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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:15
Игорь Алексеевич написав: Бетон написав:
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.
Завдання було у раши сделать совок, у Запада задание было - уменьшить границы Украины и уменьшить население Украины. Им не надо была такая террит. в центре Европы с 40млн. не управляемым необраз.населением.
Захід зменшує ризики, що об"єднаються 3 східно-слав"янські країни і колонізують захід.
Тобто їм не потрібна не перемога, а тліючий контрольований конфлікт на виснаження обох сторін.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:19
_hunter написав: ЛАД написав: Schmit написав:
................
Реалістичний план Заходу - план порятунку України замість казкового Зеплану воювати лопатами до останнього українця - аж до ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ кордонів 91.
Когда это Зеленский хотел/собирался воевать лопатами?
Он всё время просит у "партнёров" современное оружие и в достаточных количествах.
А как он хотел/собирался воевать? - у вас же, наверняка, уже готовы цитаты его выступлений, доказывающие обратное?
А так-то достаточно последние интервью выходцев из-под Угледара почитать - каким современным оружием и в достаточных количествах они там отбивались...
Рамштайн, шантаж обвалом фронту, дайте (Абрамси/Ф16/РСД/фіолетові промені/вундервафлю/хуліарди доларів)
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:19
Интересно услышать, что делать людям, если случится то, о чём говорит зелёный. После атаки трёх атомных станций. Каков план?
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:21
Бетон написав:
Интересно услышать, что делать людям, если случится то, о чём говорит зелёный. После атаки трёх атомных станций. Каков план?
Вмерти бідолахам з вірою що партнери отомстять і мстя буде ужасна
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 06 жов, 2024 11:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:21
барабашов написав:
Хотелось бы ещё узнать в какой сфере науки пани достигла небывалых высот и почему она так топит за забор повыше и охрану покрепче стада в 25-30 оставшихся миллионов, тогда как до 19года только на хлеб и хватало всех её околонаучных полётов и фантазий???
Барабашка, звідки такі фантазії?))) Докторкою я стала задовго до 19року, але на хліб мені вистачало завжди, причому із маслом та ікрою))). І чого це вас так хвилює моя особистість і рівень достатку?;)
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:21
Окончание войны и Украина в НАТО. Это всё понятно и уже я думаю есть предварит. согласие всех сторон. Осталось за малым - террит. Запорожск. и Херсонской обл. Как будут делить именно города Запорожье и Херсон? По плану пуйло они уже в составе раши, отступать он не намерен.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:22
budivelnik написав: ЛАД написав:
...........budivelnik
На ваш бред просто надоело отвечать.
Могу признать, что вы величайший философ, экономист, историк (что там ещё надо, добавьте), только отвяньте уже наконец.
Отже іншої системи крім фінансової, для визначення потрібності діяльності , того чи іншого субєкта суспільства - ти запропонувати не можеш.
А раз не можеш , то спробуй промовчати а не на весь форум показувати свою ущербність
Господин прапорщик!
Нижайше прошу прощения, что оскорбил вас, назвав величайшим философом, экономистом и историком.
Для меня давно не является секретом, что главный ваш аргумент это личные оскорбления. Вас, видимо, так приучили в армии, а, может, и раньше и другого общения вы не признаёте и не понимаете. Поэтому объясню на понятном вам языке - отвянь, рагуль.
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ЛАД
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:28
Бетон написав:
...........
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
..........
Лично вы верили в войну в 2019?
Когда поверили?
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ЛАД
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:29
Бетон написав:
Интересно услышать, что делать людям, если случится то, о чём говорит зелёный. После атаки трёх атомных станций. Каков план?
Щекавыця )
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:29
fler написав: барабашов написав:
Хотелось бы ещё узнать в какой сфере науки пани достигла небывалых высот и почему она так топит за забор повыше и охрану покрепче стада в 25-30 оставшихся миллионов, тогда как до 19года только на хлеб и хватало всех её околонаучных полётов и фантазий???
Барабашка, звідки такі фантазії?))) Докторкою я стала задовго до 19року, але на хліб мені вистачало завжди, причому із маслом та ікрою))). І чого це вас так хвилює моя особистість і рівень достатку?;)
Нас хвылюе когда кто то забронированный героически совершит подвиг
Допустим с Хаттабом подорвёт ростовский цирк с воздуза когда там будет ставка с самим ....уйлом и рамзанчиком допустим
И ещё есть сомнения что доктор наук знает таблицу умножения и интеграл называет "интригалом"
Ну в принципе иначе почему ей как родные Киля Тищенко и Кошевой со свадебными фотографами
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