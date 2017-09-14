Schmit написав:Реалістичний план Заходу - план порятунку України замість казкового Зеплану воювати лопатами до останнього українця - аж до ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ кордонів 91.
ЗЕ уже я думаю и готов на такой план при победе Трампа, но в растерянности как быть ему дальше. У него тогда моментом возникнет вопрос, что делать с радикалама в стране? Ведь они не захотят этот план и начнут мутить воду с военными генералами, у которых руки погрязли в коррупции. Генералы и не собираются прекращать войну, ведь это их кэш. Подавить силой радикально настроенную элиту, что бы не доводить до военного столкновения уже внутри страны? Ведь договариваться с ними не получится. Но, тогда вмешается в защиту этих радикалов Венгрия, Словакия и возможно группа политиков из Польши. Под предлогом защиты населения начнут мутить др. воду - про террит. гранич. рядом с ними. Поэтому остановка войны, ещё не обозначает мир внутри страны.
Думаю, генерали краще всіх бачать стан речей, як йде мобілізація, що з озброєнням і розуміють перспективи такої подальшої війни (по крайній мірі десятки тих генералів, котрих Зе позвільняв на чолі з Залужним). А от Зе, схоже, літає в якихось хмарах фантастисних кордонів 91, кави в Ялті... Ну звісно, мир - це ж негайні вибори, а там поразка, відповідальність... А так - продовження війни навіть з планомірною втратою територій гарантує йому владу ще на якийсь час, поки країна остаточно не виснажиться, а потім героїчно емігрувати, як робили це колись Грушевські і Петлюри - уряд у вигнанні і ніякої відповідальності.
Bobua написав:............ Але є і такі нещасні, що тратили гроші на групу для родича. Скільки то? 7к$? Для падл у мсеках... Це особливо сумно.
Хіба ж не краще було би, ті гроші на рахунок МінФіну. А квитанція про сплату 250тис.гривень -- була би 100% підставою для звільнення і бронею на рік. І треба було би вже йти з обхідним, бо раптом якесь цінне майно на балансі.
І країна з грошима, і ще й без корупції, і штабним нарешті треба братись за голову й робити все задля збереження солдатських життів. Інакше всі звільняться від падлючних штабних, а за рік підуть в кращі частини...
Вы красиво считаете. Но при этом велики шансы, что деньги у государства будут, а самого государства не будет. Если вдруг таких с "квитанцією про сплату 250тис.гривень" окажется много. Будет "правительство в изгнании".
Багато -- це скільки?
От якщо завтра вийде Закон, то одразу ж 10млн тилових елоїв стануть в черги в банк.каси, аби віддати 250тис державі? Тут і за кордоном? .........
Возможно, я не понял, но вы, вроде, писали о 250 тыс. для военных. Поэтому "багато" я писал именно о них. Цивильных и сейчас при отсутствии возможности официального откупа, как показывает практика, набрать не можем.
И второе. "Інакше всі звільняться від падлючних штабних, а за рік підуть в кращі частини...". В результате "кращі частини" наберут людей, может, даже конкуренция будет, а что делать остальным? Или вы думаете, что "кращі частини" смогут удержать весь фронт?
Bobua написав:............ Але є і такі нещасні, що тратили гроші на групу для родича. Скільки то? 7к$? Для падл у мсеках... Це особливо сумно.
Хіба ж не краще було би, ті гроші на рахунок МінФіну. А квитанція про сплату 250тис.гривень -- була би 100% підставою для звільнення і бронею на рік. І треба було би вже йти з обхідним, бо раптом якесь цінне майно на балансі.
І країна з грошима, і ще й без корупції, і штабним нарешті треба братись за голову й робити все задля збереження солдатських життів. Інакше всі звільняться від падлючних штабних, а за рік підуть в кращі частини...
Вы красиво считаете. Но при этом велики шансы, что деньги у государства будут, а самого государства не будет. Если вдруг таких с "квитанцією про сплату 250тис.гривень" окажется много. Будет "правительство в изгнании".
