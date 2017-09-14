Додано: Нед 06 жов, 2024 13:57

smdtranz написав: и правильно скажет.

вы ему сразу родить предлагайте, а если он скажет, что он же не женщина — объявите его сексистом, ведь это так плохо, когда женщина отличается от мужчины, и есть вещи, которые какой-либо пол делает лучше другого. воюют лучше мужчины, воспитывают детей женщины. в чем проблема то? а еще для появления на свет ребенка мужчине достаточно потратить 5 минут жизни, а женщина как минимум 9 месяцев? догадаетесь, почему женщины не должны воевать? и правильно скажет.вы ему сразу родить предлагайте, а если он скажет, что он же не женщина — объявите его сексистом, ведь это так плохо, когда женщина отличается от мужчины, и есть вещи, которые какой-либо пол делает лучше другого. воюют лучше мужчины, воспитывают детей женщины. в чем проблема то? а еще для появления на свет ребенка мужчине достаточно потратить 5 минут жизни, а женщина как минимум 9 месяцев? догадаетесь, почему женщины не должны воевать?

M-Audio написав: Я ж не даремно писав про якості. Ну давайте всіх жінок призвемо і направимо на курси навчання, де 95% провалять перші ж тести. Суцільне марнотратство, зате рівність.

Я ж не даремно писав про якості. Ну давайте всіх жінок призвемо і направимо на курси навчання, де 95% провалять перші ж тести. Суцільне марнотратство, зате рівність.

Ваш пост можно охарактеризовать как "что и требовалось доказать". Вот, такой же "логикой" женщинам не давали права голосовать еще в прошлом веке. Да, что там голосовать - во многих странах Европы они счета не могли открыть без мужа в 1970-х годах.В некоторых странах Европы закон обязует родителей делить декретный отпуск поровну. В Скандинавии женщины обязаны служить наравне с мужчинами. Как ни странно, мужчины остались мужчинами, а женщины - женщинами. Не "женщины отличаются от мужчин", а каждый человек отличается от другого человека. Нет занятий, которые хорошо делает какой-то "пол".Непонятно почему Вы приплели сюда деторождение. В Украине нет детородной повинности. Каждая украинка может не иметь детей и никто ее за это не оштрафует, не посадит и не закроет в стране. В ЕС сидит огромное количество молодых бездетных женщин - они стране не нужны?Я не знаю звідки у Вас такі цифри. Досвід країн з обов'язковою службою для жінок доводить інше.І Ви невірно розумієте мої слова про рівність. Я не "жінками воювати хочу". Я хочу, щоб відчепилися від чоловіків і не нав'язували їм "чоловічу справу" воювати. Просто, зараз ми декларативно "рівні", але влада знущається з чоловіків. Якщо є цілий прошарок громадян, які не мають жодних обов'язків перед державою, то і я хочу мати такі ж самі права, але мені з усіх кутів кажуть, ні, прав не може бути без обов'язків. Але я ж бачу, всі бачать, що це - неправда. І ніхто мені не може пояснити чому конституційна "справа всього українського народу" перетворилась на справу чоловіків 18 - 60, а пані Флер, наприклад, міркує про те, кого завозити в Україну працювати, хоча стільки цінного трудового ресурсу відпустили закордон.А стосовно жінок і війни. Українські жінки не хочуть воювати не тому, що вони неспроможні, а з тієї ж причини, що і багато українських чоловіків - через страх загинути або отримати поранення. Вони, просто, чесно про це не кажуть.