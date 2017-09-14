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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:35

  Schmit написав:
  Игорь Алексеевич написав:Західні країни тиснуть на Зеленського, щоби той підписав мир з РФ - El Pais

https://gazeta.ua/articles/politics/_za ... is/1195463

ЗЕ носится с планом мира. Его все с умняком слушают и посылают..... У всех в Америке и на Западе один план мира - остановить войну, а как всем по барабану. Значит их устроит и план мира от пуйла - территории, как он озвучивал ранее.


FT: Запад и Киев обсуждают обмен земель на членство в НАТО
Западные дипломаты и все большее число чиновников в Украине приходят к единому мнению, что наиболее вероятным компромиссом для завершения российской военной агрессии в Украине может стать схема, при которой Кремль де-факто, но не де-юре сохранит контроль над украинскими территориями, которые он в настоящий момент оккупирует, а Киев получит членство в НАТО и гарантии безопасности от альянса. Об этом в субботу, 5 октября, пишет со ссылкой на источники газета Financial Times

Реалістичний план Заходу - план порятунку України замість казкового Зеплану воювати лопатами до останнього українця - аж до ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ кордонів 91.

Эффект Даннинга — Крюгера во всей красе: человек в силу тотальной некомпетентности на полном серьезе считает, что те "писульки" кому-то реально интересны :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Єдина в світі країна з закритими кордонами. Окрім Північної Кореї.
І ці люди сподіваються на якусь перемогу.
Всі кому треба виїзжають. Кордони закриті по одній причині - це створило вигідну корупцію і тепер вони валяються на кроваттях з грошима
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Ці всі генерали дуже обмежені розумом і ніколи не мислять стратегічно. Проти ядерної країни - тільки ядерна зброя. А ці люди мислять категоріями скільки в кого стрільців.
Сегодн. генералы в штабах вообще не умеют думать. Их не учили воевать против братанов. Враг был один - Америка. А сегодня у них мозги кипят, правда кипят по др. поводу - где и как под шумок урвать не учтённый млн.у.е.
Особенно радость у них на лицах, когда говорят про очередной транш.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:38

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  tester7336 написав:щоб бідні захищали статки багатих.
так було є і буде. Вже дві сотні років як бідні вмирають за багатих
Так уже не "дві сотні років", а гораздо дольше. Но при этом воевали и богатые. Те же феодальные рыцари не прятались за спины бедноты, а шли впереди и погибали так же, как и бедные.
Чомусь совки не приписали до ЕЛІТИ - простих бізнесменів.
А раз не приписали - то тепер можуть заявляти що
Елета не воює.

Насправді , в ЗСУ кількість багатих - пропорційна співвідношенню між багатими і бідними в мирному суспільстві.
Тобто
Багаті точно так само як і бідні захищають Україну в лавах ЗСУ...але так як багатих максимум 5% до загальної кількості населення ( і в цих 5% є й жінки/діти/інваліди/військовоНЕзобовязані) - то й виходить що парторгу таку меншість не можуть побачити( а якщо точніше -не бачать , бо ларьочники(айтішники,фермери....) для них
а - багаті
б - не еліта.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:46

  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:бедняки бедны потому, что большинству никакое богатство и не нужно
не поэтому. 1. Ресурсов на всех не хватает 2. Неравномерная система их распределения.
1 Для того щоб поділити - треба СТВОРИТИ
2 Сьогоднішня система хазяйнування дозволяє БУДЬ-КОМУ , зайнятись мікробізнесом
Якщо людина стартуючи з нуля(навчилась СТВОРЮВАТИ більше ніж СПОЖИВАТИ) довела що вартує більшого - перед нею відкриті всі шляхи.
3 Так сталось , що більшості населення (у всіх країнах світу при всіх соціальних системах) вигідніше списувати свої прорахунки/недопрацювання на чужий рахунок.
Це приводить цих людей до бідності....але як це не дивно - багаті в цьому не винні.
4 Так в розвинутих країнах капіталізму , багаті ПІДТРИМУЮТЬ життя бідних шляхом встановлення якогось мінімальнонеобхідного рівня життя, але навіть те , що цей встановлений рівень ВИЩИЙ ніж середній рівень в Україні - не робить цих бідних - багатими.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:50

  Schmit написав:................
Реалістичний план Заходу - план порятунку України замість казкового Зеплану воювати лопатами до останнього українця - аж до ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ кордонів 91.

