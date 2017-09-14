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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10219102201022110222>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:31

  fox767676 написав:Зображення

метрополія готує мамлюків для колонії
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:метрополія готує яничар для колонії

ті взагалі по ремоуту будуть керувати, не виходячи з Сіті
з Києва то вже не модно
Я тільки одного не зрозумів
Джонсон, Залужний!!! де шторшедоу??? неекспортні
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:43

  барабашов написав:Суданский заробитчанин - сын алко-нарко злоупотребляющего нюхателя мизкив?

Суданский заробитчанин не далее 1 степени. Вполне сохранный.
Тут у многих 1 степень по алко. На постсовке это норм.
У одного была 2 степень на момент когда я его забранил у себя.
Это года 4 назад. Возможно сейчас уже на 3
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 22:46

  fox767676 написав:
  flyman написав:метрополія готує яничар для колонії

ті взагалі по ремоуту будуть керувати, не виходячи з Сіті
з Києва то вже не модно
Я тільки одного не зрозумів
Джонсон, Залужний!!! де шторшедоу??? неекспортні

Всё есть, сегодня только 3 командных пункта как раз они родимые подорвали. Залужному досталось выстоять против 2 армии мира - выстоял. Сейчас стоит Сырский. Полёт С-70 прерван, я правда так и не поняла кто кому и за что сбил орковский "стэлс" аналоговнет.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 23:11

BeneFuckTor

як гарно підмітили, якщо всі хочуть виїхати то може необхідно щось змінити?


Ви ж вже в Польщі, яка вам справа до інших?
Чи теж (як у Хантера) «комплекс провини»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 23:32

  Shaman написав:якщо ти так переймаєшся гендерною нерівністю - наскільки знаю операції по зміни статі не заборонені. проходь - й вуаля. :D


Чому хтось має змінювати стать, щоб мати права? Наша Конституція гарантує усім рівність. Вона не каже, що лише жінки мають право на життя, що лише жінки мають право на безпеку. Вона каже, що ми УСІ рівні. Чому печерні люди не можуть цього зрозуміти? Якщо Ви, особисто Ви, хочете когось захищати - захищайте. Нехай вони Вам за це платять. Залиште інших в спокої.

  fler написав:Ок, змоделюємо ситуацію :wink:

Моделюйте що завгодно, але всі не виїдуть. Завжди будуть ті, хто захоче воювати і захищати своє, і ті, хто захоче все кинути і рятувати життя. Я виступав, виступаю і буду виступати проти будь-яких привілеїв за ознакою статі. Жіноча стать не є інвалідністю. Жінки можуть і повинні воювати і захищати своє, якщо для них це важливо. Є два варіанти - або ти сам захищаєш своє або ти платиш комусь за захист. Все. Примушувати інших ризикувати своїм життям, бо ти вважаєш, що твоє життя - цінніше, моральне дно і злочин. Підіть і самі воюйте.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Суб 05 жов, 2024 23:42, всього редагувалось 2 разів.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 23:41

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:змоделюємо ситуацію


Пані флер, як завжди як не напише то хіт.

По перше, всі не виїдуть і зараз всі хто може виїхати не виїзжають.
По друге, інваліди і пенсіонери також можуть працювати, а інколи дуже хочуть, а роботу зась, особливо інвалідам і ви точно занаєте чому. І мало того де не сторож то пенсіонер прямо зараз.
По трете, на це все проживання грошики дають нам партнери.
По четверте, чомусь працездатному жіночому полу, можна виїзджати куди хоч, разом з тими які не народжували.
По п'яте, саме головне виїхати і так може кожен хто хоче(не просто ляляка, а хоче). тільки проблема, тоді відкати нізчого на гору передавати буде, хоча і тут крадівництво ж всеодно залишається.

І як гарно підмітили, якщо всі хочуть виїхати то може необхідно щось змінити?

Хотелось бы ещё узнать в какой сфере науки пани достигла небывалых высот, таких что все должны бежать её и одного её бронированного родственника защищать до последней культи клнечности, и почему она так топит за забор повыше и охрану покрепче стада в 25-30 оставшихся миллионов, может она с этого выгоду имеет и немалую, тогда как до 19года только на хлеб и хватало всех её околонаучных полётов и фантазий???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 23:45

  UA написав:.......
Все значить все.
А не все кроме....
Любые "варианты" создают коррупцию и несправедливость создающую депресняк в обществе.

Во-первых, абсолютно все в армии быть не могут.
Во-вторых, есть категории людей, которые просто необходимы в тылу. Например, инженеры и высококвалифицированные рабочие на оборонных предприятиях (возможно, не все, но весьма существенная часть. В "ту" войну, когда начали работы над бомбой в СССР нужных физиков не только бронировали, но даже отзывали с фронта. Кого успели.
Нельзя мобилизовать всех чиновников, как бы кому не хотелось. Вероятно, их количество можно сократить по сравнению с мирным временем, но функции госуправления в военное время никто не отменял, так что чиновники нужны.
Т.е. бронирование необходимо, но по принципу необходимости в военное время для государства, а не по принципу богатства и/или текущих доходов.
"Маленькая" проблема в том, что я не знаю, как при существующей массовой коррупции обеспечить
честность и правильность
бронирования.
Коррупция - зло. Правда, коррупция в РФ нам помогла. Если бы не коррупция, они имели бы гораздо (думаю, в разы) больше нового современного оружия.

С ВЛК даже знаю.
Добробуту отдать?
Иностранных врачей пригласить?
Однозначно ВЛК отделить от ТЦК.
Стрелять по тцкашникам приближающимся на 1 км к месту проведения ВЛК.

Вряд ли поможет. Это политика не ТЦК.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 23:46

  pesikot написав:Доповню питання

1) А куди, конкретно, географічно, в які країни можуть всі виїхати ?

2) Що вони там будуть робити ? Жити посеред поля, маючи житло, але зі сральником на 50 осіб і душем на 100 осіб

3) Бо це ж про мільйони людей, а не про сотні окремих осіб

4) Як і де розмістити мільйони ? І в яких умовах ?

Також дуже хочу почути відповіді

Це - не Ваші проблеми.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 00:01

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що треба зробити, щоб ідейні ухилянти пішли в ТЦК?

А) Показати кінець тунелю (термін контракту коли ухилянт стане вільним)

Не уверен, что это возможно. Для того, чтобы это утверждать, надо, как минимум, знать наши мобресурсы. И ещё желательно знать, сколько времени ещё надо воевать. :)
Или говорить не о демобилизации, а о длительном отпуске, который может быть прерван в любое время.
Б) Показати пряник. Хоча б ті ж виплати, що вже є, але виплата яких буде автоматична і не залежати від бажання командира (щоб командиру треба домагатись не виплати, наприклад за алкоголізм чи невиконання наказу).

Алкоголики этому будут очень рады.
И приказы будут массово не выполняться. А командир замордуется что-то доказывать.
После такого решения командиру впору самому в сзч. Лучше пусть накажут за сзч, чем за невыполнение приказов командования. А для честного командира - за провал фронта из-за того, что он оказался бессилен.
Вы не хотите/ не можете понять особенности армии, о которых тут много раз писал detroytred.
В) Показати батіг: хоча б, згідно із чинним законодавством, штрафувати на 17 тис. регулярно і всіх СЗЧ зігнати в табори...

это нужно.
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