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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10231102321023310234>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:07

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Феодалы не воевали один на один.
Война не рыцарский турнир.

Воювали маленькими ЧВК на ЧВК із купою правил, бо вигідніше було взяти в полон суперника і отримати викуп, ніж вбити. І селянин міг і не знати, що за 10 км від нього йде війна, для нього максимум змінювався колір прапору.
.......

По-разному бывало.
При нашествиях гуннов на Рим или орд Чингиз-хана на Европу вряд ли так было.
Вряд ли так было и в Европе в Тридцатилетнюю войну ("В Южной Германии войну пережила лишь треть населения. Многим областям потребовалось больше века, чтобы восстановиться от последствий вызванного войной экономического и социального упадка"). Да и во время войны за испанское наследство не воевали "маленькими ЧВК на ЧВК". Можно и ещё много чего вспомнить.
Вы вспоминаете только какие-то мелкие стычки местного значения, но ими история войн не ограничивалась.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:12

  BIGor написав:........
У Зелених є відмазки на все, винуватий і Захід, і Порошенко, і марсіани - тільки не вони.

Какая "відмазка" есть у вас по поводу того, что вы не защищаете родину, а сбежали в Польшу и тихо-спокойно там живёте, временами пописывая на форуме?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:16

  stm написав:
  Бетон написав:Вы считаете, что несогласным с властью, нужно уезжать со своей земли?
С какого хрена?

И запомните, что страдают всегда те, кто выбрал, из-за отсутствия мозгов. Умные люди этим пользуются.
Поэтому чем больше идиотов вокруг, тем больше денег у меня

Так Вы орать какие 73% молодцы должны. Это ж прямые прибыли, не?
Но орать об этом должны из Польши )))

В яблочко

Но с поправкой. Дураки разрушают всё хорошее, что было до них и тянут за собой в болото остальных, как маленькая чёрная дыра
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 06 жов, 2024 14:27, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:20

Польша должна быть готова к войне. Все указывает на то, что мы поколение, которое встанет с оружием в руках, – глава польского Генштаба в интервью Reuters

"В таких обстоятельствах стране понадобится гораздо большая армия, чем сейчас, ведь никто из европейцев не хочет проиграть эту войну", – считает Веслав Кукула.

Издание отмечает, что, по данным минобороны страны, польская армия будет насчитывать более 207500 солдат до конца года.

https://www.reuters.com/world/europe/po ... 024-10-05/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:21

россия использует тактику "выжженной земли", чтобы вернуть Курщину — Bild
путин приказал вернуть Курскую область под контроль ВС рф до 1 октября. Однако начатое контрнаступление не дало значительных результатов. Российская армия смогла вернуть только 10 из 50 населенных пунктов.
Как отмечает военный аналитик Bild Юлиан Репке, теперь рф меняет стратегию. Российское командование с помощью массированных бомбардировок стирает населенные пункты Курщины, находящиеся под контролем ВСУ. Их забрасывают КАБами, в том числе 500-килограмовыми.
Результатом бомбардировок стали масштабные разрушения российской инфраструктуры.

Тобто тепер і на Кацапії є "Авдіївки", нехай бачать і відчуювать, як своїх "асвабаділі".
fler
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:23

  ЛАД написав:
  BIGor написав:........
У Зелених є відмазки на все, винуватий і Захід, і Порошенко, і марсіани - тільки не вони.

Какая "відмазка" есть у вас по поводу того, что вы не защищаете родину, а сбежали в Польшу и тихо-спокойно там живёте, временами пописывая на форуме?

Статья 3я Конституции? ;)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:25

  budivelnik написав:3 Так сталось , що більшості населення (у всіх країнах світу при всіх соціальних системах) вигідніше списувати свої прорахунки/недопрацювання на чужий рахунок.
Це приводить цих людей до бідності....але як це не дивно - багаті в цьому не винні.


і що - такі люди повинні йти захищати багатих ціною свого життя та здоров’я?
платіть відповідну ціну. але судячи з того що добровольців немає - мало платите.
на шарка захотілося щоб хтось захищав ваші статки?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:27

  fler написав:
Тобто тепер і на Кацапії є "Авдіївки", нехай бачать і відчуювать, як своїх "асвабаділі".

Проблема в том, что там в полной мере работает принцип "проблемы курсковчан шерифа (да, в принципе никого) не волнуют" :(
Было бы таких областей хотя бы 3-4...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:28

  flyman написав:Ресурсів на базові потреби вистачає.


це тільки на перший рівень згідно піраміди маслоу.
а якщо піднятися хоч до другого?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:32

  stm написав:лучшие мозги останутся для оркостана в случае поглощения, таков план Запада )))


следуя вашей логике именно бронь для того и придумана что бы лучшие выжили и достались оркостану. как и 18-25.
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