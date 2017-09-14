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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10221102221022310224

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 06:09

ЛАД раніше воювали феодали, а селяни були цінним активом і сиділи вдома, а от часів Наполеона пішла загальна мобілізація
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 07:36

  smdtranz написав:бедняки бедны потому, что большинству никакое богатство и не нужно
не поэтому. 1. Ресурсов на всех не хватает 2. Неравномерная система их распределения.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10221102221022310224
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