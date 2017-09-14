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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1023010231102321023310234>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:34

  detroytred написав:
  BIGor написав:Тобто нічого не міняється, до віни у Зе-лених був "Захід поганий", і тепер у них "Захід поганий". Можливо діло не в "Заході"?


Давайте подивимось, що вважали перед нападом не зелені, а наприклад, Порошенко:
"«Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він [Путін] атакувати, та й сам він точно цього не знає також! Ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні. Однак цього разу все ще серйозніше. Вони розгорнули більш складне обладнання, наприклад, ракети малої дальності. Небезпека реальна», – застерігає Порошенко.
"...З цього приводу слід розуміти одне: Путін завжди йде настільки далеко, наскільки йому це дозволяє зробити Захід. Він не має червоних ліній. Лише сила може його спинити»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-por ... 94894.html

Чітко - навіть сам путло не знає нападе чи ні; Захід дозволяє на скільки він далеко зайде.

У Зелених є відмазки на все, винуватий і Захід, і Порошенко, і марсіани - тільки не вони.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:35

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:...........
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
..........

Лично вы верили в войну в 2019?
Когда поверили?
Ко мне приезжал лично глава ЦРУ и звонил Байден?

А в СМИ вы об этом не читали (об этих предупреждениях)?

Когда Байден сказал, что будет вторжение это единственное, что нам дали услышать, до того власть рассказывала, что всё это происки госдепа, я успел срыгнуть с дачи под Ирпенем, что возможно, спасло нам жизнь.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:42

  Бетон написав:Когда Байден сказал, что будет вторжение это единственное, что нам дали услышать, до того власть рассказывала, что всё это происки госдепа, я успел срыгнуть с дачи под Ирпенем, что возможно, спасло нам жизнь.

Почему со знаниями что выборы 2019 - полный пиздец, выехав в Польшу во время уже полномасштабной войны Вы вернулись в Украину? Что это за желание страдать?! Что это за полная неспособность распоряжаться собственной жизнью? Как вы можете защитить более слабых - своих детей при полной неспособности защитить себя? Чему вы можете научить своих детей - сдаваться даже не попробовав противостоять и обвинив высшие силы в собственной неспособности?
Востаннє редагувалось stm в Нед 06 жов, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Лично вы верили в войну в 2019?
Когда поверили?
Так війна в 2019 вже йшла

Вы не видите разницы между войной 2019 и сегодняшней?
По-моему, она хороша заметна даже в Киеве.
Різниця звісно є, але тим не менше - війна почалася не в 2022. Ворог вже був на нашій землі, вже кілька років були окуповані території, полонені, люди гинули регулярно. З 2022 сталося загострення війни що вже йшла. Саме тому взагалі абсурдно вести мову що хтось "не бачив війну" в 2019. Там, пам'ятаю, хтось десь мир побачив, і на тому будував зовнішню і внутрішню політику.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:46

  BIGor написав:........
Не здивуюсь, якщо в негативному переході подій росіяни поставлять ЛАДа якимось рейхкомісаром.

  budivelnik написав:........
Так він СПЕЦІАЛЬНО тут пише, щоб потім мати можливість показати як відробляв кожен отриманий фубель і чому саме його треба поставити рейхскомісаром...
от розвернеться тоді комуняка по повній.
Він забуде що його пропонували всього ЗАБАНИТИ.
сам буде себе поводити як пуйло - всі хто проти - на лесоповал.

Аватары?
Когда я когда-то написал, что взгляды будивельника это социал-дпрвинизм, переходящий в социал-фашизм, это было обоснованно и он даже спорить не стал. Наоборот, подтвердил мой вывод.
А эти ваши высеры, очень культурно выражаясь, просто чёрный пиар.
А попросту - оговор. По принципу - выльем на человека ушат дерьма и пусть потом отмывается.
Что плохо, эту манеру перенимают и другие. В итоге дерьмом уже ветку завоняли капитально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:47

  stm написав:
  Бетон написав:Когда Байден сказал, что будет вторжение это единственное, что нам дали услышать, до того власть рассказывала, что всё это происки госдепа, я успел срыгнуть с дачи под Ирпенем, что возможно, спасло нам жизнь.

Почему со знаниями что выборы 2019 - полный пиздец, выехав в Польшу во время уже полномасштабной войны Вы вернулись в Украину? Что это за желание страдать?! Что это за полная неспособность распоряжаться собственной жизнью? Как вы можете защитить более слабых - своих детей при полной неспособности защитить себя? Чему вы можете научить своих детей - сдаваться даже не попробовав противостоять и обвинив высшие силы в собственной неспособности?

