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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102261022710228102291023010231>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:44

  ЛАД написав:Вероятно, хотя бы часть женщин вернётся.
Эвакуация это хорошо. Но куда? Европа переживает по поводу 4+ млн. наших беженцев. Боюсь, 40 млн. они не выдержат.

Ага, переживають. Менше пхай своєї пропаганди. В Польщі 1 млн. біженців - при цьому безробіття - найменще в ЄС а уряд не знає куди вже дівати ті гроші від платників податків. І це нерозвинена Польща з 38 млн населенням. У Німеччини наприклад 84 млн населення і потужна економіка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:47

  flyman написав:в мене інше поняття "на мінімалках", якщо ти про це
ты круче черепахи!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:48

  ЛАД написав:Я не понял, вы согласны с цитатой Игоря Луценко или просто надоело спорить?

Друге.

Люди обурюються, що весільні фотографи отак замінили управлінців цивільної сфери і генерять отакі ідеї, але не проти щоб менеджери АТБ замінити професійних управлінців військової сфери і генерили в ній свої ідеї.

Хоча моє повідомлення було не про це, а про звернення уваги на найгострішу проблему.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:53

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Поэтому объясню на понятном вам языке - отвянь, рагуль.
Для того щоб зрозуміти справжнього парторга - треба прочитати тільки те що він написав.
Саме в цих кількох словах і виражається ВСЯ його ЛИЧИНА.

комуняка- що з нього ще взяти..
комуняка якій поперек горла Кучма - бо перевів загальну освіту на українську
комуняка якому попере горла Порошенко - бо перевів 30% церков РПЦ пік Україну
комуняка якому поперек горла економічне бронювання - бо всі повинні ходити так само як і він в драних штанях....

ПС
а за рагуля тобі віддячать москалі скинувши персонально на тебе якийсь каб....

Господа модератори!
Я уже почти не обращаю внимания на личные оскорбления. Вы будивельника за постоянное хамство всё равно не баните. Благодаря вашей снисходительности хамство не ветке уже стало хорошим тоном.
Но пожелания какого-то идиота о скидывании КАБа це вже занадто.
Оно вообще понимает, что это такое и как это воспринимается после того как недавно было 6 прилётов за раз в 100 метрах от моего дома? Или, сидя во Львове, это воспринимается как мелкая шутка?
Это, простите, не толерантность и не свобода высказывания мнений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:55

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
..........

Лично вы верили в войну в 2019?
Когда поверили?

Ко мне приезжал лично глава ЦРУ и звонил Байден?

А в СМИ вы об этом не читали (об этих предупреждениях)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но пожелания какого-то идиота о скидывании КАБа це вже занадто.
А для мене - рагуль це вже занадто...

Тому
1 Не буди лихо - поки воно тихо
2 Не виставляй пуйла кращим від Кучми/Порошенка
3 Не розповідай що бідним нічого втрачати - коли москалі будуть гвалтувати твою бідну родину , вони не будуть вимагати довідку з податкової де було б вказано хто бідний хто багатий...

Тому в мене зустрічне
Чому людина яка НЕНАВИДИТЬ наш УСТРІЙ - ще має можливість вести проросійську пропаганду на цих сторінках?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 06 жов, 2024 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:00

  detroytred написав:.........
Хоча моє повідомлення було не про це, а про звернення уваги на найгострішу проблему.

Та проблема, похоже, нерешаема.
И единственный выход - срочный мир. Пока не стало хуже и не произошло то, о чём говорил Арестович.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:единственный выход - срочный мир.
Це тобі пуйло сказав так писати?
чи ти кабів злякався?
Так це ж російські, які нищать тільки націоналістів, а парторгів і руССоміровців не чіпають.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:02

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:Лично вы верили в войну в 2019?
Когда поверили?

Ко мне приезжал лично глава ЦРУ и звонил Байден?

А в СМИ вы об этом не читали (об этих предупреждениях)?

:mrgreen:
https://lb.ua/news/2022/01/28/504129_ar ... aniku.html
28 січня 2022
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
"Три, чотири, п'ять "точних дат" можливого вторгнення вже минуло".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знову заявив, що Захід та США своїми заявами "сіють паніку" щодо нападу російської Федерації на Україну.

Про це він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" (вторгнення, - ред.) вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України... Ми спілкуємось по дипломамтичним каналам. Пан Дмитро Кулеба як міністр закордонних справ постійно піднімає це питання, тому що це - не по-дружньому", - зазначив Арахамія.

Він також зазначив, що навесні більшість сигналів про можливе вторгнення - це були дані розвідки.

"Тобто це більш суворо виглядало. Бо розвідка показувала скупчення військ... Це в ЗМІ не дуже активно просувалось взагалі. Потім декілька статей з'явилось... А перші два тижні, коли це дійсно траплялося - це була суто військова комунікація. І це правильно, якщо б так було. А зараз навіть такого немає. Зараз вже до того, як приходять розвіддані, вони вже в The New York Times чи в CNN дсь вже оприлюднені", - наголосив Арахамія.

Тобто нічого не міняється, до віни у Зе-лених був "Захід поганий", і тепер у них "Захід поганий". Можливо діло не в "Заході"?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Bobua написав:
  ЛАД написав:Вы красиво считаете.
Но при этом велики шансы, что деньги у государства будут, а самого государства не будет. Если вдруг таких с "квитанцією про сплату 250тис.гривень" окажется много.
Будет "правительство в изгнании".


Багато -- це скільки?

От якщо завтра вийде Закон, то одразу ж 10млн тилових елоїв стануть в черги в банк.каси, аби віддати 250тис державі?
Тут і за кордоном?

Справді? За викуп всього на один рік?

Чи чекатимуть аж до бусифікації і вже по дорозі в тцк проситимуться “а давайте заїдемо в банк”?
Згоден, це знову схоже на корупц. складову. Тому є сенс вписати в Закон, що при оплаті вже у війську -- броня набуває чинності місяців за три-чотири... Строк, яким мав би бути від самого початку для сучасних людей і їхньої вкрай вразливої психіки. І з яким можна було добровільно мілітаризовувати по пару млн за рік. Або от хоча би примусово зараз.
Але найголовніше -- примус вже буде зрозумілий всім. І вихід для всіх, хто не має “канцов” у мсеках і навіть в страшному сні не хоче їх мати...
Хоча є відчуття, що і мсеки “не пропадуть”. Вони ж, потвори, пропонують “lifetime warranty”. І ще й “кешбеки” з держбюджету.

То невже набагато дорожчий вихід для людей, які не хочуть бруднитись в корупції -- це хоч якось погано для суспільства?
Люди підтримають державу грошима, аби не лізти в гниль телепузиків, які гладять купи грошей. Хіба держава не стане від цього здоровішою?

В Дії на підставі декларації про доходи, якщо сума сплачених податків перевищує 250 тис. грн., і якщо не держслужбовець або бюджетник появляється відмітка "ек.бронювання = так". І жодної корупційної складової.


Декларація це про минулий період, а бронювання - про майбутній
Faceless
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