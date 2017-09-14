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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:05
Wirująświatła написав: flyman написав:
Ресурсів на базові потреби вистачає
оборона не базовая? ресурсов точно хватает? зачем мы просим по 40 ярдов в год кредитов.
потужна ефективність, читай казочку забороненого Пушкіна про Золоту Рибку
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:06
Игорь Алексеевич написав: BIGor написав:
Ці всі генерали дуже обмежені розумом і ніколи не мислять стратегічно. Проти ядерної країни - тільки ядерна зброя. А ці люди мислять категоріями скільки в кого стрільців.
Сегодн. генералы в штабах вообще не умеют думать. Их не учили воевать против братанов. Враг был один - Америка. А сегодня у них мозги кипят, правда кипят по др. поводу - где и как под шумок урвать не учтённый млн.у.е.
Особенно радость у них на лицах, когда говорят про очередной транш.
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.
Побачив вчора одного з доцентів, який сумно сказав, що ситуація зараз це їх вибір 2019 року.
Востаннє редагувалось Бетон
в Нед 06 жов, 2024 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:06
Бетон написав:
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.
Це негативний відбір
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:07
flyman написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
Ресурсів на базові потреби вистачає
оборона не базовая? ресурсов точно хватает? зачем мы просим по 40 ярдов в год кредитов.
потужна ефективність, читай казочку забороненого Пушкіна про Золоту Рибку
запомни простую истину, ресурсов не хватает всем и всегда. Даже если жить на $120 отказывая себе во всём. Разве что ахметов если станет жить на $120 тогда ему хватит.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:12
Wirująświatła написав: flyman написав:
потужна ефективність, читай казочку забороненого Пушкіна про Золоту Рибку
запомни простую истину, ресурсов не хватает всем и всегда. Даже если жить на $120 отказывая себе во всём. Разве что ахметов если станет жить на $120 тогда ему хватит.
Теорія Мальтуса не підтверджується
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:13
Бетон написав:
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.
Завдання було у раши сделать совок, у Запада задание было - уменьшить границы Украины и уменьшить население Украины. Им не надо была такая террит. в центре Европы с 40млн. не управляемым необраз.населением.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:13
Wirująświatła написав:
запомни простую истину, ресурсов не хватает всем и всегда.
Запамятай і ти просту істину
Ніколи не кажи ВСІМ і ВСІ...
Практично у всіх селах поблизу міст є парники, які накривають гектари полів.
Будь-хто і ти в тому числі , при бажанні можеш купити пару соток землі , накрити їх парником і виростити за рік товарної маси на десяток тисяч долларів.
Є проблема
Робота важка і нудна....але ДОСТУПНА по енергоємності/технологічності ( та й по фінансовим вкладенням) практично всьому населенню.
Передбачаючи твоє дурне твердження
якщо ВСІ так почнуть робити ....
я тебе поверну до початку повідомлення....
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:14
ЛАД написав: Schmit написав:
................
Реалістичний план Заходу - план порятунку України замість казкового Зеплану воювати лопатами до останнього українця - аж до ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ кордонів 91.
Когда это Зеленский хотел/собирался воевать лопатами?
Он всё время просит у "партнёров" современное оружие и в достаточных количествах.
А как он хотел/собирался воевать? - у вас же, наверняка, уже готовы цитаты его выступлений, доказывающие обратное?
А так-то достаточно последние интервью выходцев из-под Угледара почитать - каким современным оружием и в достаточных количествах они там отбивались...
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:14
flyman написав: Бетон написав:
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.
Це негативний відбір
Та ладно, супермозг в подвале не тронут! Выехать даже Бетону не дают, хотя с деньгами. Всё норм. Лучших закрыли и не выпускаем ))) Фокс вообще Мегамозг. Поэтому Хантер и радуется что все не выйдут, лучшие мозги останутся для оркостана в случае поглощения, таков план Запада )))
Востаннє редагувалось stm
в Нед 06 жов, 2024 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:14
Игорь Алексеевич написав: Бетон написав:
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.
Завдання було у раши сделать совок, у Запада задание было - уменьшить границы Украины и уменьшить население Украины. Им не надо была такая террит. в центре Европы с 40млн. не управляемым необраз.населением.
МАЯЧНЯ. тепер вже космічного масштабу...
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