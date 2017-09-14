|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 06 жов, 2024 15:23
ЛАД написав: BIGor написав:
........
У Зелених є відмазки на все, винуватий і Захід, і Порошенко, і марсіани - тільки не вони.
Какая "відмазка" есть у вас по поводу того, что вы не защищаете родину, а сбежали в Польшу и тихо-спокойно там живёте, временами пописывая на форуме?
Цікаво, що Зе-патріоти постійно переходять на особистості, замість того щоб дати хоч якусь внятну відповідь. Сидить такий ЛАД на тепленькому дивані і пише "Пачьєму ньє на фронтьє"?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9411
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1368 раз.
- Подякували: 1774 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 жов, 2024 15:33
BIGor написав: ЛАД написав: BIGor написав:
........
У Зелених є відмазки на все, винуватий і Захід, і Порошенко, і марсіани - тільки не вони.
Какая "відмазка" есть у вас по поводу того, что вы не защищаете родину, а сбежали в Польшу и тихо-спокойно там живёте, временами пописывая на форуме?
Цікаво, що Зе-патріоти постійно переходять на особистості, замість того щоб дати хоч якусь внятну відповідь. Сидить такий ЛАД на тепленькому дивані і пише "Пачьєму ньє на фронтьє"?
"вы не понимаете - это другое!" (с)
- когда выгодно/удобно "справою всього Українського народу" плавно превращается в "відповідно до закону"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8461
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 06 жов, 2024 15:37
Бетон написав:
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.
Побачив вчора одного з доцентів, який сумно сказав, що ситуація зараз це їх вибір 2019 року.
Бетон ты в карму веришь?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8802
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1865 раз.
- Подякували: 2278 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 06 жов, 2024 15:46
_hunter написав:
..............
вы уже второй раз за сегодня капитанствуете... Вы просили "отмазку" - я вам дал отмазку. За противоречиями между Статьями - вам в Конституционный Суд.
Но, чтоб два раза не вставать - вот вам вторая "отмазка" из вашей же цитаты:
>>> Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
- а закона, запрещающего сбегать в Польшу, пока еще не приняли
Я не капитанствую.
А вы разводите демагогию и находите противоречия там, где их нет.
"закона, запрещающего сбегать в Польшу, пока еще" нет, зато есть процитированная статья 65 Конституции.
Для непонятливых повторю:
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
P.s. Прочитал ваши с BIGor
'ом 2 последних поста.
Простите, но не могу вам обоим сказать ничего больше, чем идите вы оба ... сами знаете куда. А BIGor
может приехать в Харьков, место "на тепленькому дивані" я ему найду. "Патриот" обосраный.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30612
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 06 жов, 2024 15:56
ЛАД написав: _hunter написав:
..............
вы уже второй раз за сегодня капитанствуете... Вы просили "отмазку" - я вам дал отмазку. За противоречиями между Статьями - вам в Конституционный Суд.
Но, чтоб два раза не вставать - вот вам вторая "отмазка" из вашей же цитаты:
>>> Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
- а закона, запрещающего сбегать в Польшу, пока еще не приняли
Я не капитанствую.
А вы разводите демагогию и находите противоречия там, где их нет.
"закона, запрещающего сбегать в Польшу, пока еще" нет, зато есть процитированная статья 65 Конституции.
Для непонятливых повторю:
...
ну да - именно эту вашу цитату из 65й я вам и процитировал.
Для непонятливых повторю
По текущему законодательству - что бы попасть на фронт - нужно _сначала_ получить повестку - чем вы и пользуетесь
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8461
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 06 жов, 2024 16:00
Дюрі-бачі написав: fler написав:
обто тепер і на Кацапії є "Авдіївки", нехай бачать і відчуювать, як своїх "асвабаділі".
Будуть кіно потім знімати "як хохли Суджу зруйнували"
Тобто тепер зникає аргумент, що руйнування ордою міст і містечок обумовлено тим, що вони саме українські.
Виходить, що свої кацапські ісконно земельні вони зтирають не менш завзято.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30535
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 16:06
detroytred написав: Дюрі-бачі написав: fler написав:
обто тепер і на Кацапії є "Авдіївки", нехай бачать і відчуювать, як своїх "асвабаділі".
Будуть кіно потім знімати "як хохли Суджу зруйнували"
Тобто тепер зникає аргумент, що руйнування ордою міст і містечок обумовлено тим, що вони саме українські.
Виходить, що свої кацапські ісконно земельні вони зтирають не менш завзято.
та не было никогда этого аргумента: как умеют - так и воюют.
Наоборот: всегда говорилось, что в экс-совке на народ всем всегда пофиг было...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8461
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 06 жов, 2024 16:07
BIGor написав:
У Зелених є відмазки на все, винуватий і Захід, і Порошенко, і марсіани - тільки не вони.
Саме так! Точно так само, як у всіх інших. Перелічених.
В якості підтвердження цього я і навів для вас цитати Порошенка -- який чітко визначав напередодні повномасштабки, що ніхто не знає буде напад чи ні. Навіть сам путло.
І про те, що саме Захід регулює дозволи агресору.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30535
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 жов, 2024 16:07
detroytred написав: Дюрі-бачі написав: fler написав:
обто тепер і на Кацапії є "Авдіївки", нехай бачать і відчуювать, як своїх "асвабаділі".
Будуть кіно потім знімати "як хохли Суджу зруйнували"
Тобто тепер зникає аргумент, що руйнування ордою міст і містечок обумовлено тим, що вони саме українські.
Виходить, що свої кацапські ісконно земельні вони зтирають не менш завзято.
Так вони скажуть, що це ми зробили.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30612
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 06 жов, 2024 16:10
Бетон написав:
Тупі, які не вірили в війну з 2019, не вірять у громадян, ведуть країну до зменшення кордонів і повного знищення патріотів.
А можливо, це завдання таке.
Побачив вчора одного з доцентів, який сумно сказав, що ситуація зараз це їх вибір 2019 року.
астанавитесь. Война идёт с 2019 а её причины сидят в 1991-2013 годах (коррупция, разрушенная армия и промышленность, неадекватный сосед). Зе конечно влил свою долю керосина, но причина не в нём. Не делайте из зайца крокодила. За Париж можно было отизвиняться, провести до донбассу референдум и отпустить с Богом. А для тех кто не хочет русский раз выпросить кредиты и расселить по территории.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 06 жов, 2024 16:12, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25198
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21
|70222
|
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
|
|1493
|236172
|
|
|6076
|819614
|
|