Багато -- це скільки?
От якщо завтра вийде Закон, то одразу ж 10млн тилових елоїв стануть в черги в банк.каси, аби віддати 250тис державі? Тут і за кордоном?
Справді? 🤔 За викуп всього на один рік?
Чи чекатимуть аж до бусифікації і вже по дорозі в тцк проситимуться “а давайте заїдемо в банк”? Згоден, це знову схоже на корупц. складову. Тому є сенс вписати в Закон, що при оплаті вже у війську -- броня набуває чинності місяців за три-чотири... Строк, яким мав би бути від самого початку для сучасних людей і їхньої вкрай вразливої психіки. І з яким можна було добровільно мілітаризовувати по пару млн за рік. Або от хоча би примусово зараз. Але найголовніше -- примус вже буде зрозумілий всім. І вихід для всіх, хто не має “канцов” у мсеках і навіть в страшному сні не хоче їх мати... Хоча є відчуття, що і мсеки “не пропадуть”. Вони ж, потвори, пропонують “lifetime warranty”. 😒 І ще й “кешбеки” з держбюджету. 😒
То невже набагато дорожчий вихід для людей, які не хочуть бруднитись в корупції -- це хоч якось погано для суспільства? Люди підтримають державу грошима, аби не лізти в гниль телепузиків, які гладять купи грошей. Хіба держава не стане від цього здоровішою?
В Дії на підставі декларації про доходи, якщо сума сплачених податків перевищує 250 тис. грн., і якщо не держслужбовець або бюджетник появляється відмітка "ек.бронювання = так". І жодної корупційної складової.
detroytred написав:"Це можливо на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ і партнери дійсно об'єднані. Саме для цього ми працюємо", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що триває робота української команди з командами пратнерів для підготовки "Рамштайну". "Тиждень може стати позитивним для нашого захисту та бачення того, як повинна закінчитися війна. Ми все для цього зробимо, на 100% зробимо ефективно", – висловив упевненість президент. https://www.unian.ua/politics/zelenskiy ... 78356.html Як воно у нього поєднується ("може стати" і "упевненість") хз..
і на 100% ефективно, тільки десь пропало "потужно"
detroytred написав:От дійсно: які довгострокові плани-бачення стосовно України має Польща, коли тільки новини на сьогодні: - Польща домовилася про купівлю ракет класу "повітря-повітря" у США. Загальна сума контракту становить 850 мільйонів доларів. Видання Deutsche Welle пише, що Варшава підписала контракт з урядом США на постачання ракет AIM-120C AMRAAM. Точно кількість ракет не розкривається. Поставки здійснюватимуться з 2029 по 2033 рік. Ракетами будуть оснащені літаки, що перебувають на озброєнні польської армії.
- Очікується, що Варшава і Вашингтон підпишуть угоду про купівлю 96 бойових вертольотів Apache на суму понад 9 мільярдів доларів.
- Таку думку висловив польський генерал Веслав Кукула, передає Reuters. Він зазначив, що країні просто необхідно наростити збройні сили, якщо вона хоче захистити себе від війни, з якою неминуче зіткнеться це покоління. "Усе вказує на те, що ми є поколінням, яке візьме до рук зброю, щоб захистити країну. І ні я, ні будь-хто з вас не має наміру програти цю війну", - заявив Кукула, виступаючи в Університеті сухопутних військ у Вроцлаві. "Потенціал противника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми повинні впровадити модель загальної служби", - сказав він і пояснив, що загальна служба відноситься до обов'язкової військової підготовки та служби, якї зараз у країні немає.
Ці всі генерали дуже обмежені розумом і ніколи не мислять стратегічно. Проти ядерної країни - тільки ядерна зброя. А ці люди мислять категоріями скільки в кого стрільців.
Schmit написав:Реалістичний план Заходу - план порятунку України замість казкового Зеплану воювати лопатами до останнього українця - аж до ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ кордонів 91.
