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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:22
budivelnik написав: ЛАД написав:
...........budivelnik
На ваш бред просто надоело отвечать.
Могу признать, что вы величайший философ, экономист, историк (что там ещё надо, добавьте), только отвяньте уже наконец.
Отже іншої системи крім фінансової, для визначення потрібності діяльності , того чи іншого субєкта суспільства - ти запропонувати не можеш.
А раз не можеш , то спробуй промовчати а не на весь форум показувати свою ущербність
Господин прапорщик!
Нижайше прошу прощения, что оскорбил вас, назвав величайшим философом, экономистом и историком.
Для меня давно не является секретом, что главный ваш аргумент это личные оскорбления. Вас, видимо, так приучили в армии, а, может, и раньше и другого общения вы не признаёте и не понимаете. Поэтому объясню на понятном вам языке - отвянь, рагуль.
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ЛАД
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:28
Бетон написав:
...........
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
..........
Лично вы верили в войну в 2019?
Когда поверили?
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ЛАД
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:29
Бетон написав:
Интересно услышать, что делать людям, если случится то, о чём говорит зелёный. После атаки трёх атомных станций. Каков план?
Щекавыця )
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:31
flyman
болотные черепахи просто уникальны в приспособлении в окружающей среде. Дышат они с помощью вытягивания-втягивания конечностей, то есть с помощью расширения легочного пузыря. Накапливая определенное количество энергии, эти хладнокровные животные тратят ее в десятки раз меньше, чем теплокровные животные такого же размера. Малая активность позволяет им не чувствовать голод несколько недель, а то и месяцев в искусственных условиях.
тебе бы так, да?
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:32
ЛАД написав:
Поэтому объясню на понятном вам языке - отвянь, рагуль.
Для того щоб зрозуміти справжнього парторга - треба прочитати тільки те що він написав.
Саме в цих кількох словах і виражається ВСЯ його ЛИЧИНА.
комуняка- що з нього ще взяти..
комуняка якій поперек горла Кучма - бо перевів загальну освіту на українську
комуняка якому попере горла Порошенко - бо перевів 30% церков РПЦ пік Україну
комуняка якому поперек горла економічне бронювання - бо всі повинні ходити так само як і він в драних штанях....
ПС
а за рагуля тобі віддячать москалі скинувши персонально на тебе якийсь каб....
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:33
_hunter написав: ЛАД написав: Schmit написав:
................
Реалістичний план Заходу - план порятунку України замість казкового Зеплану воювати лопатами до останнього українця - аж до ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ кордонів 91.
Когда это Зеленский хотел/собирался воевать лопатами?
Он всё время просит у "партнёров" современное оружие и в достаточных количествах.
А как он хотел/собирался воевать? - у вас же, наверняка, уже готовы цитаты его выступлений, доказывающие обратное?
А так-то достаточно последние интервью выходцев из-под Угледара почитать - каким современным оружием и в достаточных количествах они там отбивались...
Хотел/собирался воевать современным оружием в достаточных количествах.
И "партнёры" это оружие регулярно обещали и обещают. И постоянно говорят о "безмерной поддержке". Ну а на практике иначе.
И вы всё это прекрасно знаете без всяких цитат.
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ЛАД
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:36
ЛАД написав: Бетон написав:
...........
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
..........
Лично вы верили в войну в 2019?
Когда поверили?
Ко мне приезжал лично глава ЦРУ и звонил Байден?
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Бетон
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:37
Wirująświatła написав:flyman
болотные черепахи просто уникальны в приспособлении в окружающей среде. Дышат они с помощью вытягивания-втягивания конечностей, то есть с помощью расширения легочного пузыря. Накапливая определенное количество энергии, эти хладнокровные животные тратят ее в десятки раз меньше, чем теплокровные животные такого же размера. Малая активность позволяет им не чувствовать голод несколько недель, а то и месяцев в искусственных условиях.
тебе бы так, да?
в мене інше поняття "на мінімалках", якщо ти про це
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:38
fler
І чого це вас так хвилює моя особистість і рівень достатку?;)
Там якесь відхилення. Він у всіх питає в якому році закінчив ВУЗ, які квартири машини маєш, їх ціну, ким працюєш і про дітей.
Очевидно десь записує, бо потім через деякий час пробує «дивувати» , який він алан чумак, розказуючи про тебе, що ти колись про себе сам казав. Тупить , щоправда безбожно. Може записує з помилками, так саме тому. Напів(тобто не зовсім)послідовний стиль викладання тексту а-ля «недолікований інсульт» тут уже нікого не дивує. Він думає що то забавно. Ну коротше унікальний кадр.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 11:44
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Когда это Зеленский хотел/собирался воевать лопатами?
Он всё время просит у "партнёров" современное оружие и в достаточных количествах.
А как он хотел/собирался воевать? - у вас же, наверняка, уже готовы цитаты его выступлений, доказывающие обратное?
А так-то достаточно последние интервью выходцев из-под Угледара почитать - каким современным оружием и в достаточных количествах они там отбивались...
Хотел/собирался воевать современным оружием в достаточных количествах.
И "партнёры" это оружие регулярно обещали и обещают. И постоянно говорят о "безмерной поддержке". Ну а на практике иначе.
И вы всё это прекрасно знаете без всяких цитат.
Я там реальность подразумевал... Так-то он хоть Звездой смерти планировать мог.
Это, кстати, возвращаясь к Крюгеру с Даннингом на пару...
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