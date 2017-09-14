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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10219102201022110222

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 00:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

дроноводи
https://www.facebook.com/watch?v=535623645780153
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 00:13

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:...........
І що дивного?
Можемо самі профінансувати виробництво "Богдан", але тоді не буде грошей на купівлю "Цезарей". Можна було б, щоб Данія заплатила Франції за "Цезарі", але це вже буде якось зовсім... Один партнер платить іншому, та ще й багатшому. :)

+ Богдані до Цезаря ще рости і рости.

Об этом я уж не стал говорить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 00:16

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:...........
І що дивного?
Можемо самі профінансувати виробництво "Богдан", але тоді не буде грошей на купівлю "Цезарей". Можна було б, щоб Данія заплатила Франції за "Цезарі", але це вже буде якось зовсім... Один партнер платить іншому, та ще й багатшому. :)

+ Богдані до Цезаря ще рости і рости.

Об этом я уж не стал говорить.

можете пофапати на "фіолєтові лучі" (с) (тм) з Германії,
іншими словами краще Богдана в руках вже, чим обіцяни Цезар якого три роки чекати
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 жов, 2024 00:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 00:17

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:............
Ну, о призыве женщин у нас пока что никто не заикается. :)

Перші кроки для цього вже робляться...

Это, возможно, и правильно. Но от этого до призыва женщин ещё о-о-очень далеко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 00:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid02rNAK6cS2TGcVNUSWXnnd9SmgioHpHhRbcjBy8JgV4F4rb9VbCrbAJ5SM5G1mpbhql
Облиште мрії про те, що ми зможемо добрати у збройні сили якусь додаткову кількість воїнів, і нарешті виграємо війну. Ні добровільно, ні примусово українське суспільство на це не здатне.
І практика інтенсивної бусифікації останніх півроку це показує, і довід рекрутингу розкручених військових брендів про це свідчить. Притік нових реальних кадрів у ЗСУ ну дуже скромний.
У нас немає іншого виходу, як розраховувати на тих, хто вже є у війську.
А зараз у війську, мабуть, 80% цивільних у минулому людей.
Для того, щоб знайти рішення проблемі наповнення армії, має сенс саме їм, екс-цивільним, дати можливість формувати кадрову політику збройних сил і налагодити стосунки із суспільством.
Бо вони, ці екс-цивіли, порівняно із професійними військовими, своє суспільство залишили недавно і розуміють його набагато краще, відтак цю проблему зможуть вирішити ефективніше.
Давайте чесно визнаємо, що ніякої масованої демобілізації після 36 місяців війни не буде, тому що вже зараз не готується заміна. Темпи мобілізації ледь конкурують з рівнем втрат.
Тому, крім іншого, має сенс зосередитися на порятунку того людського ресурсу, котрий вже зараз воює. Кілька прикладів такого ставлення — нижче.
1. Відновіть нагляд за законністю у армії. Зараз солдату немає кому поскаржитися на свавілля командирів, окрім вищим начальникам (тобто тим, хто цих командирів і призначив). Тому — масове СЗЧ.
2. Оскільки ми, теперішні військові, будемо змушені воювати мінімум ще кілька років, то для нас слід забезпечити систему ротації між цивільним і військовим життям. Модель може бути «3 місяці на війні — 1.5 у цивільному житті», або «4 місяці війни — 2 місяці на цивільному» і т.д. Перебування в такому режимі дозволить відновлюватися і не руйнувати сім’ї та взагалі частково зберегти цивільне життя військових. Для цього потрібно більший притік мобілізованих — але не такий великий, як для повної заміни.
3. На час війни прибрати вимоги щодо звань для призначення на ті чи інші посади. Зараз у армію поприходили люди з колосальним управлінським чи фаховим досвідом, компетенція котрих дозволяє зразу займати дуже високі посади і керувати тисячами людей. Але нинішня система це їм загалом не дозволяє робити. Повторюся, у нас 80% вчорашнніх цивілів в армії. Вони чудово воюють, тож дайте їм самостійно сформувати свою власну армію, зі своїми правилами і процедурами. І нагадаю, що усі інновації, котрими ми зараз пишаємося, виникли саме завдяки низовому активу, котрий діяв не по старих радянських військових правилах.
4. Зробіть систему оцінки командирів. Це стандарт НАТО, якщо що. Нам терміново слід позбавитися неефективних командирів, бо вони — гірше ворога, приносять нам набагато більше шкоди, від них тікають в СЗЧ тисячами, і гинуть тисячами. Процедури оцінки є в НАТО, або можна запозичити з підходів, котрі практикуються нині у корпоративному секторі щодо керівників.
5. Прискорте процедури виконання наказів про переведення, а також дайте змогу вільно переводитися спеціалістам після певного пристойного строку служби на одному місці. Це дасть людям шанс розвиватися і ефективно використовувати себе на війні. Інакше — масове СЗЧ.
6. Ухваліть окремий статус високотехнологічних родів військ (Сили безпілотних систем, кібервійська, рер/реб тощо) за тим зразком, за котрим зараз такий статус є у Сил спеціальних операцій. Ці роди військ мають мати особливі механізми для організації власної роботи і взаємодії з цивільним сектором, а також кадрової політики. Не можна організовувати підрозділи айтішників за лекалами кавалерійських батальйонів 19-го сторіччя, як це відбувається зараз.
Словом, армія має перестати бути «тюрмою для героїв», за влучним виразом одного із бійців.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 00:28

