Faceless написав:------------------------------- ЛАД Лично вы верили в войну в 2019? Когда поверили? ------------------------------- Так війна в 2019 вже йшла
Вы не видите разницы между войной 2019 и сегодняшней? По-моему, она хороша заметна даже в Киеве.
Різниця звісно є, але тим не менше - війна почалася не в 2022. Ворог вже був на нашій землі, вже кілька років були окуповані території, полонені, люди гинули регулярно. З 2022 сталося загострення війни що вже йшла. Саме тому взагалі абсурдно вести мову що хтось "не бачив війну" в 2019. Там, пам'ятаю, хтось десь мир побачив, і на тому будував зовнішню і внутрішню політику.
Может, не стоит "тим не менше", "загострення"? Росс. войска были на территории Украины?
Станом на 17 грудня 2019 року, Генеральний штаб ЗС України назвав кількість втрат Збройних Сил України за 2019 рік: 97 загиблих (бойові), 77 померлих (небойові), 499 санітарних втрат, 78 осіб ушкоджені[161].
Станом на 23 грудня 2019 року, за даними українського інтернет-видання Новинарня, бойові втрати всіх силових підрозділів в зоні бойових дій у 2019 році, а також в результаті смерті від бойових поранень, склали 110 осіб (107 чоловіків та 3 жінки)
http://surl.li/giktym Сегодня такие потери за день-два. В Израиле, который здесь часто приводят в пример, не называют войной периодические обстрелы территории Израиля ХАМАСом. А мир тогда надо было не "бачити", а договариваться о нём, а не продолжать игры с Минскими соглашениями и бояться реакции радикалов внутри страны. Или ориентироваться на их хотелки. Сегодня придётся договариваться на гораздо худших условиях и Украина в гораздо худшем состоянии. Цена "хотелок" радикалов.
Schmit написав:................ Реалістичний план Заходу - план порятунку України замість казкового Зеплану воювати лопатами до останнього українця - аж до ̶з̶а̶х̶і̶д̶н̶и̶х̶ кордонів 91.
"Merde!" Как быстро вы меняете позицию! Раньше вы были почти ура-патриотом. Ради того, чтобы обругать Зеленского, вы скоро будете готовы хвалить Путина.
Раньше, це коли? Ура-патріотизм - це виступати за виконання "мінська" по дорожній карті, на відміну від деяких 73%, які назвали це зрадою?. Чи ура-патріотизм - це піднімати тему злитих ракетних програм, розмінувань, відведень... які і призвели до вторгнення? Чи ура-патріотизм, це заявляти, що не можна було толерувати корупцію під час війни і 17 гривневих яйценосців потрібно було покарати показово, а не звільнити з оплесками. Чи ура-патріотизм, це не вірити в перемогу з цією владою, яка завела нас в оце все? І де тут змінена позиція?
ЛАД написав:Когда это Зеленский хотел/собирался воевать лопатами? Он всё время просит у "партнёров" современное оружие и в достаточных количествах.
Кульобу вже забули? В достаточных количествах? Та нема у них в достаточних количествах. Захід зі своїм гедонізмом дійшов до того, що третій рік не може наростити виготовлення елементарного стрільна. Що з того, що у них є тисячі абрамсів та петріотів на складах, якщо стріляти нічим.
Бетон написав:........... Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів. ..........
Лично вы верили в войну в 2019? Когда поверили?
то что они пойдут захватывать возле Крыма 1. энергетику 2. воду 3. сухопутный коридор это читалось еще с 15го года. а вот то что поперли на Киев тут канеш согласен с вами что явно не читалось. но у нас и разведки нету.
ЛАД написав:Пока что и в США и в Европе усиливаются настроения (и партии), которые резко выступают против иммигрантов и хотят не только запретить приток новых, но и говорят о депортации (по крайней мере, частичной) уже имеющихся.
Да, Вы правы, но антииммигрантские настроения есть по отношению к "не таким людям", к людям с другим цветом кожи, другой религией и т.д. Украинцам "повезло", что они белые и довольно "традиционные", отлично вливаются в новые, такие же белые и "традиционные" общества. В Восточной Европе украинцев от местных, наверное, не отличишь.
Может, и не отличишь, но в той же Германии выступают и против наших беженцев.