Вы считаете, что несогласным с властью, нужно уезжать со своей земли?
С какого хрена?

И запомните, что страдают всегда те, кто выбрал, из-за отсутствия мозгов. Умные люди этим пользуются.
Поэтому чем больше идиотов вокруг, тем больше денег у меня
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 06 жов, 2024 13:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:57

  smdtranz написав:и правильно скажет.
вы ему сразу родить предлагайте, а если он скажет, что он же не женщина — объявите его сексистом, ведь это так плохо, когда женщина отличается от мужчины, и есть вещи, которые какой-либо пол делает лучше другого. воюют лучше мужчины, воспитывают детей женщины. в чем проблема то? а еще для появления на свет ребенка мужчине достаточно потратить 5 минут жизни, а женщина как минимум 9 месяцев? догадаетесь, почему женщины не должны воевать?

Ваш пост можно охарактеризовать как "что и требовалось доказать". Вот, такой же "логикой" женщинам не давали права голосовать еще в прошлом веке. Да, что там голосовать - во многих странах Европы они счета не могли открыть без мужа в 1970-х годах.

В некоторых странах Европы закон обязует родителей делить декретный отпуск поровну. В Скандинавии женщины обязаны служить наравне с мужчинами. Как ни странно, мужчины остались мужчинами, а женщины - женщинами. Не "женщины отличаются от мужчин", а каждый человек отличается от другого человека. Нет занятий, которые хорошо делает какой-то "пол".

Непонятно почему Вы приплели сюда деторождение. В Украине нет детородной повинности. Каждая украинка может не иметь детей и никто ее за это не оштрафует, не посадит и не закроет в стране. В ЕС сидит огромное количество молодых бездетных женщин - они стране не нужны?


  M-Audio написав:Я ж не даремно писав про якості. Ну давайте всіх жінок призвемо і направимо на курси навчання, де 95% провалять перші ж тести. Суцільне марнотратство, зате рівність.

Я не знаю звідки у Вас такі цифри. Досвід країн з обов'язковою службою для жінок доводить інше.

І Ви невірно розумієте мої слова про рівність. Я не "жінками воювати хочу". Я хочу, щоб відчепилися від чоловіків і не нав'язували їм "чоловічу справу" воювати. Просто, зараз ми декларативно "рівні", але влада знущається з чоловіків. Якщо є цілий прошарок громадян, які не мають жодних обов'язків перед державою, то і я хочу мати такі ж самі права, але мені з усіх кутів кажуть, ні, прав не може бути без обов'язків. Але я ж бачу, всі бачать, що це - неправда. І ніхто мені не може пояснити чому конституційна "справа всього українського народу" перетворилась на справу чоловіків 18 - 60, а пані Флер, наприклад, міркує про те, кого завозити в Україну працювати, хоча стільки цінного трудового ресурсу відпустили закордон.

А стосовно жінок і війни. Українські жінки не хочуть воювати не тому, що вони неспроможні, а з тієї ж причини, що і багато українських чоловіків - через страх загинути або отримати поранення. Вони, просто, чесно про це не кажуть.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:00

  ЛАД написав:
  _hunter написав:............
В том, что недорабатывают - проблема
Рождаемость в Украине сократилась на треть от довоенного уровня

Это неизбежно во время войны. Так происходило везде и всегда.
Тем более, в условиях массового выезда женщин за границу.

А я говорю, что это "избежно"? - человек спросил проблему - я ему ее подсветил.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:05

  ЛАД написав:Пока что и в США и в Европе усиливаются настроения (и партии), которые резко выступают против иммигрантов и хотят не только запретить приток новых, но и говорят о депортации (по крайней мере, частичной) уже имеющихся.

Да, Вы правы, но антииммигрантские настроения есть по отношению к "не таким людям", к людям с другим цветом кожи, другой религией и т.д. Украинцам "повезло", что они белые и довольно "традиционные", отлично вливаются в новые, такие же белые и "традиционные" общества. В Восточной Европе украинцев от местных, наверное, не отличишь.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:06

  Бетон написав:Вы считаете, что несогласным с властью, нужно уезжать со своей земли?
С какого хрена?

И запомните, что страдают всегда те, кто выбрал, из-за отсутствия мозгов. Умные люди этим пользуются.
Поэтому чем больше идиотов вокруг, тем больше денег у меня

Так Вы орать какие 73% молодцы должны. Это ж прямые прибыли, не?
Но орать об этом должны из Польши )))
stm
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