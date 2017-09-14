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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1022810229102301023110232 ... 10234>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:20

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:По возрастному критерию" можно было бы решить и сегодня - привлечением 16-25-летних.
Кроме того, тогда вопрос решался ещё и привлечением женщин. Сегодня такие попытки уже делаются. Правда, многие просто уехали.


Если женщины уехали, то за что воевать?
Как бы историческая обреченность.
Или выходить на переговоры, в случае неуспеха - операция-эвакуация, с использовнием тактики вызженной земли.
Для меня самый доргой актив - время, он дороже всех квартир.
Если все быстро закончить я еще успею все заработать с 0 за рубежом,
это лучше чем расстягивать агонию на года, даже в случае удачного завершения военной части

Вероятно, хотя бы часть женщин вернётся.
Эвакуация это хорошо. Но куда? Европа переживает по поводу 4+ млн. наших беженцев. Боюсь, 40 млн. они не выдержат.

когда они вернутся ? к кому они вернутся ? к обозленным мужикам со сломанной профессиональной карьерой?
в Польше Чехии беженцы окупились
ЕС - Канада - США - площадь 20+ млн километров, население 700 млн, 30 млн адсорбируют легко
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:21

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:змоделюємо ситуацію


Пані флер, як завжди як не напише то хіт.

По перше, всі не виїдуть і зараз всі хто може виїхати не виїзжають.
По друге, інваліди і пенсіонери також можуть працювати, а інколи дуже хочуть, а роботу зась, особливо інвалідам і ви точно занаєте чому. І мало того де не сторож то пенсіонер прямо зараз.
По трете, на це все проживання грошики дають нам партнери.
По четверте, чомусь працездатному жіночому полу, можна виїзджати куди хоч, разом з тими які не народжували.
По п'яте, саме головне виїхати і так може кожен хто хоче(не просто ляляка, а хоче). тільки проблема, тоді відкати нізчого на гору передавати буде, хоча і тут крадівництво ж всеодно залишається.

І як гарно підмітили, якщо всі хочуть виїхати то може необхідно щось змінити?


Це важко. А "просте рішення" це й далі зомбувати, що "працювати/воювати" маєте за ідею.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Оце, нарешті, правильні питання. А не "давайте жінок на фронт". Бо як би феміністки всіх країн не напружувались, жінки в середньому поступаються чоловікам саме в тих якостях, які необхідні на війні.


Новина на головній сторінці finance.ua
https://news.finance.ua/ua/skil-ky-zhin ... minoborony

«Сьогодні жінки всюди — тримають тил, працюють на важких посадах, воюють в лавах ЗСУ. Вони доводять, що оцінювати людей потрібно за їхніми можливостями, ефективністю і розумом, а не за статтю», — зазначила Дараган (державна секретарка Міністерства оборони України).

Я повністю з нею згоден. Непотрібно узагальнювати і оцінювати людину за статтю. Подивіться на гендерний склад професійних армій світу.

  M-Audio написав:Військові ж самі і кажуть, що їм краще в товаришах мати чоловіка

Так, Україна хвора сексизмом. Багато чоловіків на жінок дивляться як на недолюдей. Ми - країна гендерних стереотипів. Запропонуйте середньому українському чоловіку піти у декретну відпустку доглядати за дитиною. Він Вам скаже, що це - не "чоловіча" справа.

Я ніколи не забуду обличчя супер мускулінного мачо- сусіда у літаку, коли він дізнався, що капітаном літака є жінка. Жінки ж не можуть мати "чоловічі" професії. Це суспільство потрібно лікувати.

  pesikot написав:Все зрозуміло, відповідей немає

Які відповіді Ви хочете почути? Чому Ви переймаєтесь тим, що люди будуть робити у безпеці? ЄС не дискримінує українських біженців за статтю і приймає чоловіків. Прийме ще мільйон, якщо мільйон захоче виїхати і їм дозволять. Навіщо ці маніпулятивні питання "а що вони там будуть робити"? Самі дадуть собі раду. Ті, хто не зміг облаштуватись у новій країні, і так повертаються. Ви марно "хвилюєтесь".
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:25

  Дюрі-бачі написав:ЛАД раніше воювали феодали, а селяни були цінним активом і сиділи вдома, а от часів Наполеона пішла загальна мобілізація


но часи Наполєона були революційні
аристократію сильно поприжали
а селянам разом з обов'язками дали права
а в нас процеси зворотні, повна дивергенція прав та обов'язків
нова аристократія повтікала до Лондонів\НьюЙорків і закликає до обмеження прав і посилення обов'язків тих хто залишився
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 06 жов, 2024 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:28

  BIGor написав:Не здивуюсь, якщо в негативному переході подій росіяни поставлять ЛАДа якимось рейхкомісаром.

Тобто чела, який виступає за посилення рішень стосовно мобілізації та інших заходів для боротьби з рашистами, рейхкомісаром?!
Це буде навіть не дивно, а абсурдно.

Про перемир'я ЛАД висловився у зв'язку з якщо неможливо вирішити проблему з нестачею піхоти.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:38

  АндрейМ написав:
  M-Audio написав:Оце, нарешті, правильні питання. А не "давайте жінок на фронт". Бо як би феміністки всіх країн не напружувались, жінки в середньому поступаються чоловікам саме в тих якостях, які необхідні на війні.


Непотрібно узагальнювати і оцінювати людину за статтю. Подивіться на гендерний склад професійних армій світу.
Я ж не даремно писав про якості. Ну давайте всіх жінок призвемо і направимо на курси навчання, де 95% провалять перші ж тести. Суцільне марнотратство, зате рівність.
А, взагалі-то, хто буде "оцінювати"? В сучасному світі так заведено, що людина сама себе оцінює, і досягає якихось результатів, виходячи з такої оцінки. Ну і багато жінок пішли в армію дроноводами або пілотами? А що заважає?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:52

  fox767676 написав:.............
ЕС - Канада - США - площадь 20+ млн километров, население 700 млн, 30 млн адсорбируют легко

Пока что и в США и в Европе усиливаются настроения (и партии), которые резко выступают против иммигрантов и хотят не только запретить приток новых, но и говорят о депортации (по крайней мере, частичной) уже имеющихся.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:04

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:.............
ЕС - Канада - США - площадь 20+ млн километров, население 700 млн, 30 млн адсорбируют легко

Пока что и в США и в Европе усиливаются настроения (и партии), которые резко выступают против иммигрантов и хотят не только запретить приток новых, но и говорят о депортации (по крайней мере, частичной) уже имеющихся.


Ну так вернемся с чего началось - с экономического бронирования для работающих людей. Большинству из них будут только рады в новых странах, есть программы для "диджитал-номадов" Айтишникам в большинстве случаев вообще не надо ничего менять, искать работу, они уже работают в ТНК и знакомы со всеми бизнес-процессами. Они там остаются средним классом, может уровень накопления снизится. Ну зато и меньше надо хомячить на "черный день" как в Украине, где пермаментная турбулентность. А вот бюжетникам\чиновникам без языка действительно надо задуматься - или защищать на фронте свое место в жизни тут или готовиться к понижению социального статуса на порядки там.
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