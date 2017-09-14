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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1022410225102261022710228>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:05

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Ресурсів на базові потреби вистачає
оборона не базовая? ресурсов точно хватает? зачем мы просим по 40 ярдов в год кредитов.

потужна ефективність, читай казочку забороненого Пушкіна про Золоту Рибку
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:06

  Игорь Алексеевич написав:
  BIGor написав:Ці всі генерали дуже обмежені розумом і ніколи не мислять стратегічно. Проти ядерної країни - тільки ядерна зброя. А ці люди мислять категоріями скільки в кого стрільців.
Сегодн. генералы в штабах вообще не умеют думать. Их не учили воевать против братанов. Враг был один - Америка. А сегодня у них мозги кипят, правда кипят по др. поводу - где и как под шумок урвать не учтённый млн.у.е.
Особенно радость у них на лицах, когда говорят про очередной транш.

Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.

Побачив вчора одного з доцентів, який сумно сказав, що ситуація зараз це їх вибір 2019 року.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 06 жов, 2024 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:06

  Бетон написав:Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.

Це негативний відбір
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:07

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:Ресурсів на базові потреби вистачає
оборона не базовая? ресурсов точно хватает? зачем мы просим по 40 ярдов в год кредитов.

потужна ефективність, читай казочку забороненого Пушкіна про Золоту Рибку

запомни простую истину, ресурсов не хватает всем и всегда. Даже если жить на $120 отказывая себе во всём. Разве что ахметов если станет жить на $120 тогда ему хватит.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:12

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:потужна ефективність, читай казочку забороненого Пушкіна про Золоту Рибку

запомни простую истину, ресурсов не хватает всем и всегда. Даже если жить на $120 отказывая себе во всём. Разве что ахметов если станет жить на $120 тогда ему хватит.

Теорія Мальтуса не підтверджується
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.

Завдання було у раши сделать совок, у Запада задание было - уменьшить границы Украины и уменьшить население Украины. Им не надо была такая террит. в центре Европы с 40млн. не управляемым необраз.населением.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:13

  Wirująświatła написав:запомни простую истину, ресурсов не хватает всем и всегда.
Запамятай і ти просту істину
Ніколи не кажи ВСІМ і ВСІ...
Практично у всіх селах поблизу міст є парники, які накривають гектари полів.
Будь-хто і ти в тому числі , при бажанні можеш купити пару соток землі , накрити їх парником і виростити за рік товарної маси на десяток тисяч долларів.
Є проблема
Робота важка і нудна....але ДОСТУПНА по енергоємності/технологічності ( та й по фінансовим вкладенням) практично всьому населенню.

Передбачаючи твоє дурне твердження
якщо ВСІ так почнуть робити ....
я тебе поверну до початку повідомлення....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:14

  ЛАД написав:
  Schmit написав:................
Реалістичний план Заходу - план порятунку України замість казкового Зеплану воювати лопатами до останнього українця - аж до ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ кордонів 91.


Когда это Зеленский хотел/собирался воевать лопатами?
Он всё время просит у "партнёров" современное оружие и в достаточных количествах.

А как он хотел/собирался воевать? - у вас же, наверняка, уже готовы цитаты его выступлений, доказывающие обратное?
А так-то достаточно последние интервью выходцев из-под Угледара почитать - каким современным оружием и в достаточных количествах они там отбивались...
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:14

  flyman написав:
  Бетон написав:Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.

Це негативний відбір

Та ладно, супермозг в подвале не тронут! Выехать даже Бетону не дают, хотя с деньгами. Всё норм. Лучших закрыли и не выпускаем ))) Фокс вообще Мегамозг. Поэтому Хантер и радуется что все не выйдут, лучшие мозги останутся для оркостана в случае поглощения, таков план Запада )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 06 жов, 2024 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:14

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.

Завдання було у раши сделать совок, у Запада задание было - уменьшить границы Украины и уменьшить население Украины. Им не надо была такая террит. в центре Европы с 40млн. не управляемым необраз.населением.

МАЯЧНЯ. тепер вже космічного масштабу...
Shaman
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