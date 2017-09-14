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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102291023010231102321023310234>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:07

  M-Audio написав:Я ж не даремно писав про якості. Ну давайте всіх жінок призвемо і направимо на курси навчання, де 95% провалять перші ж тести. Суцільне марнотратство, зате рівність.
А, взагалі-то, хто буде "оцінювати"? В сучасному світі так заведено, що людина сама себе оцінює, і досягає якихось результатів, виходячи з такої оцінки. Ну і багато жінок пішли в армію дроноводами або пілотами? А що заважає?

Кого будь-які провалені тести зупинили від відправлення в частину?
Чи ви дійсно вважаєте що категорія 45-59+ тести проходить на 100%?
Чи когось покарали за марнотратство при відборі?
На жаль KPI ТЦК ніяк не пов'язано з якістю, і ефективністю, головний критерій - кількість. Деяких маринують місяцями поки пристроять у частину, тому що ніхто таких брати не хочуть, але ті хто мобілізував такого, ніякої відповідальності не несуть. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 06 жов, 2024 13:11, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:10

  Бетон написав:Єдина в світі країна з закритими кордонами. Окрім Північної Кореї.
І ці люди сподіваються на якусь перемогу.
Всі кому треба виїзжають. Кордони закриті по одній причині - це створило вигідну корупцію і тепер вони валяються на кроваттях з грошима

Ночью давал ссылку, но вряд ли кто её посмотрел.
Глава 5: Резервная служба: выезд за границу охватывает правила и требования для перехода на временную резервную службу и выезда за границу. (a) Лицо, назначенное на службу в армию, и лицо призывного возраста, которое принадлежит к регулярным силам Армии обороны Израиля, не могут выезжать за границу, если им не предоставлено разрешение от министра обороны . (b) Лицо призывного возраста, продолжение регулярной службы которого было отложено по какой-либо причине, не может выезжать за границу в течение периода отсрочки, кроме как по разрешению министра обороны. (c) Разрешение в соответствии с этим разделом может быть безусловным или зависеть от условий, включая условие, касающееся пребывания владельца за границей. (e) Если какое-либо из условий разрешения не выполнено, министр обороны может отозвать разрешение и может распорядиться, чтобы он вернулся в Израиль в течение срока, предписанного в приказе. (f) Министр обороны не должен осуществлять свои полномочия в соответствии с подпунктом (e) до тех пор, пока он не предоставит держателю разрешения возможность изложить ему свое дело. [ 15 ]

В Армии обороны Израиля были строгие ограничения на то, чтобы отправлять людей в резерв, даже если это было временно, из-за высокого риска нападения со стороны соседних государств.

https://en.wikipedia.org/wiki/Conscription_in_Israel
Это, конечно, не "закрытые кордоны", но тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:12

  _Mykola_ написав:ь, але ті хто мобілізував такого, ніякої відповідальності не несуть
идеальная работа. делай что умеешь и как умеешь, ноль ответственности.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:13

  M-Audio написав:
  АндрейМ написав:
  M-Audio написав:Оце, нарешті, правильні питання. А не "давайте жінок на фронт". Бо як би феміністки всіх країн не напружувались, жінки в середньому поступаються чоловікам саме в тих якостях, які необхідні на війні.


Непотрібно узагальнювати і оцінювати людину за статтю. Подивіться на гендерний склад професійних армій світу.
Я ж не даремно писав про якості. Ну давайте всіх жінок призвемо і направимо на курси навчання, де 95% провалять перші ж тести. Суцільне марнотратство, зате рівність.
А, взагалі-то, хто буде "оцінювати"? В сучасному світі так заведено, що людина сама себе оцінює, і досягає якихось результатів, виходячи з такої оцінки. Ну і багато жінок пішли в армію дроноводами або пілотами? А що заважає?


цікаво спитати в цього дописувача - його дружина вже пакує чемоданчик в армію?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:19

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:.............
ЕС - Канада - США - площадь 20+ млн километров, население 700 млн, 30 млн адсорбируют легко

Пока что и в США и в Европе усиливаются настроения (и партии), которые резко выступают против иммигрантов и хотят не только запретить приток новых, но и говорят о депортации (по крайней мере, частичной) уже имеющихся.


Ну так вернемся с чего началось - с экономического бронирования для работающих людей. Большинству из них будут только рады в новых странах, есть программы для "диджитал-номадов" Айтишникам в большинстве случаев вообще не надо ничего менять, искать работу, они уже работают в ТНК и знакомы со всеми бизнес-процессами. Они там остаются средним классом, может уровень накопления снизится. Ну зато и меньше надо хомячить на "черный день" как в Украине, где пермаментная турбулентность. А вот бюжетникам\чиновникам без языка действительно надо задуматься - или защищать на фронте свое место в жизни тут или готовиться к понижению социального статуса на порядки там.

Айтишники это особстатья, о них речи нет. Остальные наши, способные на эконом. бронирование это, в большинстве, просто лавочники и аналогичное. И им на Западе делать нечего - своих хватает.
В любом случае, люди, способные на эконом. бронирование составляют достаточно незначительное меньшинство. Это тонкая прослойка, несколько %. А у вас речь была о массовой миграции.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:20

  smdtranz написав:
  АндрейМ написав:
  M-Audio написав:Військові ж самі і кажуть, що їм краще в товаришах мати чоловіка

Так, Україна хвора сексизмом. Багато чоловіків на жінок дивляться як на недолюдей. Ми - країна гендерних стереотипів. Запропонуйте середньому українському чоловіку піти у декретну відпустку доглядати за дитиною. Він Вам скаже, що це - не "чоловіча" справа.

в чем проблема то? а еще для появления на свет ребенка мужчине достаточно потратить 5 минут жизни, а женщина как минимум 9 месяцев? догадаетесь, почему женщины не должны воевать?

В том, что недорабатывают - проблема
Рождаемость в Украине сократилась на треть от довоенного уровня
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:24

  _hunter написав:............
В том, что недорабатывают - проблема
Рождаемость в Украине сократилась на треть от довоенного уровня

Это неизбежно во время войны. Так происходило везде и всегда.
Тем более, в условиях массового выезда женщин за границу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Айтишники это особстатья, о них речи нет. Остальные наши, способные на эконом. бронирование это, в большинстве, просто лавочники и аналогичное. И им на Западе делать нечего - своих хватает.


Ну я смотрел видео самозанятого станочника-чпушника
ему приходится бегать от тцк несмотря на очень серьезные налоговые отчисления
и трудовую помощь армии
думаю он без проблем нашел бы себя в какой-нибудь Польше
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Феодалы не воевали один на один.
Война не рыцарский турнир.

Воювали маленькими ЧВК на ЧВК із купою правил, бо вигідніше було взяти в полон суперника і отримати викуп, ніж вбити. І селянин міг і не знати, що за 10 км від нього йде війна, для нього максимум змінювався колір прапору.

  fox767676 написав:но часи Наполєона були революційні
аристократію сильно поприжали

Так і тоді аристократія почала "косити" від призову, а воювали ті, хто не міг відкосити від призову
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:32

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
..........

Лично вы верили в войну в 2019?
Когда поверили?
Так війна в 2019 вже йшла

Вы не видите разницы между войной 2019 и сегодняшней?
По-моему, она хороша заметна даже в Киеве.
ЛАД
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