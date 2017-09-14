ЛАД написав:Феодалы не воевали один на один. Война не рыцарский турнир.
Воювали маленькими ЧВК на ЧВК із купою правил, бо вигідніше було взяти в полон суперника і отримати викуп, ніж вбити. І селянин міг і не знати, що за 10 км від нього йде війна, для нього максимум змінювався колір прапору. .......
По-разному бывало. При нашествиях гуннов на Рим или орд Чингиз-хана на Европу вряд ли так было. Вряд ли так было и в Европе в Тридцатилетнюю войну ("В Южной Германии войну пережила лишь треть населения. Многим областям потребовалось больше века, чтобы восстановиться от последствий вызванного войной экономического и социального упадка"). Да и во время войны за испанское наследство не воевали "маленькими ЧВК на ЧВК". Можно и ещё много чего вспомнить. Вы вспоминаете только какие-то мелкие стычки местного значения, но ими история войн не ограничивалась.
россия использует тактику "выжженной земли", чтобы вернуть Курщину — Bild путин приказал вернуть Курскую область под контроль ВС рф до 1 октября. Однако начатое контрнаступление не дало значительных результатов. Российская армия смогла вернуть только 10 из 50 населенных пунктов. Как отмечает военный аналитик Bild Юлиан Репке, теперь рф меняет стратегию. Российское командование с помощью массированных бомбардировок стирает населенные пункты Курщины, находящиеся под контролем ВСУ. Их забрасывают КАБами, в том числе 500-килограмовыми. Результатом бомбардировок стали масштабные разрушения российской инфраструктуры.
Тобто тепер і на Кацапії є "Авдіївки", нехай бачать і відчуювать, як своїх "асвабаділі".
budivelnik написав:3 Так сталось , що більшості населення (у всіх країнах світу при всіх соціальних системах) вигідніше списувати свої прорахунки/недопрацювання на чужий рахунок. Це приводить цих людей до бідності....але як це не дивно - багаті в цьому не винні.
і що - такі люди повинні йти захищати багатих ціною свого життя та здоров’я? платіть відповідну ціну. але судячи з того що добровольців немає - мало платите. на шарка захотілося щоб хтось захищав ваші статки?