Додано: Нед 06 жов, 2024 16:26

ЛАД написав: И как это противоречит обязанности защищать родину?

Всё это обеспечивать должны марсиане или всё-таки граждане Украины?

Статью 17 не читали?

И как это противоречит обязанности защищать родину?Всё это обеспечивать должны марсиане или всё-таки граждане Украины?Статью 17 не читали?

Banderlog написав: Лічно мене ви уболтали. Ви не чоловік а- баба. ) тільки баба з вас так собі), на любітєля. Лічно мене ви уболтали. Ви не чоловік а- баба. ) тільки баба з вас так собі), на любітєля.

Вот, так прямо и противоречит. С одной стороны государство гарантирует нам защиту и право на жизнь, а с другой - мы все должны государство защищать. Каждый трактует эти права, гарантии и обязанности по-своему. Кто-то ставит превыше всего жизнь человека, а кто-то - существование государства. Вам правильно посоветовали обратиться в КС за разъяснениями касательно того, что же все-таки первично - наше право на жизнь или наша обязанность защищать государство."Дело всего народа" давно перестало быть всеобщим (вернее, никогда им и не было). Вот, Вы же - тоже часть народа Украины? Но Вы ссылаетесь на возраст как причину того, что не идете защищать страну. Вы хотите, чтобы Вам кто-то ее защитил. А этот кто-то тоже хочет дожить хотя бы до 70 лет. И как это противоречие разрешить?Когда ты видишь, что другие могут в войне не участвовать, а спокойно жить, то и тебе этого же хочется. Мы уже обсуждали, что "все" должно означать "все", а не "все, кроме". В таком случае ни у меня, ни у других не будет даже морального права требовать к себе особых условий, которые сейчас существуют для миллионов граждан Украины, вот, того самого "народа".Вибачте, а що або хто така "баба"? Для Вас бути жінкою - принизливо? Жінка - не людина? Я не можу зрозуміти чому так багато чоловіків уживають слово "баба" як образу? Я декілька разів писав, що мені до дупи що особисто Ви або хтось інший про мене думає. Я ніколи не хотів бути і не збираюсь бути "справжнім" чоловіком в уявленні якихось збоченців, які думають про інших, а не про себе. І я не вважаю, що бути жінкою - це якесь покарання. "Баба", так баба. Головне - залишатись людиною.