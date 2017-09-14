Додано: Суб 05 жов, 2024 23:45

UA написав: .......

Все значить все.

А не все кроме....

Любые "варианты" создают коррупцию и несправедливость создающую депресняк в обществе. .......Все значить все.А не все кроме....Любые "варианты" создают коррупцию и несправедливость создающую депресняк в обществе.

честность и правильность

С ВЛК даже знаю.

Добробуту отдать?

Иностранных врачей пригласить?

Однозначно ВЛК отделить от ТЦК.

Стрелять по тцкашникам приближающимся на 1 км к месту проведения ВЛК.

Во-первых, абсолютно все в армии быть не могут.Во-вторых, есть категории людей, которые простов тылу. Например, инженеры и высококвалифицированные рабочие на оборонных предприятиях (возможно, не все, но весьма существенная часть. В "ту" войну, когда начали работы над бомбой в СССР нужных физиков не только бронировали, но даже отзывали с фронта. Кого успели.Нельзя мобилизовать всех чиновников, как бы кому не хотелось. Вероятно, их количество можно сократить по сравнению с мирным временем, но функции госуправления в военное время никто не отменял, так что чиновники нужны.Т.е. бронирование необходимо, но по принципу необходимости в военное время, а не по принципу богатства и/или текущих доходов."Маленькая" проблема в том, что я не знаю, как при существующейкоррупции обеспечитьбронирования.Коррупция - зло. Правда, коррупция в РФ нам помогла. Если бы не коррупция, они имели бы гораздо (думаю, в разы) больше нового современного оружия.Вряд ли поможет. Это политика не ТЦК.