  ЛАД написав:Т.е. бронирование необходимо, но по принципу необходимости в военное время для государства, а не по принципу богатства и/или текущих доходов.
В совковій системі координат це зрозуміло
Всім пайка хліба і на фронт бо там подвійна пайка + спирт....

А от як в капіталізмі відділити тих хто ПРАВИЛЬНО ( з точки зору Держави) витрачає кошти і тих хто не правильно?
Адже податки платять ті хто надає товари/послуги які НЕОБХІДНІ населенню....
То як визначити
Який бізнес населенню треба а який зайвий...адже за виготовлення ракет і зарплату на лінії бойових дій - платять грошима без поміток що вони надійшли від державноправильного...

Ба більше
Грошей в Державі нема-а мери міст в тилу виставили заборону по продажу ПІДАКЦИЗНИХ товарів ( в ціні яких податки становлять 70-80%)... і це завершилось тим, що КабМін змушений був видати постанову в якій продаж підакцизних обмежується тільки на час комендантської години...
Тобто для фронту гроші від алкоголю так само потрібні як і гроші від випуску хліба...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 00:29

  fler написав:flyman, для вас, як особливо обдарованого, який розуміє, що "ще 30% не більше" - це переважно люди працездатного віку, які наповнюють бюджет, питання:
- що робити пенсам, інвалідам, які не зможуть виїхати через стан здоров'я, коли ті працездатні поїдуть і економіка країни накриється мідним тазом (тому що нема ким буде замінити цих працездатних)?

А чому жінкам дозволено виїжджати? Чому їх не примушують хоча б працювати, якщо не воювати? Чому громадяни України жіночої статі не думають про те, що економіка накриється мідним тазом без їхньої праці в Україні? Демографія накриється мідним тазом. Чому працездатні жінки не думають про інвалідів і пенсіонерів? Чому вони не замінюють тих, кого примушують йти на фронт?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 00:45

  fox767676 написав:
  Shaman написав:...................
як там в класиці "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона". Тільки в реалі це ще більш не співставно. навіть якщо ти назвеш свої дані, їх ніхто не знає на відміну від залізного генерала, якому велика шана за зроблене. а наскільки "ефективно" його замінили - це вже після війни спеціалісти нехай оцінюють.


ось так 25 років тому на росії почали робити культ з "залізного чекіста" володі путіна
каспарових-нємцових та їх прихильників тамошні мережеві шамани назначили "моськами"
ще раніше сахарова та дисидентів, замахнулись на святе - партію :mrgreen:

Репутацию "залізного генерала" ему создали СМИ. Опять же, в начале войны это было необходимо. Возможно, так же, как разговоры о "чмобиках", которых давно не слышно. А разговоры о "залізном генералі" остались.
Не могу обвинять его, как fox767676, - не имею информации и, значит, оснований.
Но точно так же и по тем же причинам не могу превозносить его.
ЛАД
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