка вам справа до інших?
Чи теж (як у Хантера) «комплекс провини»?
Додано: Суб 05 жов, 2024 23:32
Чому хтось має змінювати стать, щоб мати права? Наша Конституція гарантує усім рівність. Вона не каже, що лише жінки мають право на життя, що лише жінки мають право на безпеку. Вона каже, що ми УСІ рівні. Чому печерні люди не можуть цього зрозуміти? Якщо Ви, особисто Ви, хочете когось захищати - захищайте. Нехай вони Вам за це платять. Залиште інших в спокої.
Моделюйте що завгодно, але всі не виїдуть. Завжди будуть ті, хто захоче воювати і захищати своє, і ті, хто захоче все кинути і рятувати життя. Я виступав, виступаю і буду виступати проти будь-яких привілеїв за ознакою статі. Жіноча стать не є інвалідністю. Жінки можуть і повинні воювати і захищати своє, якщо для них це важливо. Є два варіанти - або ти сам захищаєш своє або ти платиш комусь за захист. Все. Примушувати інших ризикувати своїм життям, бо ти вважаєш, що твоє життя - цінніше, моральне дно і злочин. Підіть і самі воюйте.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 05 жов, 2024 23:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 05 жов, 2024 23:41
Хотелось бы ещё узнать в какой сфере науки пани достигла небывалых высот, таких что все должны бежать её и одного её бронированного родственника защищать до последней культи клнечности, и почему она так топит за забор повыше и охрану покрепче стада в 25-30 оставшихся миллионов, может она с этого выгоду имеет и немалую, тогда как до 19года только на хлеб и хватало всех её околонаучных полётов и фантазий???
Додано: Суб 05 жов, 2024 23:45
Во-первых, абсолютно все в армии быть не могут.
Во-вторых, есть категории людей, которые просто необходимы в тылу. Например, инженеры и высококвалифицированные рабочие на оборонных предприятиях (возможно, не все, но весьма существенная часть. В "ту" войну, когда начали работы над бомбой в СССР нужных физиков не только бронировали, но даже отзывали с фронта. Кого успели.
Нельзя мобилизовать всех чиновников, как бы кому не хотелось. Вероятно, их количество можно сократить по сравнению с мирным временем, но функции госуправления в военное время никто не отменял, так что чиновники нужны.
Т.е. бронирование необходимо, но по принципу необходимости в военное время для государства, а не по принципу богатства и/или текущих доходов.
"Маленькая" проблема в том, что я не знаю, как при существующей массовой коррупции обеспечить
бронирования.
Коррупция - зло. Правда, коррупция в РФ нам помогла. Если бы не коррупция, они имели бы гораздо (думаю, в разы) больше нового современного оружия.
Вряд ли поможет. Это политика не ТЦК.
Додано: Суб 05 жов, 2024 23:46
Це - не Ваші проблеми.
Додано: Нед 06 жов, 2024 00:01
Не уверен, что это возможно. Для того, чтобы это утверждать, надо, как минимум, знать наши мобресурсы. И ещё желательно знать, сколько времени ещё надо воевать.
Или говорить не о демобилизации, а о длительном отпуске, который может быть прерван в любое время.
Алкоголики этому будут очень рады.
И приказы будут массово не выполняться. А командир замордуется что-то доказывать.
После такого решения командиру впору самому в сзч. Лучше пусть накажут за сзч, чем за невыполнение приказов командования. А для честного командира - за провал фронта из-за того, что он оказался бессилен.
Вы не хотите/ не можете понять особенности армии, о которых тут много раз писал detroytred.
это нужно.
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