M-Audio написав:Я ж не даремно писав про якості. Ну давайте всіх жінок призвемо і направимо на курси навчання, де 95% провалять перші ж тести. Суцільне марнотратство, зате рівність. А, взагалі-то, хто буде "оцінювати"? В сучасному світі так заведено, що людина сама себе оцінює, і досягає якихось результатів, виходячи з такої оцінки. Ну і багато жінок пішли в армію дроноводами або пілотами? А що заважає?
Кого будь-які провалені тести зупинили від відправлення в частину? Чи ви дійсно вважаєте що категорія 45-59+ тести проходить на 100%? Чи когось покарали за марнотратство при відборі? На жаль KPI ТЦК ніяк не пов'язано з якістю, і ефективністю, головний критерій - кількість. Деяких маринують місяцями поки пристроять у частину, тому що ніхто таких брати не хочуть, але ті хто мобілізував такого, ніякої відповідальності не несуть.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 06 жов, 2024 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Єдина в світі країна з закритими кордонами. Окрім Північної Кореї. І ці люди сподіваються на якусь перемогу. Всі кому треба виїзжають. Кордони закриті по одній причині - це створило вигідну корупцію і тепер вони валяються на кроваттях з грошима
Ночью давал ссылку, но вряд ли кто её посмотрел.
Глава 5: Резервная служба: выезд за границу охватывает правила и требования для перехода на временную резервную службу и выезда за границу. (a) Лицо, назначенное на службу в армию, и лицо призывного возраста, которое принадлежит к регулярным силам Армии обороны Израиля, не могут выезжать за границу, если им не предоставлено разрешение от министра обороны . (b) Лицо призывного возраста, продолжение регулярной службы которого было отложено по какой-либо причине, не может выезжать за границу в течение периода отсрочки, кроме как по разрешению министра обороны. (c) Разрешение в соответствии с этим разделом может быть безусловным или зависеть от условий, включая условие, касающееся пребывания владельца за границей. (e) Если какое-либо из условий разрешения не выполнено, министр обороны может отозвать разрешение и может распорядиться, чтобы он вернулся в Израиль в течение срока, предписанного в приказе. (f) Министр обороны не должен осуществлять свои полномочия в соответствии с подпунктом (e) до тех пор, пока он не предоставит держателю разрешения возможность изложить ему свое дело. [ 15 ]
В Армии обороны Израиля были строгие ограничения на то, чтобы отправлять людей в резерв, даже если это было временно, из-за высокого риска нападения со стороны соседних государств.
M-Audio написав:Оце, нарешті, правильні питання. А не "давайте жінок на фронт". Бо як би феміністки всіх країн не напружувались, жінки в середньому поступаються чоловікам саме в тих якостях, які необхідні на війні.
Непотрібно узагальнювати і оцінювати людину за статтю. Подивіться на гендерний склад професійних армій світу.
Я ж не даремно писав про якості. Ну давайте всіх жінок призвемо і направимо на курси навчання, де 95% провалять перші ж тести. Суцільне марнотратство, зате рівність. А, взагалі-то, хто буде "оцінювати"? В сучасному світі так заведено, що людина сама себе оцінює, і досягає якихось результатів, виходячи з такої оцінки. Ну і багато жінок пішли в армію дроноводами або пілотами? А що заважає?
цікаво спитати в цього дописувача - його дружина вже пакує чемоданчик в армію?
fox767676 написав:............. ЕС - Канада - США - площадь 20+ млн километров, население 700 млн, 30 млн адсорбируют легко
Пока что и в США и в Европе усиливаются настроения (и партии), которые резко выступают против иммигрантов и хотят не только запретить приток новых, но и говорят о депортации (по крайней мере, частичной) уже имеющихся.
Ну так вернемся с чего началось - с экономического бронирования для работающих людей. Большинству из них будут только рады в новых странах, есть программы для "диджитал-номадов" Айтишникам в большинстве случаев вообще не надо ничего менять, искать работу, они уже работают в ТНК и знакомы со всеми бизнес-процессами. Они там остаются средним классом, может уровень накопления снизится. Ну зато и меньше надо хомячить на "черный день" как в Украине, где пермаментная турбулентность. А вот бюжетникам\чиновникам без языка действительно надо задуматься - или защищать на фронте свое место в жизни тут или готовиться к понижению социального статуса на порядки там.
Айтишники это особстатья, о них речи нет. Остальные наши, способные на эконом. бронирование это, в большинстве, просто лавочники и аналогичное. И им на Западе делать нечего - своих хватает. В любом случае, люди, способные на эконом. бронирование составляют достаточно незначительное меньшинство. Это тонкая прослойка, несколько %. А у вас речь была о массовой миграции.
M-Audio написав:Військові ж самі і кажуть, що їм краще в товаришах мати чоловіка
Так, Україна хвора сексизмом. Багато чоловіків на жінок дивляться як на недолюдей. Ми - країна гендерних стереотипів. Запропонуйте середньому українському чоловіку піти у декретну відпустку доглядати за дитиною. Він Вам скаже, що це - не "чоловіча" справа.
в чем проблема то? а еще для появления на свет ребенка мужчине достаточно потратить 5 минут жизни, а женщина как минимум 9 месяцев? догадаетесь, почему женщины не должны воевать?
В том, что недорабатывают - проблема
Рождаемость в Украине сократилась на треть от довоенного уровня
ЛАД написав:Айтишники это особстатья, о них речи нет. Остальные наши, способные на эконом. бронирование это, в большинстве, просто лавочники и аналогичное. И им на Западе делать нечего - своих хватает.
Ну я смотрел видео самозанятого станочника-чпушника ему приходится бегать от тцк несмотря на очень серьезные налоговые отчисления и трудовую помощь армии думаю он без проблем нашел бы себя в какой-нибудь Польше
ЛАД написав:Феодалы не воевали один на один. Война не рыцарский турнир.
Воювали маленькими ЧВК на ЧВК із купою правил, бо вигідніше було взяти в полон суперника і отримати викуп, ніж вбити. І селянин міг і не знати, що за 10 км від нього йде війна, для нього максимум змінювався колір прапору.
fox767676 написав:но часи Наполєона були революційні аристократію сильно поприжали
Так і тоді аристократія почала "косити" від призову, а воювали ті, хто не міг відкосити від призову