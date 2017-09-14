Додано: Нед 06 жов, 2024 01:39

ЛАД написав: budivelnik написав: ...........

От і виходить

Не багаті живуть за рахунок бідних , а бідні живуть за рахунок багатих. ...........От і виходитьНе багаті живуть за рахунок бідних , а бідні живуть за рахунок багатих.

Понятно. Согласен с вами.

При монархии царь кормит всех и на него нужно молиться.

Вот только глупые и неблагодарные бедняки во всех странах почему-то восставали против монархов и даже убивали их.

И, конечно, бедняки бедны только по причине лени и пьянства.



Вот только ваши рассуждения почему-то давно не поддерживает ни один экономист или философ в мире. Понятно. Согласен с вами.При монархии царь кормит всех и на него нужно молиться.Вот только глупые и неблагодарные бедняки во всех странах почему-то восставали против монархов и даже убивали их.И, конечно, бедняки бедны только по причине лени и пьянства.Вот только ваши рассуждения почему-то давно не поддерживает ни один экономист или философ в мире.

так сказки это все. бедняки бедны потому, что большинству никакое богатство и не нужно, достаточно пайки еды и чтоб не били особо (при монархах и били и не всегда кормили, потому и восставали), условно говоря. аналогично тому, что любой человек мог бы заниматься спортом, иметь хорошее здоровье и красивое тело, это ничего не стоит. но зачем, если и так норм.с голоду у нас давно не умирают. та и бедняки, то же мне, на сигареты всегда находят деньгиа экономисты и философы это вообще так себе определение. Европа кишит экономистами, да рост ввп минимальный там. а философ как профессия это вообще синоним бездельника.потому и коммунисты и совок так популярны, там обещали работу и пайку, но зато гарантировано и всем подряд, а это как раз и попало точно в цель.деньги сами по себе это мощное средство, как наркотик. с ними нужно уметь правильно обращаться, чтобы они пошли на пользу обладателю. многим их иметь противопоказано в их же интересах