"Merde!"
Как быстро вы меняете позицию!
Раньше вы были почти ура-патриотом. Ради того, чтобы обругать Зеленского, вы скоро будете готовы хвалить Путина.
Когда это Зеленский хотел/собирался воевать лопатами?
Он всё время просит у "партнёров" современное оружие и в достаточных количествах.
Можно быть поклонником Порошенко, но не обязательно при этом быть порохоботом и merde.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:54

  budivelnik написав:
  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:бедняки бедны потому, что большинству никакое богатство и не нужно
не поэтому. 1. Ресурсов на всех не хватает 2. Неравномерная система их распределения.
1 Для того щоб поділити - треба СТВОРИТИ
2 Сьогоднішня система хазяйнування дозволяє БУДЬ-КОМУ , зайнятись мікробізнесом
Якщо людина стартуючи з нуля(навчилась СТВОРЮВАТИ більше ніж СПОЖИВАТИ) довела що вартує більшого - перед нею відкриті всі шляхи.
3 Так сталось , що більшості населення (у всіх країнах світу при всіх соціальних системах) вигідніше списувати свої прорахунки/недопрацювання на чужий рахунок.
Це приводить цих людей до бідності....але як це не дивно - багаті в цьому не винні.
4 Так в розвинутих країнах капіталізму , багаті ПІДТРИМУЮТЬ життя бідних шляхом встановлення якогось мінімальнонеобхідного рівня життя, але навіть те , що цей встановлений рівень ВИЩИЙ ніж середній рівень в Україні - не робить цих бідних - багатими.

Ресурсів на базові потреби вистачає. Проблема що більшість має "хотілки", і вони не мають меж, і що мало що роблять щоб щось досягнути, а відкривають рота, що їм хтось щось зобов"язаний виконувати ті забаганки.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:59

  flyman написав:Ресурсів на базові потреби вистачає
оборона не базовая? ресурсов точно хватает? зачем мы просим по 40 ярдов в год кредитов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 06 жов, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:59

  detroytred написав:
  flyman написав:https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid02rNAK6cS2TGcVNUSWXnnd9SmgioHpHhRbcjBy8JgV4F4rb9VbCrbAJ5SM5G1mpbhql
Облиште мрії про те, що ми зможемо добрати у збройні сили якусь додаткову кількість воїнів, і нарешті виграємо війну. Ні добровільно, ні примусово українське суспільство на це не здатне.
І практика інтенсивної бусифікації останніх півроку це показує, і довід рекрутингу розкручених військових брендів про це свідчить. Притік нових реальних кадрів у ЗСУ ну дуже скромний.
У нас немає іншого виходу, як розраховувати на тих, хто вже є у війську.
...................
Словом, армія має перестати бути «тюрмою для героїв», за влучним виразом одного із бійців.

Ці проблеми безумовно важливі.
Але найгостріша --- хто і чому масово в окопах буде сидіти або штурмувати?
Рокетами можна пулятися хоч вічно.
Арта, контрбатарейна...
Дрони...
Авіація...
Але проблема в отій піхоті: як і кого або стимулювати-заохотити, або змусити в піхоту. Хто тримати позиції та штурмувати буде.

Бутусов каже, що весь результат на Покровському напрямку робиться в орків максимум 400 штурмовиками вкупі по всіх ділянках (а останні три дні так і овсі - 250-ю). Не більше.
Але їх підтримують і сидячі в окопах.

Я не понял, вы согласны с цитатой Игоря Луценко или просто надоело спорить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:05

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Ресурсів на базові потреби вистачає
оборона не базовая? ресурсов точно хватает? зачем мы просим по 40 ярдов в год кредитов.
Труси-Хрестик
1 Те що ми НЕ СТВОРИЛИ і ПРОСИМО в інших - говорить про те що РЕСУРСИ для СТВОРЕННЯ -є..... , єдиний нюанс що це в НАС нема...але загалом в світі є
2 Для того щоб вони зявились в нас- треба БІДНИМ підняти дупку і підвищити СВОЮ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ.
Багаті в цьому можуть допомогти надаючи технології/інструменти... але без робочих рук ці технології інструменти самі нічого не зроблять

Висновок
Обмеження по ресурсам - відсутні
Бажання самостійно покращити своє життя у групі яка себе називає БІДНІ - відсутні, або настільки малі що не пересилюють природну лінь.
budivelnik
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