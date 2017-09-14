flyman написав:https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid02rNAK6cS2TGcVNUSWXnnd9SmgioHpHhRbcjBy8JgV4F4rb9VbCrbAJ5SM5G1mpbhql Облиште мрії про те, що ми зможемо добрати у збройні сили якусь додаткову кількість воїнів, і нарешті виграємо війну. Ні добровільно, ні примусово українське суспільство на це не здатне. І практика інтенсивної бусифікації останніх півроку це показує, і довід рекрутингу розкручених військових брендів про це свідчить. Притік нових реальних кадрів у ЗСУ ну дуже скромний. У нас немає іншого виходу, як розраховувати на тих, хто вже є у війську. А зараз у війську, мабуть, 80% цивільних у минулому людей. Для того, щоб знайти рішення проблемі наповнення армії, має сенс саме їм, екс-цивільним, дати можливість формувати кадрову політику збройних сил і налагодити стосунки із суспільством. Бо вони, ці екс-цивіли, порівняно із професійними військовими, своє суспільство залишили недавно і розуміють його набагато краще, відтак цю проблему зможуть вирішити ефективніше. Давайте чесно визнаємо, що ніякої масованої демобілізації після 36 місяців війни не буде, тому що вже зараз не готується заміна. Темпи мобілізації ледь конкурують з рівнем втрат. Тому, крім іншого, має сенс зосередитися на порятунку того людського ресурсу, котрий вже зараз воює. Кілька прикладів такого ставлення — нижче. 1. Відновіть нагляд за законністю у армії. Зараз солдату немає кому поскаржитися на свавілля командирів, окрім вищим начальникам (тобто тим, хто цих командирів і призначив). Тому — масове СЗЧ. 2. Оскільки ми, теперішні військові, будемо змушені воювати мінімум ще кілька років, то для нас слід забезпечити систему ротації між цивільним і військовим життям. Модель може бути «3 місяці на війні — 1.5 у цивільному житті», або «4 місяці війни — 2 місяці на цивільному» і т.д. Перебування в такому режимі дозволить відновлюватися і не руйнувати сім’ї та взагалі частково зберегти цивільне життя військових. Для цього потрібно більший притік мобілізованих — але не такий великий, як для повної заміни. 3. На час війни прибрати вимоги щодо звань для призначення на ті чи інші посади. Зараз у армію поприходили люди з колосальним управлінським чи фаховим досвідом, компетенція котрих дозволяє зразу займати дуже високі посади і керувати тисячами людей. Але нинішня система це їм загалом не дозволяє робити. Повторюся, у нас 80% вчорашнніх цивілів в армії. Вони чудово воюють, тож дайте їм самостійно сформувати свою власну армію, зі своїми правилами і процедурами. І нагадаю, що усі інновації, котрими ми зараз пишаємося, виникли саме завдяки низовому активу, котрий діяв не по старих радянських військових правилах. 4. Зробіть систему оцінки командирів. Це стандарт НАТО, якщо що. Нам терміново слід позбавитися неефективних командирів, бо вони — гірше ворога, приносять нам набагато більше шкоди, від них тікають в СЗЧ тисячами, і гинуть тисячами. Процедури оцінки є в НАТО, або можна запозичити з підходів, котрі практикуються нині у корпоративному секторі щодо керівників. 5. Прискорте процедури виконання наказів про переведення, а також дайте змогу вільно переводитися спеціалістам після певного пристойного строку служби на одному місці. Це дасть людям шанс розвиватися і ефективно використовувати себе на війні. Інакше — масове СЗЧ. 6. Ухваліть окремий статус високотехнологічних родів військ (Сили безпілотних систем, кібервійська, рер/реб тощо) за тим зразком, за котрим зараз такий статус є у Сил спеціальних операцій. Ці роди військ мають мати особливі механізми для організації власної роботи і взаємодії з цивільним сектором, а також кадрової політики. Не можна організовувати підрозділи айтішників за лекалами кавалерійських батальйонів 19-го сторіччя, як це відбувається зараз. Словом, армія має перестати бути «тюрмою для героїв», за влучним виразом одного із бійців.
Ці проблеми безумовно важливі. Але найгостріша --- хто і чому масово в окопах буде сидіти або штурмувати? Рокетами можна пулятися хоч вічно. Арта, контрбатарейна... Дрони... Авіація... Але проблема в отій піхоті: як і кого або стимулювати-заохотити, або змусити в піхоту. Хто тримати позиції та штурмувати буде.
Бутусов каже, що весь результат на Покровському напрямку робиться в орків максимум 400 штурмовиками вкупі по всіх ділянках (а останні три дні так і овсі - 250-ю). Не більше. Але їх підтримують і сидячі в окопах.
Bobua написав:............ Але є і такі нещасні, що тратили гроші на групу для родича. Скільки то? 7к$? Для падл у мсеках... Це особливо сумно.
Хіба ж не краще було би, ті гроші на рахунок МінФіну. А квитанція про сплату 250тис.гривень -- була би 100% підставою для звільнення і бронею на рік. І треба було би вже йти з обхідним, бо раптом якесь цінне майно на балансі.
І країна з грошима, і ще й без корупції, і штабним нарешті треба братись за голову й робити все задля збереження солдатських життів. Інакше всі звільняться від падлючних штабних, а за рік підуть в кращі частини...
