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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102331023410235102361023710238>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 62
до кінця 2024 року
23%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
24
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 15:23

  ЛАД написав:
  BIGor написав:........
У Зелених є відмазки на все, винуватий і Захід, і Порошенко, і марсіани - тільки не вони.

Какая "відмазка" есть у вас по поводу того, что вы не защищаете родину, а сбежали в Польшу и тихо-спокойно там живёте, временами пописывая на форуме?

Цікаво, що Зе-патріоти постійно переходять на особистості, замість того щоб дати хоч якусь внятну відповідь. Сидить такий ЛАД на тепленькому дивані і пише "Пачьєму ньє на фронтьє"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 15:33

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:........
У Зелених є відмазки на все, винуватий і Захід, і Порошенко, і марсіани - тільки не вони.

Какая "відмазка" есть у вас по поводу того, что вы не защищаете родину, а сбежали в Польшу и тихо-спокойно там живёте, временами пописывая на форуме?

Цікаво, що Зе-патріоти постійно переходять на особистості, замість того щоб дати хоч якусь внятну відповідь. Сидить такий ЛАД на тепленькому дивані і пише "Пачьєму ньє на фронтьє"?

"вы не понимаете - это другое!" (с) :D
- когда выгодно/удобно "справою всього Українського народу" плавно превращается в "відповідно до закону"...
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 15:37

  Бетон написав:Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.

Побачив вчора одного з доцентів, який сумно сказав, що ситуація зараз це їх вибір 2019 року.

Бетон ты в карму веришь?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 15:46

  _hunter написав:..............
вы уже второй раз за сегодня капитанствуете... Вы просили "отмазку" - я вам дал отмазку. За противоречиями между Статьями - вам в Конституционный Суд.

Но, чтоб два раза не вставать - вот вам вторая "отмазка" из вашей же цитаты:
>>> Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
- а закона, запрещающего сбегать в Польшу, пока еще не приняли :)

Я не капитанствую.
А вы разводите демагогию и находите противоречия там, где их нет.
"закона, запрещающего сбегать в Польшу, пока еще" нет, зато есть процитированная статья 65 Конституции.
Для непонятливых повторю:
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.


P.s. Прочитал ваши с BIGor'ом 2 последних поста.
Простите, но не могу вам обоим сказать ничего больше, чем идите вы оба ... сами знаете куда. А BIGor может приехать в Харьков, место "на тепленькому дивані" я ему найду. "Патриот" обосраный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 15:56

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..............
вы уже второй раз за сегодня капитанствуете... Вы просили "отмазку" - я вам дал отмазку. За противоречиями между Статьями - вам в Конституционный Суд.

Но, чтоб два раза не вставать - вот вам вторая "отмазка" из вашей же цитаты:
>>> Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
- а закона, запрещающего сбегать в Польшу, пока еще не приняли :)

Я не капитанствую.
А вы разводите демагогию и находите противоречия там, где их нет.
"закона, запрещающего сбегать в Польшу, пока еще" нет, зато есть процитированная статья 65 Конституции.
Для непонятливых повторю:
...

ну да - именно эту вашу цитату из 65й я вам и процитировал.
Для непонятливых повторю :D
По текущему законодательству - что бы попасть на фронт - нужно _сначала_ получить повестку - чем вы и пользуетесь ;)
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:00

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:обто тепер і на Кацапії є "Авдіївки", нехай бачать і відчуювать, як своїх "асвабаділі".

Будуть кіно потім знімати "як хохли Суджу зруйнували"

Тобто тепер зникає аргумент, що руйнування ордою міст і містечок обумовлено тим, що вони саме українські.
Виходить, що свої кацапські ісконно земельні вони зтирають не менш завзято.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:06

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:обто тепер і на Кацапії є "Авдіївки", нехай бачать і відчуювать, як своїх "асвабаділі".

Будуть кіно потім знімати "як хохли Суджу зруйнували"

Тобто тепер зникає аргумент, що руйнування ордою міст і містечок обумовлено тим, що вони саме українські.
Виходить, що свої кацапські ісконно земельні вони зтирають не менш завзято.

та не было никогда этого аргумента: как умеют - так и воюют.
Наоборот: всегда говорилось, что в экс-совке на народ всем всегда пофиг было...
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:07

  BIGor написав:У Зелених є відмазки на все, винуватий і Захід, і Порошенко, і марсіани - тільки не вони.

Саме так! Точно так само, як у всіх інших. Перелічених.
В якості підтвердження цього я і навів для вас цитати Порошенка -- який чітко визначав напередодні повномасштабки, що ніхто не знає буде напад чи ні. Навіть сам путло.
І про те, що саме Захід регулює дозволи агресору.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:07

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:обто тепер і на Кацапії є "Авдіївки", нехай бачать і відчуювать, як своїх "асвабаділі".

Будуть кіно потім знімати "як хохли Суджу зруйнували"

Тобто тепер зникає аргумент, що руйнування ордою міст і містечок обумовлено тим, що вони саме українські.
Виходить, що свої кацапські ісконно земельні вони зтирають не менш завзято.

Так вони скажуть, що це ми зробили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 16:10

  Бетон написав:Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.

Побачив вчора одного з доцентів, який сумно сказав, що ситуація зараз це їх вибір 2019 року.
астанавитесь. Война идёт с 2019 а её причины сидят в 1991-2013 годах (коррупция, разрушенная армия и промышленность, неадекватный сосед). Зе конечно влил свою долю керосина, но причина не в нём. Не делайте из зайца крокодила. За Париж можно было отизвиняться, провести до донбассу референдум и отпустить с Богом. А для тех кто не хочет русский раз выпросить кредиты и расселить по территории.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 06 жов, 2024 16:12, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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