ЗЕ уже я думаю и готов на такой план при победе Трампа, но в растерянности как быть ему дальше. У него тогда моментом возникнет вопрос, что делать с радикалама в стране? Ведь они не захотят этот план и начнут мутить воду с военными генералами, у которых руки погрязли в коррупции. Генералы и не собираются прекращать войну, ведь это их кэш. Подавить силой радикально настроенную элиту, что бы не доводить до военного столкновения уже внутри страны? Ведь договариваться с ними не получится. Но, тогда вмешается в защиту этих радикалов Венгрия, Словакия и возможно группа политиков из Польши. Под предлогом защиты населения начнут мутить др. воду - про террит. гранич. рядом с ними. Поэтому остановка войны, ещё не обозначает мир внутри страны.
Думаю, генерали краще всіх бачать стан речей, як йде мобілізація, що з озброєнням і розуміють перспективи такої подальшої війни (по крайній мірі десятки тих генералів, котрих Зе позвільняв на чолі з Залужним). А от Зе, схоже, літає в якихось хмарах фантастисних кордонів 91, кави в Ялті... Ну звісно, мир - це ж негайні вибори, а там поразка, відповідальність... А так - продовження війни навіть з планомірною втратою територій гарантує йому владу ще на якийсь час, поки країна остаточно не виснажиться, а потім героїчно емігрувати, як робили це колись Грушевські і Петлюри - уряд у вигнанні і ніякої відповідальності.
Генерали бачать продовження війни. Так сказати "стейкхолдери"
ЛАД написав:По возрастному критерию" можно было бы решить и сегодня - привлечением 16-25-летних. Кроме того, тогда вопрос решался ещё и привлечением женщин. Сегодня такие попытки уже делаются. Правда, многие просто уехали.
Если женщины уехали, то за что воевать? Как бы историческая обреченность. Или выходить на переговоры, в случае неуспеха - операция-эвакуация, с использовнием тактики вызженной земли. Для меня самый доргой актив - время, он дороже всех квартир. Если все быстро закончить я еще успею все заработать с 0 за рубежом, это лучше чем расстягивать агонию на года, даже в случае удачного завершения военной части
Вероятно, хотя бы часть женщин вернётся. Эвакуация это хорошо. Но куда? Европа переживает по поводу 4+ млн. наших беженцев. Боюсь, 40 млн. они не выдержат.
Нсли эвакуироваться некуда - наверное и вопрос "все выедут" не стоит? А 40 выдерживать и не нужно - еще ламов 10 максимум
ЛАД написав:Т.е. бронирование необходимо, но по принципу необходимости в военное время для государства, а не по принципу богатства и/или текущих доходов.
В совковій системі координат це зрозуміло Всім пайка хліба і на фронт бо там подвійна пайка + спирт....
А от як в капіталізмі відділити тих хто ПРАВИЛЬНО ( з точки зору Держави) витрачає кошти і тих хто не правильно? Адже податки платять ті хто надає товари/послуги які НЕОБХІДНІ населенню.... То як визначити Який бізнес населенню треба а який зайвий...адже за виготовлення ракет і зарплату на лінії бойових дій - платять грошима без поміток що вони надійшли від державноправильного...
Ба більше Грошей в Державі нема-а мери міст в тилу виставили заборону по продажу ПІДАКЦИЗНИХ товарів ( в ціні яких податки становлять 70-80%)... і це завершилось тим, що КабМін змушений був видати постанову в якій продаж підакцизних обмежується тільки на час комендантської години... Тобто для фронту гроші від алкоголю так само потрібні як і гроші від випуску хліба...
budivelnik На ваш бред просто надоело отвечать. Могу признать, что вы величайший философ, экономист, историк (что там ещё надо, добавьте), только отвяньте уже наконец.
Отже іншої системи крім фінансової, для визначення потрібності діяльності , того чи іншого субєкта суспільства - ти запропонувати не можеш. А раз не можеш , то спробуй промовчати а не на весь форум показувати свою ущербність