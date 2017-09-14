Игорь Алексеевич написав:Окончание войны и Украина в НАТО. Это всё понятно и уже я думаю есть предварит. согласие всех сторон. Осталось за малым - террит. Запорожск. и Херсонской обл. Как будут делить именно города Запорожье и Херсон? По плану пуйло они уже в составе раши, отступать он не намерен.
делить будут по ЛБЗ просто заишут каждый себе что остались конституционные территории за пределами государственного контроля но дело не за этим а как убедить бизнес-партнеров по МСЕК уже проплативших билеты в первый класс и прочих построивших потужни кеш-фло на военной коньюктуре даже с НАТО (хотя я не верю) будет такое бурление патриотических говн что зе придется ломать незламную трагикомедию до последнего
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 06 жов, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:В Дії на підставі декларації про доходи, якщо сума сплачених податків перевищує 250 тис. грн., і якщо не держслужбовець або бюджетник появляється відмітка "ек.бронювання = так". І жодної корупційної складової.
Декларація це про минулий період, а бронювання - про майбутній
Для того і вводять зміни до податкового законодавства , про ПОМІСЯЧНУ замість поквартальної звітності до ПФУ/Податкової про доходи( і сплачені податки) + нічого не заважає сплатити наперед.
Це тобі пуйло сказав так писати? чи ти кабів злякався? Так це ж російські, які нищать тільки націоналістів, а парторгів і руССоміровців не чіпають.
Не здивуюсь, якщо в негативному переході подій росіяни поставлять ЛАДа якимось рейхкомісаром.
Так він СПЕЦІАЛЬНО тут пише, щоб потім мати можливість показати як відробляв кожен отриманий фубель і чому саме його треба поставити рейхскомісаром... от розвернеться тоді комуняка по повній. Він забуде що його пропонували всього ЗАБАНИТИ. сам буде себе поводити як пуйло - всі хто проти - на лесоповал.
BIGor написав:Тобто нічого не міняється, до віни у Зе-лених був "Захід поганий", і тепер у них "Захід поганий". Можливо діло не в "Заході"?
Давайте подивимось, що вважали перед нападом не зелені, а наприклад, Порошенко: "«Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він [Путін] атакувати, та й сам він точно цього не знає також! Ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні. Однак цього разу все ще серйозніше. Вони розгорнули більш складне обладнання, наприклад, ракети малої дальності. Небезпека реальна», – застерігає Порошенко. "...З цього приводу слід розуміти одне: Путін завжди йде настільки далеко, наскільки йому це дозволяє зробити Захід. Він не має червоних ліній. Лише сила може його спинити» https://www.radiosvoboda.org/a/news-por ... 94894.html
Чітко - навіть сам путло не знає нападе чи ні; Захід дозволяє на скільки він далеко зайде.
flyman написав:В Дії на підставі декларації про доходи, якщо сума сплачених податків перевищує 250 тис. грн., і якщо не держслужбовець або бюджетник появляється відмітка "ек.бронювання = так". І жодної корупційної складової.
Декларація це про минулий період, а бронювання - про майбутній
Для того і вводять зміни до податкового законодавства , про ПОМІСЯЧНУ замість поквартальної звітності до ПФУ/Податкової про доходи( і сплачені податки) + нічого не заважає сплатити наперед.
Для фізосіб? Це потужно! Ще мало падотківців, треба більше набрати та підняти їм з.п., бо це скільки роботи прибавиться.