|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 06 жов, 2024 06:09
ЛАД раніше воювали феодали, а селяни були цінним активом і сиділи вдома, а от часів Наполеона пішла загальна мобілізація
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3832
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 692 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 07:36
smdtranz написав:
бедняки бедны потому, что большинству никакое богатство и не нужно
не поэтому. 1. Ресурсов на всех не хватает 2. Неравномерная система их распределения.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25174
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2412 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21
|70001
|
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
|
|1493
|235841
|
|
|6076
|816015
|
|