budivelnik написав:........... От і виходить Не багаті живуть за рахунок бідних , а бідні живуть за рахунок багатих.
Понятно. Согласен с вами. При монархии царь кормит всех и на него нужно молиться. Вот только глупые и неблагодарные бедняки во всех странах почему-то восставали против монархов и даже убивали их. И, конечно, бедняки бедны только по причине лени и пьянства.
Вот только ваши рассуждения почему-то давно не поддерживает ни один экономист или философ в мире.
ЛАД написав:Это вы придумали, у меня такого нет. Никаких моральных оценок я им не давал. Просто написал, что у них не голубая кровь и не надо выделять их так явно из общества, давая им недоступные для большинства права.
Ну а вы против брони по многодетности или просто по принадлежности к истеблишменту ? Или вы cторонник голубых кровей и сословного общества и считаете что буржуазии не должны быть доступны права высшего сословия - дворянства (политики, олигархи их обслуга)?
Многодетность и принадлежность к истеблишменту чуть-чуть разные вещи. И я не cторонник голубых кровей и не считаю, что "политики, олигархи их обслуга" должны иметь привилегии. И никогда такого не говорил.
budivelnik написав:........... От і виходить Не багаті живуть за рахунок бідних , а бідні живуть за рахунок багатих.
Понятно. Согласен с вами. При монархии царь кормит всех и на него нужно молиться. Вот только глупые и неблагодарные бедняки во всех странах почему-то восставали против монархов и даже убивали их. И, конечно, бедняки бедны только по причине лени и пьянства.
Вот только ваши рассуждения почему-то давно не поддерживает ни один экономист или философ в мире.
так сказки это все. бедняки бедны потому, что большинству никакое богатство и не нужно, достаточно пайки еды и чтоб не били особо (при монархах и били и не всегда кормили, потому и восставали), условно говоря. аналогично тому, что любой человек мог бы заниматься спортом, иметь хорошее здоровье и красивое тело, это ничего не стоит. но зачем, если и так норм. с голоду у нас давно не умирают. та и бедняки, то же мне, на сигареты всегда находят деньги а экономисты и философы это вообще так себе определение. Европа кишит экономистами, да рост ввп минимальный там. а философ как профессия это вообще синоним бездельника. потому и коммунисты и совок так популярны, там обещали работу и пайку, но зато гарантировано и всем подряд, а это как раз и попало точно в цель. деньги сами по себе это мощное средство, как наркотик. с ними нужно уметь правильно обращаться, чтобы они пошли на пользу обладателю. многим их иметь противопоказано в их же интересах
ЛАД написав:Я написал, что их присоединили, а не они присоединились. А если вы так недовольны этой аннексией, то отдайте их обратно. Не надоело гнать пургу? Может стоит сначала подумать, прежде чем поднимать такие вопросы?
Це ви ділите Україну на Східну та Західну частини, а не я. Звісно за вашою версією на Східній частині живуть сурові робітники, а на Західній таких немає, там одні торгаші. Віддать це з питання чий Крим. Це у вас як в Ізраїлі 59% чоловіків ето почти все.
Я не делю, а просто отмечаю, что отличия реально есть. "Віддать це з питання чий Крим" - не понятно, что хотели сказать. И научитесь хотя бы ставить знаки препинания. А об Израиле, если ничего не знаете, то либо разберитесь, либо молчите. Харедим в Израиле живут за счёт государства, но живут чуть ли не как в отдельном государстве. И учитывать их при расчёте % служивших в армии евреев просто смешно. И ещё. Вы в курсе, что арабы в Израиле не обязаны служить. Некоторые служат. Сотни. При общей численности израильских арабов примерно 2 млн. Не удивлюсь, если при расчёте ваших 59% эти арабы вошли в 100% так же, как и харедим.
Законы о призыве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяются только к евреям (мужчинам и женщинам ), друзам (только мужчинам) и черкесам (только мужчинам).
Дело в том, что без прохождения воинской службы невозможна полноценная общественная и профессиональная карьера. Конечно, молодые люди, выходцы из богатых семей, могут манкировать денежными средствами, по закону выделяемыми демобилизованным военнослужащим обоего пола на учебу, квартиры, открытие собственного дела. Можно даже пренебречь тем, что израильтянин, не отслуживший в армии, никогда не сможет оказаться на государственной службе. В конце концов, можно найти работу и на частных предприятиях.
Но как быть с общественным мнением? Ведь его не купишь! А на откосивших от армии на Земле обетованной смотрят весьма косо.
Bobua написав:............ Але є і такі нещасні, що тратили гроші на групу для родича. Скільки то? 7к$? Для падл у мсеках... Це особливо сумно.
Хіба ж не краще було би, ті гроші на рахунок МінФіну. А квитанція про сплату 250тис.гривень -- була би 100% підставою для звільнення і бронею на рік. І треба було би вже йти з обхідним, бо раптом якесь цінне майно на балансі.
І країна з грошима, і ще й без корупції, і штабним нарешті треба братись за голову й робити все задля збереження солдатських життів. Інакше всі звільняться від падлючних штабних, а за рік підуть в кращі частини...
Вы красиво считаете. Но при этом велики шансы, что деньги у государства будут, а самого государства не будет. Если вдруг таких с "квитанцією про сплату 250тис.гривень" окажется много. Будет "правительство в изгнании".
ЛАД написав:По возрастному критерию" можно было бы решить и сегодня - привлечением 16-25-летних. Кроме того, тогда вопрос решался ещё и привлечением женщин. Сегодня такие попытки уже делаются. Правда, многие просто уехали.
Если женщины уехали, то за что воевать? Как бы историческая обреченность. Или выходить на переговоры, в случае неуспеха - операция-эвакуация, с использовнием тактики вызженной земли. Для меня самый доргой актив - время, он дороже всех квартир. Если все быстро закончить я еще успею все заработать с 0 за рубежом, это лучше чем расстягивать агонию на года, даже в случае удачного завершения военной части
Вероятно, хотя бы часть женщин вернётся. Эвакуация это хорошо. Но куда? Европа переживает по поводу 4+ млн. наших беженцев. Боюсь, 40 млн. они не выдержат.
АндрейМ написав:..у державі, яка ставить життя громадян вищою цінністю, громадяни не повинні бути змушені купувати якісь довідки, щоб виїхати у безпеку, незалежно від статі, віку чи статку.
Ок, змоделюємо ситуацію Відкрили кордони і всі громадяни поїхали "у безпеку".
Якщо є побоювання що виїдуть такі всі - то питання треба ставити іншим чином - що ж ми за таку державу побудували з якої всі хочуть виїхати? Може все ж таки щось в останні роки було зроблено неправильно, ну якщо всі хочуть виїхати?
В вашем вопросе вызывает удивление только одно - почему "останні роки"?