Вы красиво считаете. Но при этом велики шансы, что деньги у государства будут, а самого государства не будет. Если вдруг таких с "квитанцією про сплату 250тис.гривень" окажется много. Будет "правительство в изгнании".
Багато -- це скільки?
От якщо завтра вийде Закон, то одразу ж 10млн тилових елоїв стануть в черги в банк.каси, аби віддати 250тис державі? Тут і за кордоном?
Справді? 🤔 За викуп всього на один рік?
Чи чекатимуть аж до бусифікації і вже по дорозі в тцк проситимуться “а давайте заїдемо в банк”? Згоден, це знову схоже на корупц. складову. Тому є сенс вписати в Закон, що при оплаті вже у війську -- броня набуває чинності місяців за три-чотири... Строк, яким мав би бути від самого початку для сучасних людей і їхньої вкрай вразливої психіки. І з яким можна було добровільно мілітаризовувати по пару млн за рік. Або от хоча би примусово зараз. Але найголовніше -- примус вже буде зрозумілий всім. І вихід для всіх, хто не має “канцов” у мсеках і навіть в страшному сні не хоче їх мати... Хоча є відчуття, що і мсеки “не пропадуть”. Вони ж, потвори, пропонують “lifetime warranty”. 😒 І ще й “кешбеки” з держбюджету. 😒
То невже набагато дорожчий вихід для людей, які не хочуть бруднитись в корупції -- це хоч якось погано для суспільства? Люди підтримають державу грошима, аби не лізти в гниль телепузиків, які гладять купи грошей. Хіба держава не стане від цього здоровішою?
ЗЕ носится с планом мира. Его все с умняком слушают и посылают..... У всех в Америке и на Западе один план мира - остановить войну, а как всем по барабану. Значит их устроит и план мира от пуйла - территории, как он озвучивал ранее.
ЗЕ носится с планом мира. Его все с умняком слушают и посылают..... У всех в Америке и на Западе один план мира - остановить войну, а как всем по барабану. Значит их устроит и план мира от пуйла - территории, как он озвучивал ранее.
Западные дипломаты и все большее число чиновников в Украине приходят к единому мнению, что наиболее вероятным компромиссом для завершения российской военной агрессии в Украине может стать схема, при которой Кремль де-факто, но не де-юре сохранит контроль над украинскими территориями, которые он в настоящий момент оккупирует, а Киев получит членство в НАТО и гарантии безопасности от альянса. Об этом в субботу, 5 октября, пишет со ссылкой на источники газета Financial Times
Реалістичний план Заходу - план порятунку України замість казкового Зеплану воювати лопатами до останнього українця - аж до ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ кордонів 91.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 06 жов, 2024 09:36, всього редагувалось 1 раз.
От дійсно: які довгострокові плани-бачення стосовно України має Польща, коли тільки новини на сьогодні: - Польща домовилася про купівлю ракет класу "повітря-повітря" у США. Загальна сума контракту становить 850 мільйонів доларів. Видання Deutsche Welle пише, що Варшава підписала контракт з урядом США на постачання ракет AIM-120C AMRAAM. Точно кількість ракет не розкривається. Поставки здійснюватимуться з 2029 по 2033 рік. Ракетами будуть оснащені літаки, що перебувають на озброєнні польської армії.
- Очікується, що Варшава і Вашингтон підпишуть угоду про купівлю 96 бойових вертольотів Apache на суму понад 9 мільярдів доларів.
- Таку думку висловив польський генерал Веслав Кукула, передає Reuters. Він зазначив, що країні просто необхідно наростити збройні сили, якщо вона хоче захистити себе від війни, з якою неминуче зіткнеться це покоління. "Усе вказує на те, що ми є поколінням, яке візьме до рук зброю, щоб захистити країну. І ні я, ні будь-хто з вас не має наміру програти цю війну", - заявив Кукула, виступаючи в Університеті сухопутних військ у Вроцлаві. "Потенціал противника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми повинні впровадити модель загальної служби", - сказав він і пояснив, що загальна служба відноситься до обов'язкової військової підготовки та служби, якї зараз у країні немає.
"Це можливо на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ і партнери дійсно об'єднані. Саме для цього ми працюємо", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що триває робота української команди з командами пратнерів для підготовки "Рамштайну". "Тиждень може стати позитивним для нашого захисту та бачення того, як повинна закінчитися війна. Ми все для цього зробимо, на 100% зробимо ефективно", – висловив упевненість президент. https://www.unian.ua/politics/zelenskiy ... 78356.html Як воно у нього поєднується ("може стати" і "упевненість") хз..
Schmit написав:Реалістичний план Заходу - план порятунку України замість казкового Зеплану воювати лопатами до останнього українця - аж до ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ кордонів 91.
ЗЕ уже я думаю и готов на такой план при победе Трампа, но в растерянности как быть ему дальше. У него тогда моментом возникнет вопрос, что делать с радикалама в стране? Ведь они не захотят этот план и начнут мутить воду с военными генералами, у которых руки погрязли в коррупции. Генералы и не собираются прекращать войну, ведь это их кэш. Подавить силой радикально настроенную элиту, что бы не доводить до военного столкновения уже внутри страны? Ведь договариваться с ними не получится. Но, тогда вмешается в защиту этих радикалов Венгрия, Словакия и возможно группа политиков из Польши. Под предлогом защиты населения начнут мутить др. воду - про террит. гранич. рядом с ними. Поэтому остановка войны, ещё не обозначает мир внутри страны.