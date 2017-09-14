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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1022710228102291023010231>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:04

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:единственный выход - срочный мир.
Це тобі пуйло сказав так писати?
чи ти кабів злякався?
Так це ж російські, які нищать тільки націоналістів, а парторгів і руССоміровців не чіпають.

Не здивуюсь, якщо в негативному переході подій росіяни поставлять ЛАДа якимось рейхкомісаром.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:05

  Faceless написав:
Декларація це про минулий період, а бронювання - про майбутній

а бабло потрібно вже
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
..........

Лично вы верили в войну в 2019?
Когда поверили?
Так війна в 2019 вже йшла
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Окончание войны и Украина в НАТО. Это всё понятно и уже я думаю есть предварит. согласие всех сторон. Осталось за малым - террит. Запорожск. и Херсонской обл. Как будут делить именно города Запорожье и Херсон? По плану пуйло они уже в составе раши, отступать он не намерен.


делить будут по ЛБЗ
просто заишут каждый себе что остались конституционные территории за пределами государственного контроля
но дело не за этим
а как убедить бизнес-партнеров по МСЕК уже проплативших билеты в первый класс и прочих построивших потужни кеш-фло на военной коньюктуре
даже с НАТО (хотя я не верю) будет такое бурление патриотических говн что зе придется ломать незламную трагикомедию до последнего
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 06 жов, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:06

  Faceless написав:
flyman написав:В Дії на підставі декларації про доходи, якщо сума сплачених податків перевищує 250 тис. грн., і якщо не держслужбовець або бюджетник появляється відмітка "ек.бронювання = так". І жодної корупційної складової.
Декларація це про минулий період, а бронювання - про майбутній
Для того і вводять зміни до податкового законодавства , про ПОМІСЯЧНУ замість поквартальної звітності до ПФУ/Податкової про доходи( і сплачені податки)
+ нічого не заважає сплатити наперед.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:07

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  ЛАД написав:Лично вы верили в войну в 2019?
Когда поверили?

Ко мне приезжал лично глава ЦРУ и звонил Байден?

А в СМИ вы об этом не читали (об этих предупреждениях)?

Личное предупреждение от первых лиц "чуть" больший вес имеет кмк ;)
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:09

  BIGor написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:единственный выход - срочный мир.
Це тобі пуйло сказав так писати?
чи ти кабів злякався?
Так це ж російські, які нищать тільки націоналістів, а парторгів і руССоміровців не чіпають.
Не здивуюсь, якщо в негативному переході подій росіяни поставлять ЛАДа якимось рейхкомісаром.
Так він СПЕЦІАЛЬНО тут пише, щоб потім мати можливість показати як відробляв кожен отриманий фубель і чому саме його треба поставити рейхскомісаром...
от розвернеться тоді комуняка по повній.
Він забуде що його пропонували всього ЗАБАНИТИ.
сам буде себе поводити як пуйло - всі хто проти - на лесоповал.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:10

  BIGor написав:Тобто нічого не міняється, до віни у Зе-лених був "Захід поганий", і тепер у них "Захід поганий". Можливо діло не в "Заході"?


Давайте подивимось, що вважали перед нападом не зелені, а наприклад, Порошенко:
"«Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він [Путін] атакувати, та й сам він точно цього не знає також! Ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні. Однак цього разу все ще серйозніше. Вони розгорнули більш складне обладнання, наприклад, ракети малої дальності. Небезпека реальна», – застерігає Порошенко.
"...З цього приводу слід розуміти одне: Путін завжди йде настільки далеко, наскільки йому це дозволяє зробити Захід. Він не має червоних ліній. Лише сила може його спинити»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-por ... 94894.html

Чітко - навіть сам путло не знає нападе чи ні; Захід дозволяє на скільки він далеко зайде.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:13

  budivelnik написав:
  Faceless написав:
flyman написав:В Дії на підставі декларації про доходи, якщо сума сплачених податків перевищує 250 тис. грн., і якщо не держслужбовець або бюджетник появляється відмітка "ек.бронювання = так". І жодної корупційної складової.
Декларація це про минулий період, а бронювання - про майбутній
Для того і вводять зміни до податкового законодавства , про ПОМІСЯЧНУ замість поквартальної звітності до ПФУ/Податкової про доходи( і сплачені податки)
+ нічого не заважає сплатити наперед.

Для фізосіб? Це потужно! Ще мало падотківців, треба більше набрати та підняти їм з.п., бо це скільки роботи прибавиться.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:15

  Дюрі-бачі написав:ЛАД раніше воювали феодали, а селяни були цінним активом і сиділи вдома, а от часів Наполеона пішла загальна мобілізація

Феодалы не воевали один на один.
Война не рыцарский турнир.
Всеобщей мобилизации, согласен, не было.
ЛАД
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