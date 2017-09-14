Додано: Нед 06 жов, 2024 12:22

M-Audio написав: Оце, нарешті, правильні питання. А не "давайте жінок на фронт". Бо як би феміністки всіх країн не напружувались, жінки в середньому поступаються чоловікам саме в тих якостях, які необхідні на війні. Оце, нарешті, правильні питання. А не "давайте жінок на фронт". Бо як би феміністки всіх країн не напружувались, жінки в середньому поступаються чоловікам саме в тих якостях, які необхідні на війні.

оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю і розумом, а не за статтю

M-Audio написав: Військові ж самі і кажуть, що їм краще в товаришах мати чоловіка Військові ж самі і кажуть, що їм краще в товаришах мати чоловіка

pesikot написав: Все зрозуміло, відповідей немає

Все зрозуміло, відповідей немає

Новина на головній сторінці finance.ua«Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ. Вони доводять, що», — зазначила Дараган (державна секретарка Міністерства оборони України).Я повністю з нею згоден. Непотрібно узагальнювати і оцінювати людину за статтю. Подивіться на гендерний склад професійних армій світу.Так, Україна хвора сексизмом. Багато чоловіків на жінок дивляться як на недолюдей. Ми - країна гендерних стереотипів. Запропонуйте середньому українському чоловіку піти у декретну відпустку доглядати за дитиною. Він Вам скаже, що це - не "чоловіча" справа.Я ніколи не забуду обличчя супер мускулінного мачо- сусіда у літаку, коли він дізнався, що капітаном літака є жінка. Жінки ж не можуть мати "чоловічі" професії. Це суспільство потрібно лікувати.Які відповіді Ви хочете почути? Чому Ви переймаєтесь тим, що люди будуть робити у безпеці? ЄС не дискримінує українських біженців за статтю і приймає чоловіків. Прийме ще мільйон, якщо мільйон захоче виїхати і їм дозволять. Навіщо ці маніпулятивні питання "а що вони там будуть робити"? Самі дадуть собі раду. Ті, хто не зміг облаштуватись у новій країні, і так повертаються. Ви марно "хвилюєтесь".