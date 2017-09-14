|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:20
ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
По возрастному критерию" можно было бы решить и сегодня - привлечением 16-25-летних.
Кроме того, тогда вопрос решался ещё и привлечением женщин. Сегодня такие попытки уже делаются. Правда, многие просто уехали.
Если женщины уехали, то за что воевать?
Как бы историческая обреченность.
Или выходить на переговоры, в случае неуспеха - операция-эвакуация, с использовнием тактики вызженной земли.
Для меня самый доргой актив - время, он дороже всех квартир.
Если все быстро закончить я еще успею все заработать с 0 за рубежом,
это лучше чем расстягивать агонию на года, даже в случае удачного завершения военной части
Вероятно, хотя бы часть женщин вернётся.
Эвакуация это хорошо. Но куда? Европа переживает по поводу 4+ млн. наших беженцев. Боюсь, 40 млн. они не выдержат.
когда они вернутся ? к кому они вернутся ? к обозленным мужикам со сломанной профессиональной карьерой?
в Польше Чехии беженцы окупились
ЕС - Канада - США - площадь 20+ млн километров, население 700 млн, 30 млн адсорбируют легко
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2100
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:21
BeneFuckTor написав: fler написав:
змоделюємо ситуацію
Пані флер, як завжди як не напише то хіт.
По перше, всі не виїдуть і зараз всі хто може виїхати не виїзжають.
По друге, інваліди і пенсіонери також можуть працювати, а інколи дуже хочуть, а роботу зась, особливо інвалідам і ви точно занаєте чому. І мало того де не сторож то пенсіонер прямо зараз.
По трете, на це все проживання грошики дають нам партнери.
По четверте, чомусь працездатному жіночому полу, можна виїзджати куди хоч, разом з тими які не народжували.
По п'яте, саме головне виїхати і так може кожен хто хоче(не просто ляляка, а хоче). тільки проблема, тоді відкати нізчого на гору передавати буде, хоча і тут крадівництво ж всеодно залишається.
І як гарно підмітили, якщо всі хочуть виїхати то може необхідно щось змінити?
Це важко. А "просте рішення" це й далі зомбувати, що "працювати/воювати" маєте за ідею.
-
zxzx777
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:22
M-Audio написав:
Оце, нарешті, правильні питання. А не "давайте жінок на фронт". Бо як би феміністки всіх країн не напружувались, жінки в середньому поступаються чоловікам саме в тих якостях, які необхідні на війні.
Новина на головній сторінці finance.uahttps://news.finance.ua/ua/skil-ky-zhin ... minoborony
«Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю і розумом, а не за статтю
», — зазначила Дараган (державна секретарка Міністерства оборони України).
Я повністю з нею згоден. Непотрібно узагальнювати і оцінювати людину за статтю. Подивіться на гендерний склад професійних армій світу.
M-Audio написав:
Військові ж самі і кажуть, що їм краще в товаришах мати чоловіка
Так, Україна хвора сексизмом. Багато чоловіків на жінок дивляться як на недолюдей. Ми - країна гендерних стереотипів. Запропонуйте середньому українському чоловіку піти у декретну відпустку доглядати за дитиною. Він Вам скаже, що це - не "чоловіча" справа.
Я ніколи не забуду обличчя супер мускулінного мачо- сусіда у літаку, коли він дізнався, що капітаном літака є жінка. Жінки ж не можуть мати "чоловічі" професії. Це суспільство потрібно лікувати.
pesikot написав:
Все зрозуміло, відповідей немає
Які відповіді Ви хочете почути? Чому Ви переймаєтесь тим, що люди будуть робити у безпеці? ЄС не дискримінує українських біженців за статтю і приймає чоловіків. Прийме ще мільйон, якщо мільйон захоче виїхати і їм дозволять. Навіщо ці маніпулятивні питання "а що вони там будуть робити"? Самі дадуть собі раду. Ті, хто не зміг облаштуватись у новій країні, і так повертаються. Ви марно "хвилюєтесь".
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 286
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:25
Дюрі-бачі написав:ЛАД
раніше воювали феодали, а селяни були цінним активом і сиділи вдома, а от часів Наполеона пішла загальна мобілізація
но часи Наполєона були революційні
аристократію сильно поприжали
а селянам разом з обов'язками дали права
а в нас процеси зворотні, повна дивергенція прав та обов'язків
нова аристократія повтікала до Лондонів\НьюЙорків і закликає до обмеження прав і посилення обов'язків тих хто залишився
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 06 жов, 2024 12:31, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2100
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:28
BIGor написав:
Не здивуюсь, якщо в негативному переході подій росіяни поставлять ЛАДа якимось рейхкомісаром.
Тобто чела, який виступає за посилення рішень стосовно мобілізації та інших заходів для боротьби з рашистами, рейхкомісаром?!
Це буде навіть не дивно, а абсурдно.
Про перемир'я ЛАД висловився у зв'язку з якщо неможливо вирішити проблему з нестачею піхоти.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30528
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:29
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25183
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:32
АндрейМ написав: M-Audio написав:
Військові ж самі і кажуть, що їм краще в товаришах мати чоловіка
Так, Україна хвора сексизмом. Багато чоловіків на жінок дивляться як на недолюдей. Ми - країна гендерних стереотипів. Запропонуйте середньому українському чоловіку піти у декретну відпустку доглядати за дитиною. Він Вам скаже, що це - не "чоловіча" справа.
и правильно скажет.
вы ему сразу родить предлагайте, а если он скажет, что он же не женщина — объявите его сексистом, ведь это так плохо, когда женщина отличается от мужчины, и есть вещи, которые какой-либо пол делает лучше другого. воюют лучше мужчины, воспитывают детей женщины. в чем проблема то? а еще для появления на свет ребенка мужчине достаточно потратить 5 минут жизни, а женщина как минимум 9 месяцев? догадаетесь, почему женщины не должны воевать?
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 400
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:35
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25183
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:38
АндрейМ написав: M-Audio написав:
Оце, нарешті, правильні питання. А не "давайте жінок на фронт". Бо як би феміністки всіх країн не напружувались, жінки в середньому поступаються чоловікам саме в тих якостях, які необхідні на війні.
Непотрібно узагальнювати і оцінювати людину за статтю. Подивіться на гендерний склад професійних армій світу.
Я ж не даремно писав про якості. Ну давайте всіх жінок призвемо і направимо на курси навчання, де 95% провалять перші ж тести. Суцільне марнотратство, зате рівність.
А, взагалі-то, хто буде "оцінювати"? В сучасному світі так заведено, що людина сама себе оцінює, і досягає якихось результатів, виходячи з такої оцінки. Ну і багато жінок пішли в армію дроноводами або пілотами? А що заважає?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3192
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 603 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:52
fox767676 написав:
.............
ЕС - Канада - США - площадь 20+ млн километров, население 700 млн, 30 млн адсорбируют легко
Пока что и в США и в Европе усиливаются настроения (и партии), которые резко выступают против иммигрантов и хотят не только запретить приток новых, но и говорят о депортации (по крайней мере, частичной) уже имеющихся.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30598
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|70043
|
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
|
|1493
|235904
|
|
|6076
|816129
|
|